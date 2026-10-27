'राम' के रोल में रणबीर कपूर का वो हुनर जिसने 'इंद्र' कुणाल कपूर को भी कर दिया हैरान, खोल दिया बड़ा राज

एंटरटेनमेंट
Ritika | Oct 27, 2026, 06:38 PM IST
1.'रामायण' को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट
फिल्म 'रामायण' को लेकर लोगों के बीच एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण, यश रावण और कुणाल कपूर इंद्र के किरदार में नजर आने वाले हैं. (Image Credit: instagram/worldoframayana)
2.कुणाल कपूर ने रणबीर कपूर के बारे में कही खास बात
'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत में कुणाल कपूर ने रणबीर कपूर को भगवान राम वाले किरदार के लिए 'परफेक्ट चॉइस' बताया. उन्होंने कहा कि भगवान राम में ठहराव है और उनके किरदार को निभाने के लिए ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो बहुत कम बोलने के साथ-साथ किरदार में समा जाए. ये सारी क्वालिटी रणबीर कपूर में हैं. उनका डायलॉग बोलने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन एकदम बेस्ट हैं. (Image Credit: instagram/worldoframayana)
3.कुणाल कपूर निभा रहे हैं देवराज इंद्र का किरदार
'रामायण' में कुणाल कपूर देवराज इंद्र की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में उनका लुक और किरदार दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. विजुअल्स में रावण और इंद्र के बीच टकराव की झलक भी देखने को मिलेगी. फैंस उनको स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. (Image Credit: instagram/kunalkkapoor)
4.फिल्म रामायण की रिलीज डेट
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा. फिल्म को बड़े स्तर पर तैयार किया गया है और इसके विजुअल इफेक्ट्स पर भी खास ध्यान दिया है. फिल्म में एक तरफ राम यानी रणबीर का संयम और मर्यादा देखने को मिलेगी वहीं दूसरी तरफ रावण के रूप में यश की शक्ति, आक्रामकता देखने के लिए मिलेगी. (Image Credit: instagram/worldoframayana)
5.दो पार्ट में रिलीज होगी 'रामायण'
फिल्म 'रामायण' दो भागों में रिलीज की जाएगी. फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 यानी दिवाली के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा और नितेश तिवारी के अनुसार दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज किया जाएगा. (Image Credit: instagram/worldoframayana)