FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in पर ऐसे करें चेक

UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in पर ऐसे करें चेक

PM नरेंद्र मोदी ने Instagram पर पार किया 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा, रिकॉर्ड के साथ बने दुनिया के पहले लीडर

PM नरेंद्र मोदी ने Instagram पर पार किया 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा, रिकॉर्ड के साथ बने दुनिया के पहले लीडर

होली से पहले ही दिल्ली में 'समर मोड' ऑन: फरवरी में ही टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, आज 29°C के पार जा सकता है तापमान

होली से पहले ही दिल्ली में 'समर मोड' ऑन: फरवरी में ही टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, आज 29°C के पार जा सकता है तापमान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर

Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग

आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग

Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा

Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर

Rashmika Mandanna-Vijay Deverkonda Instagram Followers: इंस्टाग्राम पर रश्मिका मंदाना के कितने फॉलोअर्स हैं? क्या विजय देवरकोंडा से दोगुने हैं इनके फैन फॉलोइंग्स? चलिए हम आपको आज बताते हैं.

Pragya Bharti | Feb 26, 2026, 10:06 AM IST

1.Rashmika Mandanna and Vijay Deverkonda Instagram

Rashmika Mandanna and Vijay Deverkonda Instagram
1

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, फैंस इस कपल के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जुटाने में लगे हैं. 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में होने वाले विवाह से पहले सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प बहस छिड़ गई है कि आखिर डिजिटल दुनिया में किसका पलड़ा भारी है.

Advertisement

2.रश्मिका या विजय फॉलोअर्स की रेस में कौन आगे?

रश्मिका या विजय फॉलोअर्स की रेस में कौन आगे?
2

जब बात इंस्टाग्राम पॉपुलैरिटी की आती है, तो 'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना अपने होने वाले पति विजय देवरकोंडा से काफी आगे हैं. रश्मिका के इंस्टाग्राम पर 49.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं, विजय देवरकोंडा के फॉलोअर्स की संख्या 22.2 मिलियन है. आंकड़ों के लिहाज से रश्मिका की फैन फॉलोइंग विजय से दोगुने से भी ज्यादा है.

3.विजय की खाली फॉलोइंग लिस्ट का राज

विजय की खाली फॉलोइंग लिस्ट का राज
3

सोशल मीडिया पर सबसे हैरान करने वाली बात विजय देवरकोंडा की फॉलोइंग लिस्ट है. जहाँ रश्मिका इंस्टाग्राम पर 341 लोगों को फॉलो करती हैं (जिनमें विजय भी शामिल हैं), वहीं विजय देवरकोंडा इंस्टाग्राम पर शून्य (0) लोगों को फॉलो करते हैं. विजय अपनी लिस्ट में किसी को भी जगह नहीं देते, यहाँ तक कि अपनी होने वाली पत्नी रश्मिका मंदाना को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया है.

4.लंबे इंतजार के बाद शादी का फैसला

लंबे इंतजार के बाद शादी का फैसला
4

विजय और रश्मिका काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. पिछले साल उनकी गुपचुप सगाई की खबरें भी आई थीं, लेकिन कपल ने उस पर चुप्पी साधे रखी. हालांकि, हाल ही में अपनी शादी की आधिकारिक घोषणा कर उन्होंने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया. अब दोनों उदयपुर के शाही माहौल में सात फेरे लेने के लिए तैयार हैं.

TRENDING NOW

5.'गीता गोविंदम' से शुरू हुआ सफर

'गीता गोविंदम' से शुरू हुआ सफर
5

इन दोनों सितारों की जोड़ी पहली बार फिल्म 'गीता गोविंदम' में नजर आई थी, जहां से इनकी केमिस्ट्री के चर्चे शुरू हुए. इसके बाद 'डियर कॉमरेड' में भी इनकी बॉन्डिंग को दर्शकों ने खूब सराहा. रश्मिका अक्सर अपनी फोटो और वीडियो के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं, जबकि विजय सोशल मीडिया पर कम लेकिन काफी प्रभावशाली पोस्ट शेयर करते हैं.

6.उदयपुर में वेडिंग और हैदराबाद में जश्न

उदयपुर में वेडिंग और हैदराबाद में जश्न
6

शादी की रस्में उदयपुर के 'मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स' में चल रही हैं. हल्दी और संगीत के बाद अब सबकी नजरें 26 फरवरी की मुख्य शादी पर हैं. इसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक मेगा रिसेप्शन होगा, जिसमें फिल्म जगत की जानी-मानी हस्तियां शिरकत करेंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर
Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा
Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज
MORE
Advertisement
धर्म
Shri Navgrah Pidahar Stotra: होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 
चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
MORE
Advertisement