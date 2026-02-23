उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

7 . ITC ममेंटोस में कमरे की खासियत

मेमेंटोस उदयपुर लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इस रिसॉर्ट में 117 कमरों वाले क्लस्टर विला हैं; प्रत्येक विला से अरावली पर्वतमाला का मनोरम दृश्य दिखाई देता है. इस लग्जरी प्रॉपर्टी में 1 लाख वर्ग फुट से अधिक के सामूहिक क्षेत्र में मीटिंग, बैंक्वेट और इवेंट्स के लिए भी जगह उपलब्ध है. इस आलीशान होटल में वेगा रेस्टोरेंट भी है, जो भारत के शानदार शाकाहारी व्यंजनों का अनूठा संगम पेश करता है. इसके अलावा, मोमेंटोस में अरावली लाउंज, एक बुटीक टी लाउंज है, जहां से अरावली पहाड़ियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है. रॉक बार और एक लग्जरी बार है, जहां कई तरह के स्वादिष्ट कॉकटेल और अन्य पेय पदार्थ उपलब्ध हैं.

