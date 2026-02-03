280 करोड़ का बजट और 3.5 घंटे का रोमांच! वो भारतीय फिल्म, जिसे देखने के लिए पाकिस्तान में मची है होड़

2 . सरहद पार ये फिल्म 'नंबर 1' पर कर रही ट्रेंड

जैसे ही 'धुरंधर' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया, इसने भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी तहलका मचा दिया. सोशल मीडिया पर कई स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें दिखाया गया है कि यह फिल्म पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स चार्ट में नंबर 1 स्थान पर काबिज है. थिएटर में पाबंदी होने के बावजूद वहां की जनता इस फिल्म को धड़ल्ले से देख रही है.