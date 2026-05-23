अमिताभ-जितेंद्र से बहुत पहले, इस एक्टर के प्यार में पागल थीं Rekha; नंगे पांव दौड़ किया था पीछा.. सुपरस्टार के बेटे ने किया खुलासा

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Pragya Bharti | May 23, 2026, 06:17 PM IST
1.Rekha Secret Love
रेखा बॉलीवुड की एक ऐसी दिग्गज अभिनेत्री रही हैं, जिन्होंने अपने अभिनय और खूबसूरती से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया. हालांकि, उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार रही, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही चर्चाओं में घिरी रही. अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ उनके रिश्तों से पहले, एक और ऐसा शख्स था, जिसके साथ उनके अफेयर की कहानियां भी काफी छिपी रहीं. इस अफेयर की चर्चा आज खुद उस सुपरस्टार के बेटे ने किया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसी लेख में मिल जाएगी.
2.अमिताभ-जितेंद्र से पहले किससे प्यार कर बैठी थीं रेखा?
80 के दशक में रेखा और राज बब्बर की केमिस्ट्री फिल्मी गलियारों में चर्चा का विषय थी. दोनों ने 'अगर तुम ना होते', 'झूठी', और 'इंसाफ की आवाज' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया. आपको बता दें कि रेखा, राज बब्बर को लेकर इतनी गंभीर थीं कि एक बार उन्हें सड़क पर नंगे पांव उनके पीछे दौड़ते हुए भी देखा गया था.
3.सुपरस्टार के बेट का खुलासा
हाल ही में राज बब्बर के बेटे और अभिनेता आर्य बब्बर ने एक इंटरव्यू के दौरान इन पुरानी अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी. जब उनसे रेखा के उनके पिता के पीछे नंगे पांव दौड़ने वाली घटना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे सीधे नकारने के बजाय चतुराई से मोड़ते हुए कहा, "यह केवल ये साबित करता है कि दोनों उस समय बहुत फिट थे."
4.रेखा की खूबसूरती की तारीफ
रेखा के प्रति राज बब्बर के आकर्षण पर बात करते हुए आर्य ने कहा कि रेखा इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी उनकी ओर आकर्षित हो सकता है. उन्होंने कहा, "इसमें गलत क्या है? वह एक इंसान हैं और यदि वे आकर्षित हुए, तो यह बेहद स्वाभाविक है. मैं भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता."
5.राज बब्बर ने भी स्वीकार की थी करीबी
खुद राज बब्बर ने भी एक पुराने इंटरव्यू में इस रिश्ते पर रोशनी डाली थी. स्मिता पाटिल के निधन के बाद के दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि वे और रेखा एक-दूसरे के करीब आए थे. राज के अनुसार, उस दौरान दोनों ही अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे और अपने पुराने रिश्तों के दर्द से उबरने के लिए उन्हें एक-दूसरे का सहारा मिला था.