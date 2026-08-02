'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल

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Pragya Bharti | Aug 02, 2026, 01:40 PM IST
1.Ramayan Saurabh Sachdeva Role as Maricha
पौराणिक महाकाव्य पर आधारित रणबीर कपूर की मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण' इन दिनों अपने किरदारों और भव्यता को लेकर काफी चर्चा में है. इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश के राम-रावण स्वरूप ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है. रामायण का ट्रेलर देखने के बाद तो सभी की निगाहें उनके स्टारकास्ट, फीस और किरदार के उपर जमी हुई है. कलाकारों के अभिनय को लेकर दर्शकों में भारी उत्सुकता बनी हुई है, खासकर इसके नकारात्मक और जटिल पात्रों को लेकर. फिल्म में सौरभ सचदेवा ने मारीच राक्षस का रोल प्ले किया है. उनके इस रूप को देखने के बाद लोगों में यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर रामायण में मारीच था कौन और उसका राम-लक्ष्मण से क्या बैर था? आइए हम आपको इस लेख में मारीच के असल किरदार के बारे में बताते हैं.
2.सौरभ सचदेवा का किरदार
इस महागाथा में मारीच का बेहद अहम किरदार मंझे हुए अभिनेता सौरभ सचदेवा निभा रहे हैं. अपनी दमदार अदायगी के लिए पहचाने जाने वाले सौरभ इससे पहले 'एनिमल' और 'सेक्रेड गेम्स' जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुके हैं. ऐसे में, अब रामायण में उनके इस नए रूप को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
3.कौन था 'मारीच'?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, मारीच एक शक्तिशाली राक्षस था, जो लंकापति का रिश्तेदार और सुबाहु का भाई था. उसके अंदर ऐसी मायावी शक्तियां थी, जिसका इस्तेमाल करके मारीच के अपना रूप बदलने में माहिर था. अपने जीवन के शुरुआती दौर में वह अपने भाई के साथ ऋषियों के यज्ञों में बाधा डालते थे. इसके बाद भगवान राम के तीरों ने उसे पहली बार परास्त किया था.
4.मारीच का राम और लक्ष्मण से क्या था बैर?
मारीच और भगवान राम के बीच मुख्य दुश्मनी का कारण उसके पुराने प्रसंग थे. एक बार मारीच ने विश्वामित्र के यज्ञ को दूषित किया था. इसके बाद, राम ने ताड़का वध और मारीच को समुद्र तट तक मीलों दूर हवा में उछालकर फेंक दिया था. तभी से उसके मन में प्रतिशोध की आग भड़क रही थी. हालांकि, वह राम की शक्तियों के बारे में जानता था, तो उनसे सीधे युद्ध करने से डरता था. इसलिए उसने रूप बदल कर राम को गुमराह करने की कोशिश करता है.
5.मारीच का रावण से क्या था रिश्ता?
मारीच रिश्ते में रावण का मामा लगता था. जब रावण ने सीता माता के अपहरण की साजिश रची, तब उसे राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को कुटिया से दूर ले जाने की जरूरत थी. रावण ने इसी उद्देश्य के लिए अपने मामा मारीच का सहयोग मांगा था. तभी मारीच ने सोने के मृग का रूप धारण करके राम-लक्ष्मण को गुमराह करने गया था. जबकि मारीच भली-भांति जानता था कि राम से बैर लेना विनाश का रास्ता है.
6.रामायण की स्टारकास्ट
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस भव्य फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं, यश रावण के रूप में और सनी देओल हनुमान के किरदार में दिखाई देंगे. 4000 करोड़ के बजट में बनी फिल्म की भारी-भरकम स्टारकास्ट और वीएफएक्स इसे सिनेमाई इतिहास का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं.