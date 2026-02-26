FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in पर ऐसे करें चेक

UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in पर ऐसे करें चेक

PM नरेंद्र मोदी ने Instagram पर पार किया 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा, रिकॉर्ड के साथ बने दुनिया के पहले लीडर

PM नरेंद्र मोदी ने Instagram पर पार किया 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा, रिकॉर्ड के साथ बने दुनिया के पहले लीडर

होली से पहले ही दिल्ली में 'समर मोड' ऑन: फरवरी में ही टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, आज 29°C के पार जा सकता है तापमान

होली से पहले ही दिल्ली में 'समर मोड' ऑन: फरवरी में ही टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, आज 29°C के पार जा सकता है तापमान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर

Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग

आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग

Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा

Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा

Rashmika-Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ इतने हैं कि आंकड़े जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे. इतनी इनकम रश्मिका और विजय कहां से करते हैं? वे फिल्मों के अलावा क्या करते हैं? विजय के पास कितने पैसे हैं? चलिए आज हम आपको इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं.

Pragya Bharti | Feb 26, 2026, 08:35 AM IST

1.Vijay and Rashmika Net Worth

Vijay and Rashmika Net Worth
1

 'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना और 'अर्जुन रेड्डी' फेम विजय देवरकोंडा 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं. फैंस के बीच इस जोड़ी को 'विरोश' के नाम से जाना जाता है. पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से आग लगाने वाला यह जोड़ा असल जिंदगी में भी बेहद शाही और लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है. आइए जानते हैं इनकी कमाई और नेटवर्थ का पूरा हिसाब-किताब.

Advertisement

2.Rashmika Mandanna Net Worth 2026

Rashmika Mandanna Net Worth 2026
2

रश्मिका मंदाना की अनुमानित नेटवर्थ लगभग ₹66 करोड़ है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्में और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं.

3.Vijay Deverakonda Net Worth 2026

Vijay Deverakonda Net Worth 2026
3

विजय देवरकोंडा की नेटवर्थ ₹66 करोड़ से ₹70 करोड़ के बीच आंकी गई है. विजय ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है.

4.रश्मिका मंदाना के पास कहां से आता है पैसा?

रश्मिका मंदाना के पास कहां से आता है पैसा?
4

फिल्मों की फीस: रश्मिका एक फिल्म के लिए ₹4 करोड़ से ₹8 करोड़ चार्ज करती हैं. हालांकि, 'पुष्पा' की सफलता के बाद उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ₹10 करोड़ तक की फीस ली है.
ब्रांड एंडोर्समेंट: रश्मिका कल्याण ज्वैलर्स, बोट (boAt), 7UP और मीशो जैसे बड़े ब्रांड्स का चेहरा हैं. इसके अलावा, वह वीगन ब्यूटी ब्रांड 'प्लम' में इन्वेस्टर और ब्रांड एंबेसडर भी हैं.

TRENDING NOW

5.विजय देवरकोंडा के पास कहां-कहां से आता है पैसा?

विजय देवरकोंडा के पास कहां-कहां से आता है पैसा?
5

एक्टिंग फीस: विजय हर फिल्म के लिए ₹12 करोड़ से ₹15 करोड़ वसूलते हैं.
सोशल मीडिया और ब्रांड्स: वे एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करीब ₹40 लाख लेते हैं. साथ ही ब्रांड डील्स से उनकी कमाई करोड़ों में होती है.
बिजनेस वेंचर्स: विजय का अपना क्लोदिंग ब्रांड 'राउडी वियर' (Rowdy Wear) है. इसके अलावा, वह हैदराबाद ब्लैक हॉक्स वॉलीबॉल टीम के सह-मालिक भी हैं.

6.प्रॉपर्टी कार कलेक्शन और प्राइवेट जेट

प्रॉपर्टी कार कलेक्शन और प्राइवेट जेट
6

रश्मिका के पास बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, गोवा और कूर्ग में घर हैं. बेंगलुरु वाले घर की कीमत अकेले ₹8 करोड़ है. कारों में उनके पास ऑडी Q3 और रेंज रोवर स्पोर्ट जैसी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं.
वहीं विजय देवरकोंडा के पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है, जिसकी कीमत लगभग ₹30 करोड़ है. हैदराबाद में उनका आलीशान बंगला ₹15 करोड़ का है.

7.रश्मिका और विजय की कंबाइंड नेटवर्थ कितनी है?

रश्मिका और विजय की कंबाइंड नेटवर्थ कितनी है?
7

रश्मिका और विजय की संपत्तियों को मिला दिया जाए, तो इनकी कुल कंबाइंड नेटवर्थ ₹130 करोड़ से ₹136 करोड़ के आसपास बैठती है. दोनों ने ही न केवल फिल्मों से पैसा कमाया है, बल्कि रियल एस्टेट और बिजनेस में भी बेहतरीन निवेश किया है.

8.उदयपुर में शाही शादी और ग्रैंड रिसेप्शन

उदयपुर में शाही शादी और ग्रैंड रिसेप्शन
8

26 फरवरी को उदयपुर के 'मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स' में सात फेरे लेने के बाद यह जोड़ा 4 मार्च को हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन देगा. इस समारोह में टॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े सितारों का जमघट लगने वाला है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर
Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा
Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज
MORE
Advertisement
धर्म
Shri Navgrah Pidahar Stotra: होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 
चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
MORE
Advertisement