FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CWG 2026 में मेडल जीतने वाले एथलीटों का भारत में हुआ भव्य स्वागत, जानें कैसी रही खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया

CWG 2026 में मेडल जीतने वाले एथलीटों का भारत में हुआ भव्य स्वागत, जानें कैसी रही खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया

44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करने की क्षमता, भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार है ये सिस्टम

44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करने की क्षमता, भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार है ये सिस्टम

अरविंद केजरीवाल के E20 टाउनहॉल पर 7 लाख लोग एक साथ जुड़े, AAP की रिकॉर्ड तोड़ डिजिटल रैली

अरविंद केजरीवाल के E20 टाउनहॉल पर 7 लाख लोग एक साथ जुड़े, AAP की रिकॉर्ड तोड़ डिजिटल रैली

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल

'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल

Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन

Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन

ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे

ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे

हिंदी न्यूज़Photos

एंटरटेनमेंट

'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल

'रामायण' फिल्म में सौरभ सचदेवा ने मारीच का अहम किरदार निभाया है. इस लेख में आप राम-लक्ष्मण से मारीच की क्या दुश्मनी थी, रावण से उसका क्या रिश्ता था और उसने मायावी जाल क्यों बिछाया था, आदि के बारे में विस्तार से जान सकते हैं.

Pragya Bharti | Aug 02, 2026, 01:40 PM IST

1.Ramayan Saurabh Sachdeva Role as Maricha

Ramayan Saurabh Sachdeva Role as Maricha
1

पौराणिक महाकाव्य पर आधारित रणबीर कपूर की मोस्टअवेटेड  फिल्म 'रामायण' इन दिनों अपने किरदारों और भव्यता को लेकर काफी चर्चा में है. इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश के राम-रावण स्वरूप ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है. रामायण का ट्रेलर देखने के बाद तो सभी की निगाहें उनके स्टारकास्ट, फीस और किरदार के उपर जमी हुई है. कलाकारों के अभिनय को लेकर दर्शकों में भारी उत्सुकता बनी हुई है, खासकर इसके नकारात्मक और जटिल पात्रों को लेकर. फिल्म में सौरभ सचदेवा ने मारीच राक्षस का रोल प्ले किया है. उनके इस रूप को देखने के बाद लोगों में यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर रामायण में मारीच था कौन और उसका राम-लक्ष्मण से क्या बैर था? आइए हम आपको इस लेख में मारीच के असल किरदार के बारे में बताते हैं. 

Advertisement

2.सौरभ सचदेवा का किरदार

सौरभ सचदेवा का किरदार
2

इस महागाथा में मारीच का बेहद अहम किरदार मंझे हुए अभिनेता सौरभ सचदेवा निभा रहे हैं. अपनी दमदार अदायगी के लिए पहचाने जाने वाले सौरभ इससे पहले 'एनिमल' और 'सेक्रेड गेम्स' जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुके हैं. ऐसे में, अब रामायण में उनके इस नए रूप को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
 

3.कौन था 'मारीच'?

कौन था 'मारीच'?
3

पौराणिक कथाओं के अनुसार, मारीच एक शक्तिशाली राक्षस था, जो लंकापति का रिश्तेदार और सुबाहु का भाई था. उसके अंदर ऐसी मायावी शक्तियां थी, जिसका इस्तेमाल करके मारीच के अपना रूप बदलने में माहिर था. अपने जीवन के शुरुआती दौर में वह अपने भाई के साथ ऋषियों के यज्ञों में बाधा डालते थे. इसके बाद भगवान राम के तीरों ने उसे पहली बार परास्त किया था.
 

4.मारीच का राम और लक्ष्मण से क्या था बैर?

मारीच का राम और लक्ष्मण से क्या था बैर?
4

मारीच और भगवान राम के बीच मुख्य दुश्मनी का कारण उसके पुराने प्रसंग थे. एक बार मारीच ने विश्वामित्र के यज्ञ को दूषित किया था. इसके बाद, राम ने ताड़का वध और मारीच को समुद्र तट तक मीलों दूर हवा में उछालकर फेंक दिया था. तभी से उसके मन में प्रतिशोध की आग भड़क रही थी. हालांकि, वह राम की शक्तियों के बारे में जानता था, तो उनसे सीधे युद्ध करने से डरता था. इसलिए उसने रूप बदल कर राम को गुमराह करने की कोशिश करता है.
 

TRENDING NOW

5.मारीच का रावण से क्या था रिश्ता?

मारीच का रावण से क्या था रिश्ता?
5

मारीच रिश्ते में रावण का मामा लगता था. जब रावण ने सीता माता के अपहरण की साजिश रची, तब उसे राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को कुटिया से दूर ले जाने की जरूरत थी. रावण ने इसी उद्देश्य के लिए अपने मामा मारीच का सहयोग मांगा था. तभी मारीच ने सोने के मृग का रूप धारण करके राम-लक्ष्मण को गुमराह करने गया था. जबकि मारीच भली-भांति जानता था कि राम से बैर लेना विनाश का रास्ता है.
 

6.रामायण की स्टारकास्ट

रामायण की स्टारकास्ट
6

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस भव्य फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं, यश रावण के रूप में और सनी देओल हनुमान के किरदार में दिखाई देंगे. 4000 करोड़ के बजट में बनी फिल्म की भारी-भरकम स्टारकास्ट और वीएफएक्स इसे सिनेमाई इतिहास का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल
Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन
Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन
ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे
ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे
कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस; जानें किसने निभाया कौन सा किरदार
कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement