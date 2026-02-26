Rashmika-Vijay की तरह इन सेलेब्स ने भी सीधा शादी के मंडप में कबूला था अपना प्यार, खुशखबरी सुनने को तरस गए थे फैंस

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 26, 2026, 12:01 PM IST
1.Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding
बॉलीवुड में इन दिनों 'विरोश' यानी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की धूम है. लेकिन इस जोड़ी ने अपनी शादी के ऐलान तक कभी भी अपने रिश्ते को खुलेआम स्वीकार नहीं किया था. फैंस सालों तक इनके मुंह से 'हां' सुनने को तरसते रहे. आपको बता दें कि बॉलीवुड में ऐसी लुका-छिपी का खेल खेलने वाले ये अकेले नहीं हैं. कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने सीधा मंडप में ही अपना प्यार कबूला.
कहते हैं न कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते. बॉलीवुड में जहां करीना कपूर और बिपाशा बसु जैसे सितारों ने अपने रिश्तों को लेकर हमेशा खुलापन रखा, वहीं इंडस्ट्री की नई पीढ़ी अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर बेहद सीक्रेट रही है. कई ऐसे मशहूर जोड़े हैं जिन्होंने सालों तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन मीडिया के सामने हमेशा 'सिर्फ अच्छे दोस्त' होने का दावा करते रहे.
2.रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण
रणवीर और दीपिका की प्रेम कहानी फिल्म 'गोलियों की रासलीला- राम लीला' के सेट से शुरू हुई थी. शूटिंग के दौरान दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बनीं, लेकिन दोनों ने कभी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया. दीपिका, रणवीर को सरप्राइज देने इस्तांबुल तक गईं और रणवीर ने उन्हें एक कीमती 'लव नेकलेस' भी गिफ्ट किया. इन तमाम इशारों के बावजूद, दीपिका हमेशा इसे दोस्ती का नाम देती रहीं. आखिरकार, साल 2018 में इटली में धूमधाम से शादी कर उन्होंने अपने रिश्ते पर आधिकारिक मुहर लगाई.
3.विक्की कौशल और कटरीना कैफ
कैटरीना और विक्की की प्रेम कहानी बॉलीवुड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक थी. मीडिया में उनके साथ दिखने की खबरें तो आती थीं, लेकिन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई. फैंस को उनकी शादी का यकीन तब हुआ जब दिसंबर 2021 में राजस्थान के किले से उनकी शादी की आधिकारिक तस्वीरें सामने आईं.
4.ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन
2000 के दशक में ऐश्वर्या और अभिषेक की जोड़ी सबसे चर्चित थी. फिल्म 'गुरु' की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए थे. ऐश्वर्या ने लंबे समय तक इस रिश्ते पर चुप्पी साधे रखी. सस्पेंस तब खत्म हुआ जब खुद महानायक अमिताभ बच्चन ने ऐलान किया कि ऐश्वर्या राय उनके घर की बहू बनने वाली हैं. साल 2007 में इस जोड़े ने शादी की और आज उनकी एक खूबसूरत बेटी आराध्या है.
5.अनुष्का शर्मा और विराट कोहली
क्रिकेट और बॉलीवुड का यह सबसे पावरफुल कपल भी शुरुआत में अपने रिश्ते को लेकर काफी चुप रहा. विराट कोहली का अनुष्का की फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' के सेट पर उनसे मिलने जाना और अनुष्का का उन्हें ट्विटर पर विश करना, फैंस को हिंट देने के लिए काफी था. हालांकि, अनुष्का ने हमेशा यही कहा कि वे दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. साल 2017 में जब इस जोड़े ने इटली में गुपचुप तरीके से शादी रचाई, तब जाकर दुनिया को उनके गहरे प्यार का पता चला. आज दोनों अपनी बेटी वामिका के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं.
6.रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा
इसी कड़ी में अब ताजा नाम रश्मिका और विजय का जुड़ गया है. सालों तक 'गुड फ्रेंड्स' रहने और सीक्रेट वेकेशन पर जाने के बाद, अब यह जोड़ा 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में सात फेरे ले रहा है. इनकी कहानी भी साबित करती है कि फिल्मी सितारे अपनी पर्सनल लाइफ को पर्दे के पीछे रखना ही बेहतर समझते हैं.
