'राम' के रोल में रणबीर कपूर का वो हुनर जिसने 'इंद्र' कुणाल कपूर को भी कर दिया हैरान, खोल दिया बड़ा राज

2 . कुणाल कपूर ने रणबीर कपूर के बारे में कही खास बात

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'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत में कुणाल कपूर ने रणबीर कपूर को भगवान राम वाले किरदार के लिए 'परफेक्ट चॉइस' बताया. उन्होंने कहा कि भगवान राम में ठहराव है और उनके किरदार को निभाने के लिए ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो बहुत कम बोलने के साथ-साथ किरदार में समा जाए. ये सारी क्वालिटी रणबीर कपूर में हैं. उनका डायलॉग बोलने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन एकदम बेस्ट हैं. (Image Credit: instagram/worldoframayana)