Ranveer Singh net worth: ‘Dhurandhar’ के लिए 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह के पास कितनी दौलत? कार कलेक्शन से घर तक, जानिए सबकुछ

5 . रणवीर सिंह की कितनी है नेटवर्थ?

5

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर की कुल संपत्ति करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 400 से अधिक करोड़ रुपये) है. ये भी बताया गया है कि उनकी ब्रांड वैल्यू 170.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह प्रति फिल्म 30-50 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. अभिनय के साथ-साथ, रणवीर ब्रांड सौदों से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं, विज्ञापन के लिए 3-5 करोड़ रुपये और प्रति सोशल मीडिया पोस्ट के लिए करीब 80 लाख रुपये चार्ज करते हैं.

