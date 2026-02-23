उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 23, 2026, 04:29 PM IST
1.Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding
राजस्थान की झीलों की नगरी, उदयपुर एक बार फिर एक बड़ी शाही शादी का गवाह बनने के लिए तैयार है. लंबे समय से एक-दूसरे को डेट करने की चर्चाओं के बीच, अब खबर है कि 'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा हमेशा के लिए एक-दूसरे के होने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पावर कपल 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
2.अरावली की वादियों में सजेगा मंडप
विजय और रश्मिका ने अपनी 'डेस्टिनेशन वेडिंग' के लिए उदयपुर के बेहद आलीशान होटल ‘ITC ममेंटोस’ (ITC Mementos By Ekaaya) को चुना है. अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित यह होटल अपनी भव्यता और प्राइवेसी के लिए जाना जाता है.
3.विजय-रश्मिका की शादी की तैयारी
बताया जा रहा है कि शादी के लिए होटल में कई कमरे एडवांस में बुक कर लिए गए हैं और तैयारियां जोरों पर हैं. हालांकि, अभी तक दोनों सितारों या उनके परिवार की ओर से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.
4. इतना है एक रात का सबसे सस्ता किराया
जब हमने इस होटल की लग्जरी और कमरों के किराए की पड़ताल की, तो आंकड़े चौंकाने वाले निकले. वेबसाइट के अनुसार, इसमें वैली व्यू विला का किराया लगभग ₹26,000 प्रति रात से शुरू होता है. यह किराया क्लब मेंबर्स के लिए है.
5.ITC ममेंटोस होटल का सबसे महंगा किराया
अरावली सुईट में एक रात गुजारने के लिए करीब ₹55,000 खर्च करने होंगे. वहीं बात अगर हम इसके सबसे महंगे एरिया की बात करें तो वह है- ममेंटोस सुईट. यह होटल का सबसे महंगा हिस्सा है, जिसका किराया ₹75,000 से ₹91,000 प्रति रात तक जाता है.
6.सेलेब्स की पहली पसंद बन चुका है उदयपुर
रॉयल वेडिंग के लिए उदयपुर शुरू से ही बॉलीवुड और बड़े बिजनेस घरानों की पहली पसंद रहा है. रश्मिका और विजय से पहले भी यहां कई सेलेब्स सात फेरे ले चुके हैं.
7.ITC ममेंटोस में कमरे की खासियत
मेमेंटोस उदयपुर लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इस रिसॉर्ट में 117 कमरों वाले क्लस्टर विला हैं; प्रत्येक विला से अरावली पर्वतमाला का मनोरम दृश्य दिखाई देता है. इस लग्जरी प्रॉपर्टी में 1 लाख वर्ग फुट से अधिक के सामूहिक क्षेत्र में मीटिंग, बैंक्वेट और इवेंट्स के लिए भी जगह उपलब्ध है. इस आलीशान होटल में वेगा रेस्टोरेंट भी है, जो भारत के शानदार शाकाहारी व्यंजनों का अनूठा संगम पेश करता है. इसके अलावा, मोमेंटोस में अरावली लाउंज, एक बुटीक टी लाउंज है, जहां से अरावली पहाड़ियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है. रॉक बार और एक लग्जरी बार है, जहां कई तरह के स्वादिष्ट कॉकटेल और अन्य पेय पदार्थ उपलब्ध हैं.
8.ITC ममेंटोस होटल में इन हस्तियों की हुई हैं शादियां
यहां परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा और ईशा अंबानी जैसी बड़ी हस्तियों की शादियां हो चुकी हैं. हाल ही में अरबपति राजू मंटेना की बेटी की शादी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब 'विशिका' यानी रश्मिका और विजय की इस शादी ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह भर दिया है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से