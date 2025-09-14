FacebookTwitterYoutubeInstagram
रेखा ने अमिताभ बच्चन को खुश करने के लिए छोड़ दी थी अपनी ये फेवरेट चीज, ' सालों बाद खुले कई राज

बॉलीवुड में वैसे तो कई प्रेम कहानियां अधूरी रही हैं लेकिन कुछ ऐसी है जो सालों बाद भी याद की जाती हैं और उनके बारे में लोग जानने को बेताब रहते हैं. ऐसी ही अधूरी प्रेम कहानी रेखा और अमिताभ बच्चन की है जिससे जुड़े कुछ राज हाल ही में एक इंटरव्यू में वरिष्ठ फ़िल्म पत्रकार पूजा सामंत ने दी है.

ऋतु सिंह | Sep 14, 2025, 02:59 PM IST

1.कभी अमिताभ और रेखा के बीच काफी करीबी रिश्ता था

कभी अमिताभ और रेखा के बीच काफी करीबी रिश्ता था
1

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री रेखा 70 और 80 के दशक में खूब चर्चा में रहे. आज भी उनकी प्रेम कहानी चर्चा का विषय है. 1970 के दशक में अमिताभ और रेखा का नाम एक साथ जुड़ा और उनकी फिल्म सिलसिला खूब चर्चा में रही. आज भी यह रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित और रहस्यमय रिश्तों में से एक माना जाता है. उस दौर में अमिताभ और रेखा के बीच काफी करीबी रिश्ता था.
 

2.रेखा-अमिताभ के रिश्ते को लेकर कुछ नए खुलासे

रेखा-अमिताभ के रिश्ते को लेकर कुछ नए खुलासे
2

हाल ही में उनके रिश्ते को लेकर कुछ नए खुलासे हुए हैं. आज भी दर्शक उतने ही उत्सुक हैं कि आख़िर हुआ क्या था. एक इंटरव्यू में वरिष्ठ फ़िल्म पत्रकार पूजा सामंत ने उनकी प्रेम कहानी के बारे में कुछ ख़ास बातें बताई हैं.
 

3.रेखा ने अमिताभ के लिए छोड़ दी थी ये चीज

रेखा ने अमिताभ के लिए छोड़ दी थी ये चीज
3

रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए नॉन-वेज खाना छोड़ दिया था. चूंकि अमिताभ पूर्णतः शाकाहारी हैं, इसलिए रेखा ने उन्हें प्रभावित करने के लिए शूटिंग के दौरान सेट पर नॉन-वेज नहीं खाया. सामंत ने साफ़ किया है कि उन्होंने शाकाहार अपनाया था और रेखा ने अमिताभ के लिए शाकाहारी रहना चुना था.

4.उस समय रेखा शादीशुदा नहीं थीं

उस समय रेखा शादीशुदा नहीं थीं
4

वहीं दूसरी ओर, ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में सिंदूर लगाकर शामिल होकर रेखा ने खूब हलचल मचाई थी. दूल्हा-दुल्हन को छोड़कर सभी कैमरे रेखा की ओर मुड़े हुए थे. इस बारे में बात करते हुए सामंत ने कहा, 'उस समय रेखा शादीशुदा नहीं थीं. फिर भी, वह एक शादीशुदा महिला की तरह शादी में आई थीं. इससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और उनका ध्यान रेखा पर केंद्रित हो गया.'
 

5.अमिताभ बच्चन और रेखा धीरे-धीरे करीब आए

अमिताभ बच्चन और रेखा धीरे-धीरे करीब आए
5

आखिर में पूजा सामंत ने कहा, "अमिताभ बच्चन और रेखा धीरे-धीरे करीब आए. लेकिन कुछ समय बाद उनके रिश्तों में दूरियां आ गईं." मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1981 में रिलीज हुई फिल्म 'सिलसिला' अमिताभ बच्चन और रेखा की आखिरी फिल्म थी.
 

6.कब शुरू हुई थी अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी

कब शुरू हुई थी अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी
6

अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी 1970 के दशक में 'दो अनजाने' जैसी फ़िल्मों की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी. 1970 के दशक के अंत में उनके अफेयर की अफवाहों ने ज़ोर पकड़ा, जहाँ रेखा कभी अपने प्यार का इज़हार करतीं, वहीं अमिताभ हमेशा इनकार करते थे.

