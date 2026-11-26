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Ritika | Nov 26, 2026, 11:49 AM IST
1.'कॉफी विद करण' में पहुंचे मनोज तिवारी
भोजपुरी एक्टर रवि किशन करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में पहुंचे. जहां पर उन्होंने अपने को-स्टार और एक्टर मनोज तिवारी के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक मजेदार सा किस्सा शेयर किया है. (Image Credit: instagram/ jiohotstarreality)
2.मनोज तिवारी को देखकर छिप जाते हैं रवि किशन
आईएएनएस के अनुसार, करण ने रवि किशन से पूछा किसी प्रीमियर में वह किससे छिपना चाहेंगे? उन्होंने बताया दोनों अक्सर फिल्मों के प्रीमियर में एक-दूसरे के सामने आने से बचते हैं. वह भी छिप जाते हैं, मैं भी उनको देखकर छिप जाता हूं. हम फेस टू फेस नहीं आना चाहते. (Image Credit: instagram/ ravikishann- manojtiwari.mp)
3.पवन सिंह को लेकर क्या बोलें रवि?
करण जौहर ने एक्टर से एक और मजेदार सवाल पूछा, 'अगर डूबती नाव में वे मनोज तिवारी और पवन सिंह के साथ हों, तो सबसे पहले किसे बचाएंगे? इस पर रवि किशन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि पवन सिंह को बचाएंगे. उन्होंने आगे ये भी कहा, 'मैं पवन को बचा लूंगा. मनोज को पवन बचा लेंगे'.(Image Credit: instagram/ ravikishann- manojtiwari.mp- singhpawan999)
4.रवि किशन के पिता ने की थी बेल्ट से पिटाई
रवि किशन ने बातचीत में बताया, 'मेरे पिता जी पुजारी थे और उनका दूध का बिजनेस था. वे चाहते थे कि मैं बिजनेस में हाथ बटाऊं या सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, लेकिन मैं थिएटर करना चाहता था. एक बार रामलीला के दौरान मैंने साड़ी पहनी थी और ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे पिता ने मुझे चमड़े की बेल्ट से बहुत मारा था. उन्होंने मुझसे कहा था, 'तुम लड़कियों की तरह नाचना चाहते हो?'. (Image Credit: instagram/ ravikishann)
5.मां ने दिया था साथ
रवि ने आगे बताया कि उनके इस थिएटर वाले काम को लेकर पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. मां ने उनको वहां से भागने में मदद की क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटे रवि ने परिवार की इज्जत खराब कर दी है और वे अब उनको मार देंगे. (Image Credit: instagram/ ravikishann)