रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने गुपचुप कर ली सगाई, जानें कब कर रहे हैं शादी

1 . Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna Got Engaged

टॉलीवुड से मिली खबरों के अनुसार, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शुक्रवार को गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है. लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे इस कपल ने आखिरकार अपने रिश्ते को नया मुकाम दे दिया है. चूंकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से निजी रखा गया था, इसलिए मीडिया को कोई तस्वीर जारी नहीं की गई और आधिकारिक घोषणा तक खबर को सीक्रेट रखने की पूरी कोशिश की गई है.