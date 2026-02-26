Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा

1 . Vijay and Rashmika Net Worth

'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना और 'अर्जुन रेड्डी' फेम विजय देवरकोंडा 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं. फैंस के बीच इस जोड़ी को 'विरोश' के नाम से जाना जाता है. पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से आग लगाने वाला यह जोड़ा असल जिंदगी में भी बेहद शाही और लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है. आइए जानते हैं इनकी कमाई और नेटवर्थ का पूरा हिसाब-किताब.