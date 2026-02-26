Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर

3 . विजय की खाली फॉलोइंग लिस्ट का राज

3

सोशल मीडिया पर सबसे हैरान करने वाली बात विजय देवरकोंडा की फॉलोइंग लिस्ट है. जहाँ रश्मिका इंस्टाग्राम पर 341 लोगों को फॉलो करती हैं (जिनमें विजय भी शामिल हैं), वहीं विजय देवरकोंडा इंस्टाग्राम पर शून्य (0) लोगों को फॉलो करते हैं. विजय अपनी लिस्ट में किसी को भी जगह नहीं देते, यहाँ तक कि अपनी होने वाली पत्नी रश्मिका मंदाना को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया है.