1 . दो हफ्तों में 1500 करोड़ रुपये की कमाई

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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' ने 14 दिन में ही 1500 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 5 नवंबर, 2026 को फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. मेकर्स ने बताया कि पूरी फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये है और पहला पार्टी 2000 करोड़ रुपये में बना है. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)