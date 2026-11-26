4 . रवि किशन के पिता ने की थी बेल्ट से पिटाई

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रवि किशन ने बातचीत में बताया, 'मेरे पिता जी पुजारी थे और उनका दूध का बिजनेस था. वे चाहते थे कि मैं बिजनेस में हाथ बटाऊं या सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, लेकिन मैं थिएटर करना चाहता था. एक बार रामलीला के दौरान मैंने साड़ी पहनी थी और ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे पिता ने मुझे चमड़े की बेल्ट से बहुत मारा था. उन्होंने मुझसे कहा था, 'तुम लड़कियों की तरह नाचना चाहते हो?'. (Image Credit: instagram/ ravikishann)