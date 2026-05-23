अमिताभ-जितेंद्र से बहुत पहले, इस एक्टर के प्यार में पागल थीं Rekha; नंगे पांव दौड़ किया था पीछा.. सुपरस्टार के बेटे ने किया खुलासा

1 . Rekha Secret Love

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रेखा बॉलीवुड की एक ऐसी दिग्गज अभिनेत्री रही हैं, जिन्होंने अपने अभिनय और खूबसूरती से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया. हालांकि, उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार रही, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही चर्चाओं में घिरी रही. अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ उनके रिश्तों से पहले, एक और ऐसा शख्स था, जिसके साथ उनके अफेयर की कहानियां भी काफी छिपी रहीं. इस अफेयर की चर्चा आज खुद उस सुपरस्टार के बेटे ने किया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसी लेख में मिल जाएगी.