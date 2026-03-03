Holi 2026 Bollywood: पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स

एंटरटेनमेंट
1.Bollywood couples will celebrate first holi
होली का त्योहार नज़दीक है और हवाओं में अबीर-गुलाल की खुशबू घुलने लगी है. साल 2026 की यह होली मनोरंजन जगत के कई सितारों के लिए भावनाओं और खुशियों से भरी है. इस बार कई ऐसे मशहूर जोड़े हैं, जो शादी के बंधन में बंधने के बाद पहली बार एक-दूसरे के संग रंगों का उत्सव मनाएंगे. आइए जानते हैं उन खास जोड़ियों के बारे में, जिनकी इस 'पहली होली' पर सबकी नजरें टिकी हैं...
2.Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru
दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर 2025 को जाने-माने निर्देशक राज निदिमोरु के साथ शादी कर सभी को सुखद आश्चर्य दिया था. इन दोनों के लिए साल 2026 की यह होली खुशियों के नए रंग लेकर आई है. निर्देशक और अभिनेत्री की यह जोड़ी इस बार साथ मिलकर गुलाल उड़ाएगी.
3.Hina Khan Bollywood celebrities
टीवी की चहेती 'अक्षरा' यानी हिना खान ने लंबे इंतज़ार के बाद 4 जून 2025 को अपने पार्टनर रॉकी जायसवाल के साथ शादी रचाई थी. शादी के बाद यह उनका पहला फागुन है. हिना और रॉकी हमेशा से ही अपनी बॉन्डिंग के लिए चर्चा में रहे हैं, ऐसे में उनकी पहली होली का जश्न यकीनन शानदार होने वाला है.
4.Bollywood celebrities Rashmika mandanna and Vijay Deverkonda
दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे चहेते सुपरस्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के लिए यह होली सबसे ज्यादा खास है. इस जोड़े ने महज कुछ दिन पहले, यानी 26 फरवरी 2026 को ही सात फेरे लिए हैं. शादी के मात्र 5 दिन बाद ही यह कपल अपनी पहली होली के रंग में डूबेगा, जिसका इंतज़ार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं.
5.Bollywood celebrities Avika gaur in Holi
'बालिका वधू' फेम अविका गौर ने 30 सितंबर 2025 को मिलिंद चंदवानी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी. अविका के लिए ससुराल में यह पहली होली है. इस मौके को यादगार बनाने के लिए इस कपल ने पहले से ही खास तैयारियां कर ली हैं.
6.सारा खान और कृष पाठक
लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस सारा खान और कृष पाठक ने 5 दिसंबर 2025 को एक-दूसरे का हाथ थामा था. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला यह जोड़ा अपनी पहली होली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खास बनाने के लिए तैयार है. उनके फैंस को उनकी रोमांटिक होली तस्वीरों का इंतज़ार है.
