रेखा गुप्ता से मनोज तिवारी तक, छठी मैया की भक्ति में लीन दिखी बड़ी हस्तियां, तस्वीरें वायरल

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Ritika | Nov 15, 2026, 11:00 AM IST
1.रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 14 नवंबर को पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष श्री संतोष ओझा जी द्वारा आयोजित खरना पूजा में शामिल हुईं और वहां पर बना पूजा का प्रसाद भी खाया. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शानिवार ( 14 नवंबर 2026 ) को फोटोज पोस्ट की हैं. कैप्शन में लिखा है- छठी मैया सभी के घरों में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दें. (Image Credit: instagram/ officialrekhagupta)
2.मनोज तिवारी
भोजपुरी सिनेमा के फेमस अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का छठ महापर्व से खास जुड़ाव है. छठ के दूसरे दिन यानी खरना के बेहद पवित्र मौके पर मनोज तिवारी ने अपनी पत्नी सुरभि तिवारी के साथ पूरे विधि-विधान से खरना मनाया है. तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. (Image Credit: PTI)
3.अक्षरा सिंह
भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह ने गंगा में डुबकी लगाई. सात्विक भोजन और छठ पूजा से जुड़ी परंपराओं का पालन किया. 14 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उन्होंने फोटोज भी शेयर की हैं. अक्षरा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'बह गंगा स्नान, गंगाजल लेकर घर और शुरू खरना की तैयारी. जय छठी मइया!' (Image Credit: instagram/ singhakshara)
4.मनीषा रानी
मनीषा रानी भी छठ महापर्व के मौके पर भक्ति के रंग में रंगी नजर आईं. मनीषा ने साड़ी पहनी हुई है. इन तस्वीरों में वह लाल चुनरी पहने नजर आईं. उनके लुक में पारंपरिक गहने और छठ पूजा से जुड़ा श्रृंगार है. उन्होंने अपनी तस्वीरों के साथ 'जय छठी मैया' लिखा है. (Image Credit: instagram/ manisharani002)
5.चिराग पासवान
लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने 14 नवंबर 2026 को पटना में अपने जीजा जी और माननीय सांसद श्री अरुण भारती जी के घर पर खरना का महाप्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद लिया. सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं. (Image Credit: instagram/ ichiragpaswan)
6.रानी चटर्जी
भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा रानी चटर्जी भी छठ महापर्व के मौके पर हमेशा से ही चर्चा में रहती हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए अपनी फोटोज शेयर की हैं. उन्होनें येलो कलर की साड़ी पहनी है. हाथ में सूप पकड़ा हुआ है जिसमें फल और पूजा की सामग्री है. अपनी पोस्ट में लिखा, 'छठी मईया आप सभी के जीवन को खुशहाली से भर दे एक ऐसा पर्भ जिसे देख कर मन भावुक हो जाता है छठ महापर्व की छठ भक्तिन को ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे हिंदुस्तान को जय छठी मईया'. (Image Credit: instagram/ranichatterjeeofficial)
7. तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव ने छठ पूजा के मौके पर सोशल मीडिया एक्स पर फैमली संग फोटोज शेयर की हैं. इस बार छठ पर वो अपने मामा श्री साधु यादव जी के घर पर हैं. वहां पर उन्होंने पूजा-अर्चना की और खरना का प्रसाद भी खाया. इस दौरान परिवार के सभी भाई-बहनों एवं अपनों से भी मुलाकात की. उन्होंने लिखा- छठी मइया की कृपा और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे. जय छठी मइया! जय सूर्यदेव! (Image Credit: X/ Tej Pratap Yadav)
8.स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार छठ पूजा के लिए LJP (राम विलास) ऑफिस पहुंचे. उन्होंने कहा- छठ के अवसर पर बिहार के लोगों और अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. (Image Credit: ANI)