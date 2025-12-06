FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Ranveer Singh net worth: 'Dhurandhar' के लिए 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह के पास कितनी दौलत? कार कलेक्शन से घर तक, जानिए सबकुछ

बॉलीवुड के एनर्जी से भरपूर सुपरस्टार रणवीर सिंह ने हाल ही में एक फिल्म धुरंधर में काम किया है, जिसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. आज हम रणवीर की नेटवर्थ से लेकर उनके कार कलेक्शन और आलीशान घरों की बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं कि वो कुल कतनी संपत्ति के मालिक है.

मोहम्मद साबिर | Dec 06, 2025, 01:53 PM IST

1.किस फिल्म से रणवीर ने किया था डेब्यू?

किस फिल्म से रणवीर ने किया था डेब्यू?
1

बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह ने फिल्म बैंड बाजा बारात से डेब्यू किया था. उसके बाद उन्होंने 'पद्मावत', 'बाजीराव मस्तानी', 'गली बॉय' और '83' जैसी हिट फिल्मों में भी की हुई हैं. वहीं अब रणवीर ने 'धुरंधर' में काम किया है, जो काफी शानदार फिल्म है, जो 5 दिसंबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई है. 
 

2.रणवीर सिंह के आलीशान घरों की क्या है कीमत?

रणवीर सिंह के आलीशान घरों की क्या है कीमत?
2

रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके पास मुंबई और उसके बाहर कई प्रीमियम संपत्तियां हैं, जिनमें वर्ली में करीब 40 करोड़ रुपये का 5-बीएचके अपार्टमेंट हैं. इसके अलावा बांद्रा में समुद्र के सामने वाला क्वाड्रुप्लेक्स जो करीब 119 करोड़ रुपये का है. वहीं प्रभादेवी में करीब 16 करोड़ रुपये का 4-बीएचके फ्लैट है और अलीबाग में 22 करोड़ रुपये विला भी है. 
 

3.कैसा है रणवीर का कार कलेक्शन?

कैसा है रणवीर का कार कलेक्शन?
3

रणवीर सिंह को काफी लग्जरी कारों का शौक है. उनके पास कई कार मौजूद हैं, जो करोड़ों की कीमत की हैं. उनके पास रेंज रोवर, एस्टन मार्टिन, जगुआर, मर्सिडीज-बेंज और एक लेम्बोर्गिनी जैसी लक्जरी कारों हैं. रिपोर्ट्स में इन कारों की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये बताई गई है. 
 

4.बाइक और वैनिटी वैन भी मौजूद

बाइक और वैनिटी वैन भी मौजूद
4

रणवीर सिंह के पास एक बाइक और अपनी वैनिटी वैन भी है. उनके पास करीब 7 लाख रुपये की बाइक है. इतना ही नहीं उनके पास 80 लाख रुपये की वैनिटी वैन हैं. 
 

5.रणवीर सिंह की कितनी है नेटवर्थ?

रणवीर सिंह की कितनी है नेटवर्थ?
5

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर की कुल संपत्ति करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 400 से अधिक करोड़ रुपये) है. ये भी बताया गया है कि उनकी ब्रांड वैल्यू 170.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह प्रति फिल्म 30-50 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. अभिनय के साथ-साथ, रणवीर ब्रांड सौदों से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं, विज्ञापन के लिए 3-5 करोड़ रुपये और प्रति सोशल मीडिया पोस्ट के लिए करीब 80 लाख रुपये चार्ज करते हैं. 
 

