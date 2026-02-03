FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ED की याचिका पर SC में सुनवाई टली, I-PAC दफ्तर में छापेमारी का मामला, 10 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई | ममता बनर्जी के साथ आई है बंगाल की पुलिस, ममता बनर्जी का ड्रामा देश देख रहा- दिलीप घोष, BJP नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर निशाना | लोकसभा की कार्यवाही शुरु होते ही हंगामा, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में हंगामा किया, भारत-अमेरिका डील को लेकर नारेबाजी की, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित | देहरादून में भीषण सड़क हादसा, हिमाचल रोडवेज की बस खाई में गिरी, रोडवेज बस में करीब 30 यात्री सवार थे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड परीक्षा संगम पोर्टल पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड परीक्षा संगम पोर्टल पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

खुशखबरी! जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों की हुई 'बल्ले-बल्ले': 225 एथलीटों को मिलेगी सरकारी नौकरी, राज्य की मंजूरी

खुशखबरी! जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों की हुई 'बल्ले-बल्ले': 225 एथलीटों को मिलेगी सरकारी नौकरी, राज्य की मंजूरी

Delhi-NCR Weather Report: कोहरा, बारिश और आंधी! दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट.. 10 राज्यों में बेमौसम बरसात की चेतावनी

कोहरा, बारिश और आंधी! दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट.. 10 राज्यों में बेमौसम बरसात की चेतावनी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अंतरिक्ष से दिखता है दुनिया का सबसे बड़ा बीवर बांध, साइलेंट बिल्डर्स ऑफ नेचर ने किया है ये कमाल

अंतरिक्ष से दिखता है दुनिया का सबसे बड़ा बीवर बांध, साइलेंट बिल्डर्स ऑफ नेचर ने किया है ये कमाल

280 करोड़ का बजट और 3.5 घंटे का रोमांच! वो भारतीय फिल्म, जिसे देखने के लिए पाकिस्तान में मची है होड़

280 करोड़ का बजट और 3.5 घंटे का रोमांच! वो भारतीय फिल्म, जिसे देखने के लिए पाकिस्तान में मची है होड़

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ

इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

280 करोड़ का बजट और 3.5 घंटे का रोमांच! वो भारतीय फिल्म, जिसे देखने के लिए पाकिस्तान में मची है होड़

Trending Indian Film in Pakistan: रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर फिल्म बैन होने के बावजूद भी पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है. फिल्म की भारत-पाक आधारित कहानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

Pragya Bharti | Feb 03, 2026, 09:34 AM IST

1.Indian Movie Trending in pakistan OTT

Indian Movie Trending in pakistan OTT
1

बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की फिल्म इन दिनों सुर्खियों में है. दिलचस्प बात यह है कि जिस फिल्म को पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रिलीज की अनुमति नहीं मिली थी, वही फिल्म अब वहां के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही यह फिल्म पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग फिल्म बन गई है.

Advertisement

2.सरहद पार ये फिल्म 'नंबर 1' पर कर रही ट्रेंड

सरहद पार ये फिल्म 'नंबर 1' पर कर रही ट्रेंड
2

जैसे ही 'धुरंधर' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया, इसने भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी तहलका मचा दिया. सोशल मीडिया पर कई स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें दिखाया गया है कि यह फिल्म पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स चार्ट में नंबर 1 स्थान पर काबिज है. थिएटर में पाबंदी होने के बावजूद वहां की जनता इस फिल्म को धड़ल्ले से देख रही है.

3.पाकिस्तान में आखिर क्यों लगा था 'धुरंधर' पर बैन?

पाकिस्तान में आखिर क्यों लगा था 'धुरंधर' पर बैन?
3

'धुरंधर' की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच जासूसी और आतंकवाद विरोधी मिशन पर आधारित है. फिल्म में रणवीर सिंह ने एक भारतीय खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई है, जो पाकिस्तान में घुसकर एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करता है. जासूसी और संवेदनशील राजनीतिक विषय होने के कारण पाकिस्तान और कई मिडिल ईस्ट देशों ने इसे अपने देश में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी थी.

4.पाकिस्तान में आखिर क्यों लगा था 'धुरंधर' पर बैन?

पाकिस्तान में आखिर क्यों लगा था 'धुरंधर' पर बैन?
4

'धुरंधर' की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच जासूसी और आतंकवाद विरोधी मिशन पर आधारित है. फिल्म में रणवीर सिंह ने एक भारतीय खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई है, जो पाकिस्तान में घुसकर एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करता है. जासूसी और संवेदनशील राजनीतिक विषय होने के कारण पाकिस्तान और कई मिडिल ईस्ट देशों ने इसे अपने देश में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी थी.

TRENDING NOW

5.दमदार स्टार कास्ट और किरदार

दमदार स्टार कास्ट और किरदार
5

फिल्म की सफलता का एक बड़ा श्रेय इसकी शानदार कास्ट को जाता है:
रणवीर सिंह: भारतीय जासूस के किरदार में उनका दमदार अभिनय.
अक्षय खन्ना और रहमान: इनका डकैत और विलेन वाला अंदाज दर्शकों को खूब भा रहा है.
अन्य सितारे: फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने कहानी में जान फूंक दी है.

6.बॉक्स ऑफिस पर 'बवाल' और ओटीटी पर 'कमाल'

बॉक्स ऑफिस पर 'बवाल' और ओटीटी पर 'कमाल'
6

थिएटर रिलीज के दौरान भी फिल्म ने कई देशों में बैन के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. अब ओटीटी पर इसकी सफलता ने साबित कर दिया है कि अच्छी कहानी और दमदार एक्शन के लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखती हैं.

7.दूसरे पार्ट का इंतजार

दूसरे पार्ट का इंतजार
7

फिल्म के अंत में इसके अगले भाग का संकेत दिया गया है. 'धुरंधर' की इस वैश्विक सफलता को देखते हुए मेकर्स अब इसके दूसरे पार्ट की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अंतरिक्ष से दिखता है दुनिया का सबसे बड़ा बीवर बांध, साइलेंट बिल्डर्स ऑफ नेचर ने किया है ये कमाल
अंतरिक्ष से दिखता है दुनिया का सबसे बड़ा बीवर बांध, साइलेंट बिल्डर्स ऑफ नेचर ने किया है ये कमाल
280 करोड़ का बजट और 3.5 घंटे का रोमांच! वो भारतीय फिल्म, जिसे देखने के लिए पाकिस्तान में मची है होड़
280 करोड़ का बजट और 3.5 घंटे का रोमांच! वो भारतीय फिल्म, जिसे देखने के लिए पाकिस्तान में मची है होड़
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ
इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ
ये हैं भारत के सबसे गरीब राज्य, जहां बेरोजगारी से लेकर शिक्षा और आर्थिक स्थिति है डवांडोल
ये हैं भारत के सबसे गरीब राज्य, जहां बेरोजगारी से लेकर शिक्षा और आर्थिक स्थिति है डवांडोल
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
MORE
Advertisement