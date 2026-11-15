रेखा गुप्ता से मनोज तिवारी तक, छठी मैया की भक्ति में लीन दिखी बड़ी हस्तियां, तस्वीरें वायरल

6 . रानी चटर्जी

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भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा रानी चटर्जी भी छठ महापर्व के मौके पर हमेशा से ही चर्चा में रहती हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए अपनी फोटोज शेयर की हैं. उन्होनें येलो कलर की साड़ी पहनी है. हाथ में सूप पकड़ा हुआ है जिसमें फल और पूजा की सामग्री है. अपनी पोस्ट में लिखा, 'छठी मईया आप सभी के जीवन को खुशहाली से भर दे एक ऐसा पर्भ जिसे देख कर मन भावुक हो जाता है छठ महापर्व की छठ भक्तिन को ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे हिंदुस्तान को जय छठी मईया'. (Image Credit: instagram/ranichatterjeeofficial)