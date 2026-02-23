FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding Venue: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को उदयपुर के एक लग्जरी होटल में शादी करने वाले हैं. इस आलिशान होटल में एक रात का किराया कितना है चलिए हम आपको बताते हैं.

Pragya Bharti | Feb 23, 2026, 04:29 PM IST

1.Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding
1

राजस्थान की झीलों की नगरी,  उदयपुर एक बार फिर एक बड़ी शाही शादी का गवाह बनने के लिए तैयार है. लंबे समय से एक-दूसरे को डेट करने की चर्चाओं के बीच, अब खबर है कि 'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा हमेशा के लिए एक-दूसरे के होने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पावर कपल 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

Advertisement

2.अरावली की वादियों में सजेगा मंडप

अरावली की वादियों में सजेगा मंडप
2

विजय और रश्मिका ने अपनी 'डेस्टिनेशन वेडिंग' के लिए उदयपुर के बेहद आलीशान होटल ‘ITC ममेंटोस’ (ITC Mementos By Ekaaya) को चुना है. अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित यह होटल अपनी भव्यता और प्राइवेसी के लिए जाना जाता है. 

3.विजय-रश्मिका की शादी की तैयारी

विजय-रश्मिका की शादी की तैयारी
3

बताया जा रहा है कि शादी के लिए होटल में कई कमरे एडवांस में बुक कर लिए गए हैं और तैयारियां जोरों पर हैं. हालांकि, अभी तक दोनों सितारों या उनके परिवार की ओर से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

4. इतना है एक रात का सबसे सस्ता किराया

इतना है एक रात का सबसे सस्ता किराया
4

जब हमने इस होटल की लग्जरी और कमरों के किराए की पड़ताल की, तो आंकड़े चौंकाने वाले निकले. वेबसाइट के अनुसार, इसमें वैली व्यू विला का किराया लगभग ₹26,000 प्रति रात से शुरू होता है. यह किराया क्लब मेंबर्स के लिए है.

TRENDING NOW

5.ITC ममेंटोस होटल का सबसे महंगा किराया

ITC ममेंटोस होटल का सबसे महंगा किराया
5

अरावली सुईट में एक रात गुजारने के लिए करीब ₹55,000 खर्च करने होंगे. वहीं बात अगर हम इसके सबसे महंगे एरिया की बात करें तो वह है- ममेंटोस सुईट. यह होटल का सबसे महंगा हिस्सा है, जिसका किराया ₹75,000 से ₹91,000 प्रति रात तक जाता है.
 

6.सेलेब्स की पहली पसंद बन चुका है उदयपुर

सेलेब्स की पहली पसंद बन चुका है उदयपुर
6

रॉयल वेडिंग के लिए उदयपुर शुरू से ही बॉलीवुड और बड़े बिजनेस घरानों की पहली पसंद रहा है. रश्मिका और विजय से पहले भी यहां कई सेलेब्स सात फेरे ले चुके हैं. 
 

7.ITC ममेंटोस में कमरे की खासियत

ITC ममेंटोस में कमरे की खासियत
7

मेमेंटोस उदयपुर लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इस रिसॉर्ट में 117 कमरों वाले क्लस्टर विला हैं; प्रत्येक विला से अरावली पर्वतमाला का मनोरम दृश्य दिखाई देता है. इस लग्जरी प्रॉपर्टी में 1 लाख वर्ग फुट से अधिक के सामूहिक क्षेत्र में मीटिंग, बैंक्वेट और इवेंट्स के लिए भी जगह उपलब्ध है. इस आलीशान होटल में वेगा रेस्टोरेंट भी है, जो भारत के शानदार शाकाहारी व्यंजनों का अनूठा संगम पेश करता है. इसके अलावा, मोमेंटोस में अरावली लाउंज, एक बुटीक टी लाउंज है, जहां से अरावली पहाड़ियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है. रॉक बार और एक लग्जरी बार है, जहां कई तरह के स्वादिष्ट कॉकटेल और अन्य पेय पदार्थ उपलब्ध हैं.
 

8.ITC ममेंटोस होटल में इन हस्तियों की हुई हैं शादियां

ITC ममेंटोस होटल में इन हस्तियों की हुई हैं शादियां
8

यहां परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा और ईशा अंबानी जैसी बड़ी हस्तियों की शादियां हो चुकी हैं. हाल ही में अरबपति राजू मंटेना की बेटी की शादी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब 'विशिका' यानी रश्मिका और विजय की इस शादी ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह भर दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
MORE
Advertisement