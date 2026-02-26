Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 26, 2026, 10:06 AM IST
1.Rashmika Mandanna and Vijay Deverkonda Instagram
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, फैंस इस कपल के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जुटाने में लगे हैं. 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में होने वाले विवाह से पहले सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प बहस छिड़ गई है कि आखिर डिजिटल दुनिया में किसका पलड़ा भारी है.
2.रश्मिका या विजय फॉलोअर्स की रेस में कौन आगे?
जब बात इंस्टाग्राम पॉपुलैरिटी की आती है, तो 'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना अपने होने वाले पति विजय देवरकोंडा से काफी आगे हैं. रश्मिका के इंस्टाग्राम पर 49.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं, विजय देवरकोंडा के फॉलोअर्स की संख्या 22.2 मिलियन है. आंकड़ों के लिहाज से रश्मिका की फैन फॉलोइंग विजय से दोगुने से भी ज्यादा है.
3.विजय की खाली फॉलोइंग लिस्ट का राज
सोशल मीडिया पर सबसे हैरान करने वाली बात विजय देवरकोंडा की फॉलोइंग लिस्ट है. जहाँ रश्मिका इंस्टाग्राम पर 341 लोगों को फॉलो करती हैं (जिनमें विजय भी शामिल हैं), वहीं विजय देवरकोंडा इंस्टाग्राम पर शून्य (0) लोगों को फॉलो करते हैं. विजय अपनी लिस्ट में किसी को भी जगह नहीं देते, यहाँ तक कि अपनी होने वाली पत्नी रश्मिका मंदाना को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया है.
4.लंबे इंतजार के बाद शादी का फैसला
विजय और रश्मिका काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. पिछले साल उनकी गुपचुप सगाई की खबरें भी आई थीं, लेकिन कपल ने उस पर चुप्पी साधे रखी. हालांकि, हाल ही में अपनी शादी की आधिकारिक घोषणा कर उन्होंने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया. अब दोनों उदयपुर के शाही माहौल में सात फेरे लेने के लिए तैयार हैं.
5.'गीता गोविंदम' से शुरू हुआ सफर
इन दोनों सितारों की जोड़ी पहली बार फिल्म 'गीता गोविंदम' में नजर आई थी, जहां से इनकी केमिस्ट्री के चर्चे शुरू हुए. इसके बाद 'डियर कॉमरेड' में भी इनकी बॉन्डिंग को दर्शकों ने खूब सराहा. रश्मिका अक्सर अपनी फोटो और वीडियो के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं, जबकि विजय सोशल मीडिया पर कम लेकिन काफी प्रभावशाली पोस्ट शेयर करते हैं.
6.उदयपुर में वेडिंग और हैदराबाद में जश्न
शादी की रस्में उदयपुर के 'मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स' में चल रही हैं. हल्दी और संगीत के बाद अब सबकी नजरें 26 फरवरी की मुख्य शादी पर हैं. इसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक मेगा रिसेप्शन होगा, जिसमें फिल्म जगत की जानी-मानी हस्तियां शिरकत करेंगी.
