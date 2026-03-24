रैपर Badshah और उनकी नई-नवेली दुल्हन Isha Rikhi की कितनी है नेटवर्थ? जानें दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर

4 . Isha Rikhi Net Worth

4

इस फिल्म उनकी एक्टिंग को जबरदस्त सराहना मिली थी. इसके बाद 2014 में रिलीज हुई "हैप्पी गो लकी" (Happy Go Lucky) ने भी उनको अलग पहचान दिलाई. यह फिल्म भी सुपरहिट रही थी. इसके बाद ईशा रिखी ने साल 2018 में रेमो डिसूजा की फिल्म "नवाबजादे" से बॉलीवुड में कदम रखा था. ईशा रिखी की कुल नेटवर्त लगभग 7.5 करोड़ रुपये बताई जाती है, जो उनको फिल्मों, विज्ञापनों और अन्य व्यवसायों से मिली है. (फोटो: @isharikhi)

