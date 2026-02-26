Rashmika-Vijay की तरह इन सेलेब्स ने भी सीधा शादी के मंडप में कबूला था अपना प्यार, खुशखबरी सुनने को तरस गए थे फैंस

1 . Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding

1

बॉलीवुड में इन दिनों 'विरोश' यानी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की धूम है. लेकिन इस जोड़ी ने अपनी शादी के ऐलान तक कभी भी अपने रिश्ते को खुलेआम स्वीकार नहीं किया था. फैंस सालों तक इनके मुंह से 'हां' सुनने को तरसते रहे. आपको बता दें कि बॉलीवुड में ऐसी लुका-छिपी का खेल खेलने वाले ये अकेले नहीं हैं. कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने सीधा मंडप में ही अपना प्यार कबूला.

कहते हैं न कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते. बॉलीवुड में जहां करीना कपूर और बिपाशा बसु जैसे सितारों ने अपने रिश्तों को लेकर हमेशा खुलापन रखा, वहीं इंडस्ट्री की नई पीढ़ी अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर बेहद सीक्रेट रही है. कई ऐसे मशहूर जोड़े हैं जिन्होंने सालों तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन मीडिया के सामने हमेशा 'सिर्फ अच्छे दोस्त' होने का दावा करते रहे.