Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा

Pragya Bharti | Feb 26, 2026, 08:35 AM IST
1.Vijay and Rashmika Net Worth
'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना और 'अर्जुन रेड्डी' फेम विजय देवरकोंडा 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं. फैंस के बीच इस जोड़ी को 'विरोश' के नाम से जाना जाता है. पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से आग लगाने वाला यह जोड़ा असल जिंदगी में भी बेहद शाही और लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है. आइए जानते हैं इनकी कमाई और नेटवर्थ का पूरा हिसाब-किताब.
2.Rashmika Mandanna Net Worth 2026
रश्मिका मंदाना की अनुमानित नेटवर्थ लगभग ₹66 करोड़ है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्में और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं.
3.Vijay Deverakonda Net Worth 2026
विजय देवरकोंडा की नेटवर्थ ₹66 करोड़ से ₹70 करोड़ के बीच आंकी गई है. विजय ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है.
4.रश्मिका मंदाना के पास कहां से आता है पैसा?
फिल्मों की फीस: रश्मिका एक फिल्म के लिए ₹4 करोड़ से ₹8 करोड़ चार्ज करती हैं. हालांकि, 'पुष्पा' की सफलता के बाद उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ₹10 करोड़ तक की फीस ली है.
ब्रांड एंडोर्समेंट: रश्मिका कल्याण ज्वैलर्स, बोट (boAt), 7UP और मीशो जैसे बड़े ब्रांड्स का चेहरा हैं. इसके अलावा, वह वीगन ब्यूटी ब्रांड 'प्लम' में इन्वेस्टर और ब्रांड एंबेसडर भी हैं.
5.विजय देवरकोंडा के पास कहां-कहां से आता है पैसा?
एक्टिंग फीस: विजय हर फिल्म के लिए ₹12 करोड़ से ₹15 करोड़ वसूलते हैं.
सोशल मीडिया और ब्रांड्स: वे एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करीब ₹40 लाख लेते हैं. साथ ही ब्रांड डील्स से उनकी कमाई करोड़ों में होती है.
बिजनेस वेंचर्स: विजय का अपना क्लोदिंग ब्रांड 'राउडी वियर' (Rowdy Wear) है. इसके अलावा, वह हैदराबाद ब्लैक हॉक्स वॉलीबॉल टीम के सह-मालिक भी हैं.
6.प्रॉपर्टी कार कलेक्शन और प्राइवेट जेट
रश्मिका के पास बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, गोवा और कूर्ग में घर हैं. बेंगलुरु वाले घर की कीमत अकेले ₹8 करोड़ है. कारों में उनके पास ऑडी Q3 और रेंज रोवर स्पोर्ट जैसी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं.
वहीं विजय देवरकोंडा के पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है, जिसकी कीमत लगभग ₹30 करोड़ है. हैदराबाद में उनका आलीशान बंगला ₹15 करोड़ का है.
7.रश्मिका और विजय की कंबाइंड नेटवर्थ कितनी है?
रश्मिका और विजय की संपत्तियों को मिला दिया जाए, तो इनकी कुल कंबाइंड नेटवर्थ ₹130 करोड़ से ₹136 करोड़ के आसपास बैठती है. दोनों ने ही न केवल फिल्मों से पैसा कमाया है, बल्कि रियल एस्टेट और बिजनेस में भी बेहतरीन निवेश किया है.
8.उदयपुर में शाही शादी और ग्रैंड रिसेप्शन
26 फरवरी को उदयपुर के 'मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स' में सात फेरे लेने के बाद यह जोड़ा 4 मार्च को हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन देगा. इस समारोह में टॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े सितारों का जमघट लगने वाला है.
