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रैपर Badshah और उनकी नई-नवेली दुल्हन Isha Rikhi की कितनी है नेटवर्थ? जानें दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर

Badshah-Isha Rikhi Wedding Photos: मशहूर रैपर बादशाह (Badshah) एक बार फिर चर्चा में हैं. बादशाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिनमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी से शादी कर ली है. हालांकि, इस शादी को लेकर कपल की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

रईश खान | Mar 24, 2026, 04:47 PM IST

1.शादी की तस्वीरें वायरल

शादी की तस्वीरें वायरल
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रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बादशाह और ईशा रिखी ने परिवार के सदस्यों और कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी रचाई. तस्वीरों में बादशाह गोल्डन कलर के आइवरी कुर्ता सेट और सिर पर शादी की पगड़ी बांधे नज़र आ रहे हैं. (फोटो:@poonamrikhi6)

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2.शादी के जोड़े में खूबसूरत लगा कपल

शादी के जोड़े में खूबसूरत लगा कपल
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वहीं, उनकी नई-नवेली दुल्हन ईशा रिखी ने पारंपरिक लाल रंग का पंजाबी सलवार सूट पहन रखा है. ईशा के मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा और कलीरें साफ देखा जा सकता है. तस्वीरों में बादशाह और ईशा फेरे लगाते नजर आ रहे हैं.  (फोटो:@poonamrikhi6)
 

3.ईशा रिखी कौन हैं? (Who is Isha Rikhi)

ईशा रिखी कौन हैं? (Who is Isha Rikhi)
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ईशा रिखी पंजाबी इंडस्ट्री की जाना-माना चेहरा हैं. उनका जन्म 9 सितंबर 1993 को चंडीगढ़ में हुआ था. Isha ने मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया. उनकी पहली डेब्यू फिल्म  "जट्ट बॉयज पुट जट्टान डे" (2013) थी. जिसमें उन्होंने सिप्पी गिल के साथ काम किया था. (फोटो:@isharikhi)
 

4.Isha Rikhi Net Worth

Isha Rikhi Net Worth
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इस फिल्म उनकी एक्टिंग को जबरदस्त सराहना मिली थी. इसके बाद 2014 में रिलीज हुई "हैप्पी गो लकी" (Happy Go Lucky) ने भी उनको अलग पहचान दिलाई. यह फिल्म भी सुपरहिट रही थी. इसके बाद ईशा रिखी ने साल 2018 में रेमो डिसूजा की फिल्म "नवाबजादे" से बॉलीवुड में कदम रखा था. ईशा रिखी की कुल नेटवर्त लगभग 7.5 करोड़ रुपये बताई जाती है, जो उनको फिल्मों, विज्ञापनों और अन्य व्यवसायों से मिली है. (फोटो: @isharikhi)
 

TRENDING NOW

5.कितने पढ़े-लिखे हैं बादशाह?

कितने पढ़े-लिखे हैं बादशाह?
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बादशाह बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री के दिग्गज चेहरा हैं. उनका जन्म 19 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था. उनके पिता हरियाणा और मां पंजाब की रहने वाली हैं. बादशाह की स्कूली शिक्षा बाल भारती पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा से हुई. इसके बाद सेंट स्टीफंस कॉलेज (दिल्ली यूनिवर्सिटी) में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया. इसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया.  (फोटो:@poonamrikhi6)

6.बादशाह के हिट सॉन्ग (Badshah Hit Songs)

बादशाह के हिट सॉन्ग (Badshah Hit Songs)
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लेकिन बादशाह का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई में मन नहीं लगा और संगीत की दुनिया में कूद गए. उन्होंने 2006 में हनी सिंह के साथ 'माफिया मुंडेर' बैंड के साथ रैपर के रूप में अपना करियर शुरू किया. इसके बाद उन्होंने  "अभी तो पार्टी शुरू हुई है", "कर गई चुल", "गर्मी" और "पानी पानी" जैसे कई हिट गाने दिए.
 

7.बादशाह का कुल नेटवर्थ (Badshah Net Worth)

बादशाह का कुल नेटवर्थ (Badshah Net Worth)
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2026 तक बादशाह की नेटवर्थ लगभग 124 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. उनकी कमाई गानों, लाइव शो और ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है. बादशाह की पहली शादी 2012 में जैस्मिन से हुई थी. हालांकि, 2019 में दोनों अलग हो गए. जैस्मिनी अपनी बेटी जेसामी ग्रेस मसीह सिंह के साथ लंदन में रहती हैं.
 

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