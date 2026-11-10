33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा

3 . 33 किलो की ड्रेस और 1.8 किलो का ताज था

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'इंडिया टुडे' से बातचीत में सानिया सरदारिया ने कहा, 'ज्यादातर कॉस्ट्यूम का वजन, गहनों को मिलाकर लगभग 16 से 20 किलो होता था, लेकिन कुछ कॉस्ट्यूम बहुत भारी थे जैसे लंका से जुड़ा रावण का लुक, उनकी शादी का कॉस्ट्यूम और वह कॉस्ट्यूम जो उन्होंने शूर्पणखा की शादी के समय पहना था. जहां तक मुझे सही सही याद है उनका वजन लगभग 30-33 किलोग्राम था.' (Image Credit: instagram/ worldoframayana)