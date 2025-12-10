FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Cortisol Level: हर छोटी बात पर लेते हैं तनाव? रोज रात में इन ड्रिंक्स को पीकर सोने से कम होगा स्ट्रेस हॉर्मोन 

Cortisol Level: हर छोटी बात पर लेते हैं तनाव? रोज रात में इन ड्रिंक्स को पीकर सोने से कम होगा स्ट्रेस हॉर्मोन

चाहिए US Visa तो संभाल के चलाएं Facebook-X-Instagram, क्यों? आइये जानें

चाहिए US Visa तो संभाल के चलाएं Facebook-X-Instagram, क्यों? आइये जानें

बिहार के इस जिले में HIV विस्फोट, 7,948 लोग संक्रमित, 400 से ज्यादा बच्चे; स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप!

बिहार के इस जिले में HIV विस्फोट, 7,948 लोग संक्रमित, 400 से ज्यादा बच्चे; स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Dhurandhar के लिए रणवीर सिंह ने वसूली थी सबसे मोटी फीस, अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल के हाथ लगे सिर्फ चिल्लर!

Dhurandhar के लिए रणवीर सिंह ने वसूली थी सबसे मोटी फीस, अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल के हाथ लगे सिर्फ चिल्लर!

2025 में 10,000 से सस्ते इन स्मार्टफोन का दिखा क्रेज, किफायती दाम में मिलते हैं दमदार फीचर्स

2025 में 10,000 से सस्ते इन स्मार्टफोन का दिखा क्रेज, किफायती दाम में मिलते हैं दमदार फीचर्स

8000 की नौकरी करते-करते शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 25000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

8000 की नौकरी करते-करते शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 25000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Dhurandhar के लिए रणवीर सिंह ने वसूली थी सबसे मोटी फीस, अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल के हाथ लगे सिर्फ चिल्लर!

Ranveer Kapoor Dhurandhar Fees: 5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. बीते पांच दिनों में फिल्म ने कलेक्शन का वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

रईश खान | Dec 10, 2025, 10:38 PM IST

1.धुरंधर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन

धुरंधर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन
1

धुरंधर ने वीकेंड और वीक डेज में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 159.40 करोड़ रुपये कमाए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पूरी दुनिया में लगभग 224.75 का कारोबार कर चुकी है.

Advertisement

2.धुरंधर में कौन-कौन दिग्गज आए नजर

धुरंधर में कौन-कौन दिग्गज आए नजर
2

इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन मुख्य भूमिका में नजर आए. इन स्टारकास्ट की फीस की बात करें तो रणवीर सिंह ने सबसे ज्यादा पैसे लिए.

3.रणवीर सिंह ने धुरंधर के लिए कितनी ली फीस?

रणवीर सिंह ने धुरंधर के लिए कितनी ली फीस?
3

मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह ने धुरंधर के लिए सबसे ज्यादा 30 से 50 करोड़ रुपये चार्ज किया. जबकि आधी रकम में पूरी स्टारकास्ट निपट गई. रणवीर के बाद सबसे ज्यादा फीस संजय दत्त ने वसूली.

4.संजय दत्त को मिले ₹10 करोड़

संजय दत्त को मिले ₹10 करोड़
4

पाकिस्तान पुलिस के चौधरी असलम का किरदार निभा रहे संजय दत्त ने 10 करोड़ रुपये लिए. उनके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के एक मजबूत अधिकारी के रूप में नजर आए आर. माधवन ने 9 करोड़ की फीस ली.

TRENDING NOW

5.Dhurandhar में सबसे ज्यादा इस एक्टर ने बटोरी सुर्खियां

Dhurandhar में सबसे ज्यादा इस एक्टर ने बटोरी सुर्खियां
5

इस फिल्म में सबसे ज्यादा सुर्खियों बटोरने वाले अक्षय खन्ना ने Rs 2.5 करोड़ लिए. अर्जुन रामपाल को उनके रोल के लिए 1 करोड़ रुपये मिले. रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सारा अर्जुन को भी फीस के तौर पर 1 करोड़ रुपये मिले. हालांकि, धुरंधर की स्टारकास्ट की फीस को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dhurandhar के लिए रणवीर सिंह ने वसूली थी सबसे मोटी फीस, अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल के हाथ लगे सिर्फ चिल्लर!
Dhurandhar के लिए रणवीर सिंह ने वसूली थी सबसे मोटी फीस, अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल के हाथ लगे सिर्फ चिल्लर!
2025 में 10,000 से सस्ते इन स्मार्टफोन का दिखा क्रेज, किफायती दाम में मिलते हैं दमदार फीचर्स
2025 में 10,000 से सस्ते इन स्मार्टफोन का दिखा क्रेज, किफायती दाम में मिलते हैं दमदार फीचर्स
8000 की नौकरी करते-करते शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 25000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8000 की नौकरी करते-करते शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 25000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
भारत ही नहीं दुनिया के इन देशों में भी अमीर और गरीब के बीच है गहरी खाई, जानें कहां है सबसे ज्यादा अंतर
भारत ही नहीं दुनिया के इन देशों में भी अमीर और गरीब के बीच है गहरी खाई, जानें कहां है सबसे ज्यादा अंतर
Homemade Scrub: नमक-नारियल तेल से मिनटों में तैयार करें स्क्रब, डेड स्किन के साथ निकल जाएगी त्वचा की सारी गंदगी
Homemade Scrub: नमक-नारियल तेल से मिनटों में तैयार करें स्क्रब, डेड स्किन के साथ निकल जाएगी त्वचा की सारी गंदगी
MORE
Advertisement
धर्म
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
Mulank 1 Horoscope 2026: मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
MORE
Advertisement