Rashmika Mandanna- Vijay Deverkonda: कहां और कैसे मिले थे रश्मिका-विजय? टोक्यो से लेकर हैदराबाद तक चर्चा में है ये 'डियर कॉमरेड' कपल

1 . Rashmika Mandanna Vijay Deverkonda Love Story

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दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाले रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब आधिकारिक रूप से एक-दूसरे के जीवनसाथी बन चुके हैं. 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंधने वाले इस जोड़े की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरों ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत कहां से हुई थी?