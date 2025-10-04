रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने गुपचुप कर ली सगाई, जानें कब कर रहे हैं शादी

दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी के साथ गिरेंगे ओले, मौसम विभाग ने इन राज्यों का भी दिया Weather Update
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Oct 04, 2025, 06:50 AM IST
1.Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna Got Engaged
टॉलीवुड से मिली खबरों के अनुसार, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शुक्रवार को गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है. लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे इस कपल ने आखिरकार अपने रिश्ते को नया मुकाम दे दिया है. चूंकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से निजी रखा गया था, इसलिए मीडिया को कोई तस्वीर जारी नहीं की गई और आधिकारिक घोषणा तक खबर को सीक्रेट रखने की पूरी कोशिश की गई है.
2.विजय और रश्मिका ने कर ली सगाई
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रों से पता चला है कि नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना और टॉलीवुड सनसनी विजय देवरकोंडा ने आखिरकार सगाई कर ली है. यह खबर उनकी डेटिंग की अफवाहों पर आधिकारिक तौर पर विराम लगा देगी, जो कई सालों से चल रही थीं. फैंस अब इस जोड़ी की तरफ से आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
3.केवल करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी
सगाई का यह कार्यक्रम पूरी तरह से निजी और गोपनीय रखा गया था. पता चला है कि यह समारोह 'बंद दरवाजों के पीछे' हुआ, जिसमें केवल दोनों परिवारों के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही मौजूद थे. सुरक्षा और गोपनीयता की वजह से मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया.
4.अफवाहों को हवा देने वाला लंबा रिलेशनशिप
विजय और रश्मिका काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालाँकि, दोनों कलाकारों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और हमेशा चुप्पी बनाए रखी. इसके बावजूद, उन्हें कई बार रेस्टोरेंट में घूमते, एक साथ छुट्टियों पर जाते और इवेंट्स में एक-दूसरे के साथ सहज होते हुए देखा गया, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहों को हमेशा हवा मिलती रही.
5.साथ में दो सुपरहिट फिल्में देने वाली जोड़ी
इस ऑन-स्क्रीन जोड़ी की केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद है. दोनों ने 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया है, जहां उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया था. अब वे जल्द ही तीसरी बार एक साथ पर्दे पर नज़र आने वाले हैं.
6.व्यक्तिगत फिल्मों से बने पैन-इंडिया स्टार
व्यक्तिगत तौर पर भी दोनों कलाकारों ने शानदार सफलता हासिल की है. विजय देवरकोंडा ने 'पेली चूपुलु', 'अर्जुन रेड्डी' और 'गीता गोविंदम' जैसी फिल्मों से धूम मचा दी थी. वहीं, रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ की 'किरिक पार्टी' से करियर शुरू करने के बाद, 'पुष्पा' फ्रैंचाइजी और रणबीर कपूर के साथ 'एनिमल' जैसी पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर अपनी पहचान एक नेशनल क्रश के रूप में बनाई है.
7.जल्द होगी रिश्ते की आधिकारिक घोषणा
हालांकि, यह सगाई गोपनीय रूप से की गई है, इसलिए फैंस को अब कपल के आधिकारिक बयान का इंतजार है. सगाई की खबर ने अब सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है और जल्द ही किसी भी वक्त इसकी आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है.
8.अगले साल फरवरी में शादी की योजना
इस कपल के करीबी सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि विजय और रश्मिका अगले साल फरवरी महीने में शादी के बंधन में बंध जाएंगे. आधिकारिक घोषणा होने पर शादी की तारीख और अन्य विवरण सामने आएंगे, जिसका इंतजार उनके प्रशंसक बेसब्री से कर रहे हैं.
