'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल

1 . Ramayan Saurabh Sachdeva Role as Maricha

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पौराणिक महाकाव्य पर आधारित रणबीर कपूर की मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण' इन दिनों अपने किरदारों और भव्यता को लेकर काफी चर्चा में है. इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश के राम-रावण स्वरूप ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है. रामायण का ट्रेलर देखने के बाद तो सभी की निगाहें उनके स्टारकास्ट, फीस और किरदार के उपर जमी हुई है. कलाकारों के अभिनय को लेकर दर्शकों में भारी उत्सुकता बनी हुई है, खासकर इसके नकारात्मक और जटिल पात्रों को लेकर. फिल्म में सौरभ सचदेवा ने मारीच राक्षस का रोल प्ले किया है. उनके इस रूप को देखने के बाद लोगों में यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर रामायण में मारीच था कौन और उसका राम-लक्ष्मण से क्या बैर था? आइए हम आपको इस लेख में मारीच के असल किरदार के बारे में बताते हैं.