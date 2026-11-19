एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 19, 2026, 10:32 AM IST
1.दो हफ्तों में 1500 करोड़ रुपये की कमाई
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' ने 14 दिन में ही 1500 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 5 नवंबर, 2026 को फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. मेकर्स ने बताया कि पूरी फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये है और पहला पार्टी 2000 करोड़ रुपये में बना है. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)
2.14वें दिन में कितने की कमाई
Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, रामायण ने 22,289 शो में 23.20 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. हिंदी में 17,661 शो से 16.50 करोड़, मलयालम में 1,051 शो से 2.15 करोड़ , कन्नड़ में 897 शो से 1.65 करोड़, तमिल में 1,166 शो से 1.60 करोड़ और तेलुगु में 1,514 शो से 1.30 करोड़. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)
3. विदेशों में 14वें दिन की कमाई
'रामायण' का जबरदस्त क्रेज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने के लिए मिल रहा है. सैक्लनिक के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशों में फिल्म ने 14वें दिन 8.00 करोड़ कमाए. अब तक इसकी कुल कमाई 510.00 करोड़ हो गई है. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)
4.भारत में कुल कलेक्शन
अलग-अलग भाषाओं में मिल रहे रिस्पॉन्स ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मजबूत बना दिया है. 'रामायण' का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 1,009.05 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 844.40 करोड़ तक पहुंच गया है. फिल्म ने दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई है. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)
5.भारत में कब-कब हुई सबसे ज्यादा कमाई?
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में, यश रावण के किरदार में, सनी देओल हनुमान और अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं. इंडिया में फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई 10 नवंबर और 5 नवंबर को की. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)
6.रामायम का डे-वाइज वर्ल्डवाइड कलेक्शन
14 में से आठ दिन ऐसे थे जब हर दिन रामायण का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा था. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)