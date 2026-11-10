33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा

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Ritika | Nov 10, 2026, 09:02 PM IST
1.'रामायण: पार्ट वन' को मिल रहा लोगों का प्यार
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को लोगों का खूब प्यार भी मिल रहा है. फिल्म में राम के किरदार के साथ-साथ साउथ सुपरस्टार यश का रावण अवतार चर्चा का विषय बना हुआ है. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)
2.रावण लुक को तैयार करने में लगी मेहनत
रावण केवल एक खलनायक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजा, महान योद्धा और भगवान शिव का परम भक्त भी था. यश के रावण लुक को तैयार करने में कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट सानिया सरदारिया की काफी मेहनत है. उनके कपड़े, गहने, मुकुट को बनाने का खास ध्यान रखा गया था. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)
3.33 किलो की ड्रेस और 1.8 किलो का ताज था
'इंडिया टुडे' से बातचीत में सानिया सरदारिया ने कहा, 'ज्यादातर कॉस्ट्यूम का वजन, गहनों को मिलाकर लगभग 16 से 20 किलो होता था, लेकिन कुछ कॉस्ट्यूम बहुत भारी थे जैसे लंका से जुड़ा रावण का लुक, उनकी शादी का कॉस्ट्यूम और वह कॉस्ट्यूम जो उन्होंने शूर्पणखा की शादी के समय पहना था. जहां तक मुझे सही सही याद है उनका वजन लगभग 30-33 किलोग्राम था.' (Image Credit: instagram/ worldoframayana)
4.मुकुट तैयार करना सबसे मुश्किल रहा
सानिया सरदारिया ने कॉस्ट्यूम से जुड़ी कई बातें भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं. उन्होंने ये भी बताया कि रावण का मुकुट तैयार करना सबसे मुश्किल काम था. कई बार कोशिश करने और 3D मॉकअप के बाद भी उसका वजन 1.8 किलो रहा. (Image Credit: instagram/ saniyasardhariya)
5.फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं,साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं. यश लंकापति रावण के रूप में नजर आ रहे हैं. वहीं रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में हैं.फिल्म के पहले पार्ट को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता रही है. फिल्म की कहानी, कलाकारों के लुक और शानदार विजुअल्स लगातार चर्चा में बने हुए हैं. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)