280 करोड़ का बजट और 3.5 घंटे का रोमांच! वो भारतीय फिल्म, जिसे देखने के लिए पाकिस्तान में मची है होड़

Pragya Bharti | Feb 03, 2026, 09:34 AM IST
1.Indian Movie Trending in pakistan OTT
बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की फिल्म इन दिनों सुर्खियों में है. दिलचस्प बात यह है कि जिस फिल्म को पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रिलीज की अनुमति नहीं मिली थी, वही फिल्म अब वहां के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही यह फिल्म पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग फिल्म बन गई है.
2.सरहद पार ये फिल्म 'नंबर 1' पर कर रही ट्रेंड
जैसे ही 'धुरंधर' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया, इसने भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी तहलका मचा दिया. सोशल मीडिया पर कई स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें दिखाया गया है कि यह फिल्म पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स चार्ट में नंबर 1 स्थान पर काबिज है. थिएटर में पाबंदी होने के बावजूद वहां की जनता इस फिल्म को धड़ल्ले से देख रही है.
3.पाकिस्तान में आखिर क्यों लगा था 'धुरंधर' पर बैन?
'धुरंधर' की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच जासूसी और आतंकवाद विरोधी मिशन पर आधारित है. फिल्म में रणवीर सिंह ने एक भारतीय खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई है, जो पाकिस्तान में घुसकर एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करता है. जासूसी और संवेदनशील राजनीतिक विषय होने के कारण पाकिस्तान और कई मिडिल ईस्ट देशों ने इसे अपने देश में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी थी.
5.दमदार स्टार कास्ट और किरदार
फिल्म की सफलता का एक बड़ा श्रेय इसकी शानदार कास्ट को जाता है:
रणवीर सिंह: भारतीय जासूस के किरदार में उनका दमदार अभिनय.
अक्षय खन्ना और रहमान: इनका डकैत और विलेन वाला अंदाज दर्शकों को खूब भा रहा है.
अन्य सितारे: फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने कहानी में जान फूंक दी है.
6.बॉक्स ऑफिस पर 'बवाल' और ओटीटी पर 'कमाल'
थिएटर रिलीज के दौरान भी फिल्म ने कई देशों में बैन के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. अब ओटीटी पर इसकी सफलता ने साबित कर दिया है कि अच्छी कहानी और दमदार एक्शन के लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखती हैं.
7.दूसरे पार्ट का इंतजार
फिल्म के अंत में इसके अगले भाग का संकेत दिया गया है. 'धुरंधर' की इस वैश्विक सफलता को देखते हुए मेकर्स अब इसके दूसरे पार्ट की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.
