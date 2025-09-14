रेखा ने अमिताभ बच्चन को खुश करने के लिए छोड़ दी थी अपनी ये फेवरेट चीज, ' सालों बाद खुले कई राज

1 . कभी अमिताभ और रेखा के बीच काफी करीबी रिश्ता था

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री रेखा 70 और 80 के दशक में खूब चर्चा में रहे. आज भी उनकी प्रेम कहानी चर्चा का विषय है. 1970 के दशक में अमिताभ और रेखा का नाम एक साथ जुड़ा और उनकी फिल्म सिलसिला खूब चर्चा में रही. आज भी यह रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित और रहस्यमय रिश्तों में से एक माना जाता है. उस दौर में अमिताभ और रेखा के बीच काफी करीबी रिश्ता था.

