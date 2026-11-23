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Ritika | Nov 23, 2026, 09:07 AM IST
1.रामायण vs गॉडजिला
गॉडजिला की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होने के बाद भी रामायण के फीकी पड़ी है, लेकिन तीन दिनों में धीरे- धीरे आंकड़े बदले रहे हैं. दोनों फिल्मों की कहानी, बजट बिल्कुल अलग है. (Image Credit: instagram/ worldoframayana- ImbD)
2.गॉडजिला माइनस जीरो का तीन दिनों का कलेक्शन
फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो भारत में 20 नवंबर 2026 को रिलीज हुई. भारत में पहले दिन यानी शुक्रवार को ज्यादा कमाई नहीं कर पाई, लेकिन धीरे-धीरे कमाई के आंकड़ों में बदलाव देखने के लिए मिला. फिल्म ने इंडिया में शुरुआती तीन दिनों में कुल 3.02 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन और ग्रॉस कलेक्शन 3.62 करोड़ रुपये किया. (Image Credit: ImbD)
3.रामायण का तीन दिनों का कलेक्शन
नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. ये फिल्म दुनियाभर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज हुई थी. रिलीज के साथ ही इसने बॉक्स ऑफिस पर जबदस्त शुरूआत की थी. Sacnilk के मुताबिक रामायण ने इंडिया में गॉडजिला से ज्यादा की कमाई कर दी थी. फिल्म ने इंडिया में शुरुआती तीन दिनों में कुल 182.70 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन और ग्रॉस कलेक्शन 218.25 करोड़ रुपये किया. (Image Credit: instagram/ worldoframayana )
4.दोनों फिल्मों की कमाई में कितना है अंतर?
दोनों फिल्मों के शुरुआती तीन दिनों के कलेक्शन को देखा जाए, तो रामायण गॉडजिला से काफी ज्यादा आगे है. रामायण ने तीन दिनों में 182.70 करोड़ रुपये कमाए, जबकि गॉडजिला माइनस जीरो का कलेक्शन लगभग 3.02 करोड़ रुपये रहा. दोनों की कमाई में करीब 179.68 करोड़ रुपये का अंतर है यानी रामायण का कलेक्शन 60 गुना ज्यादा है. (Image Credit: ImbD)
5.रामायण और गॉडजिला की किस दिन सबसे ज्यादा कमाई
रामायण ने तीसरे दिन- 7 नवंबर को 69.80 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया जबकि गॉडजिला ने भी पहले और दूसरे दिन के मुकाबले तीसरे दिन 22 नवंबर को 1.22 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)