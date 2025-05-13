शादी के बाद Rashmika Mandanna की ऑडियो क्लिप वायरल, एक्ट्रेस ने दी 24 घंटे में हटाने की चेतावनी

एंटरटेनमेंट
रईश खान | Mar 13, 2026, 12:11 AM IST
1.प्राइवेसी का बताया उल्लंघन
रश्मिका मंदाना ने इसे प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन बताते हुए कंटेट फैलाने वालों को 24 घंटे में हटाने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह कानूनी कदम उठाएंगी. (Photo: @rashmika_mandanna)
2.इंस्टाग्राम पर डाली पोस्ट
एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में नोट शेयर करते हुए लिखा, 'इंटरनेट पर जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, वह 8 साल पुरानी एक निजी बातचीत का हिस्सा था. यह शायद उसमें शामिल लोगों के जानकारी के बिना रिकॉर्ड किया गया था. जिसे अब गलत संदर्भ में फैलाया जा रहा है.' (Photo: @rashmika_mandanna)
3.'अब मैं चुप नहीं बैठ सकती'
उन्होंने आगे कहा, 'जब हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, अपने काम से सकारात्मकता फैला रहे होते हैं, तब दुर्भाग्य से कुछ लोग किसी की गरिमा और शांति को भंग करने और विवाद पैदा करने की कोशिश करने लग जाते हैं. जब तक ये हमला मुझ तक सीमित था, तो मैं चुप थी, लेकिन अब इसमें दूसरों को भी घसीटा जा रहा है. तो अब मैं चुप नहीं बैठ सकती.' (Photo: @rashmika_mandanna)
4.24 घंटे में हटाने की चेतावनी
रश्मिका ने कहा,' इस बयान से आपके पास 24 घंटे का समय है, अगर इस ऑडियो क्लिप को नहीं हटाया गया तो उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.' नोट के आखिर में उन्होंने फैंस के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया. (Photo: @rashmika_mandanna)
5.क्या था पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2017 में रश्मिका की सगाई एक्टर रक्षित शेट्टी से हुई थी. लेकिन एक साल बाद 2018 में आपसी सहमति से दोनों अलग हो गए थे. इस रिश्ते को लेकर उस दौरान एक इंटरव्यू में रश्मिका की मां सुमन मंदाना से सवाल पूछे गए थे. जिसमें उन्होंने रक्षित के व्यहार को लेकर कई खुलासे किए थे. बताया जा रहा है कि इस इंटरव्यू एक क्लिप वायरल की जा रही है. (Photo: @rashmika_mandanna)