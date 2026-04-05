Rashmika Mandanna- Vijay Deverkonda: कहां और कैसे मिले थे रश्मिका-विजय? टोक्यो से लेकर हैदराबाद तक चर्चा में है ये 'डियर कॉमरेड' कपल

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Pragya Bharti | Apr 05, 2026, 09:47 AM IST
1.Rashmika Mandanna Vijay Deverkonda Love Story
दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाले रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब आधिकारिक रूप से एक-दूसरे के जीवनसाथी बन चुके हैं. 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंधने वाले इस जोड़े की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरों ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत कहां से हुई थी?
2.रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की पहली मुलाकात कब हुई?
विजय और रश्मिका पहली बार साल 2018 में आई सुपरहिट फिल्म 'गीता गोविंदम' के सेट पर मिले थे. पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि पहली ही फिल्म के बाद से उनके अफेयर की खबरें गलियारों में तैरने लगी थीं. हालांकि, उस वक्त दोनों ने इन खबरों को केवल अफवाह बताया था.
3.मुश्किल वक्त में बने एक-दूसरे का सहारा
साल 2019 में फिल्म 'डियर कॉमरेड' के दौरान दोनों की बॉन्डिंग और भी मजबूत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वह दौर था जब रश्मिका अपनी पिछली सगाई टूटने के कारण भावनात्मक रूप से कठिन समय से गुजर रही थीं. ऐसे में विजय देवरकोंडा एक सच्चे दोस्त की तरह उनके साथ खड़े रहे. यहीं से उनकी दोस्ती ने धीरे-धीरे प्यार का रूप लेना शुरू कर दिया.
4.सीक्रेट वेकेशन और सोशल मीडिया के संकेत
पिछले कुछ वर्षों में दोनों को कई बार एक साथ एयरपोर्ट, डिनर डेट और इवेंट्स में देखा गया. दिलचस्प बात यह थी कि दोनों अक्सर एक ही लोकेशन से अलग-अलग तस्वीरें शेयर करते थे, जिससे प्रशंसकों का शक यकीन में बदल गया. मालदीव से लेकर अन्य अंतरराष्ट्रीय ट्रिप्स तक, उनके पोस्ट्स अक्सर एक ही बैकग्राउंड की कहानी बयां करते थे.
5.शादी और नई शुरुआत
लंबे समय तक अपने रिश्ते को मीडिया की नजरों से छिपाकर रखने के बाद, इस साल की शुरुआत में कपल ने अपने प्यार को कुबूल किया. 26 फरवरी 2026 को एक निजी लेकिन भव्य समारोह में दोनों ने सात फेरे लिए. उनकी शादी की तस्वीरों पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया है, और आज यह जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा 'पावर कपल्स' में से एक मानी जाती है.
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