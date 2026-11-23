3 . रामायण का तीन दिनों का कलेक्शन

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नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. ये फिल्म दुनियाभर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज हुई थी. रिलीज के साथ ही इसने बॉक्स ऑफिस पर जबदस्त शुरूआत की थी. Sacnilk के मुताबिक रामायण ने इंडिया में गॉडजिला से ज्यादा की कमाई कर दी थी. फिल्म ने इंडिया में शुरुआती तीन दिनों में कुल 182.70 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन और ग्रॉस कलेक्शन 218.25 करोड़ रुपये किया. (Image Credit: instagram/ worldoframayana )