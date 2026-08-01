कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस; जानें किसने निभाया कौन सा किरदार

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Aug 01, 2026, 01:04 PM IST
1.Ramayan Film Hidden Characters
नितेश तिवारी की पौराणिक और मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण' का 30 जुलाई को ही आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो गया है. उसी दिन से रणबीर कपूर की ये फिल्म सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है. लगभग चार मिनट की लंबी इस ट्रेलर ने मूवी लवर के बीच एक्साइटमेंट भर दी है. ट्रेलर में कई किरदारों की पहली झलक तो मिल गई, लेकिन भारी-भरकम मेकअप के कारण कुछ किरदार को पहचानना मुश्किल हो गया था. ये किरदार पलक झपकते ही निकल गए. इस वजह से बहुत से कलाकार पहली नजर में पहचान में नहीं आ सके. चलिए हम आपको बताते हैं कि 4000 करोड़ बजट वाली इस सिनेमैटिक मास्टरपीस में किस अभिनेता- अभिनेत्री ने कौन-सा किरदार पर्दे पर जीवंत किया है.
2.फैसल मलिक – कुंभकर्ण के रूप में
प्रसिद्ध वेब सीरीज 'पंचायत' से घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाले अभिनेता फैसल मलिक महाबली कुंभकर्ण की भूमिका निभा रहे हैं. इस विशालकाय और शक्तिशाली पात्र को परदे पर जीवंत और प्रभावशाली दिखाने के लिए भारी मेकअप, वीएफएक्स और प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है. ऐसे में, उन्हें पहचान पाना आम दर्शकों के लिए काफी कठिन हुआ.
3.लारा दत्ता – महारानी कैकेयी
पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री लारा दत्ता इस ऐतिहासिक फिल्म में राजा दशरथ की दूसरी पत्नी और भरत की माता कैकेयी की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं. कथा के अनुसार, कैकेयी ने अतीत में राजा दशरथ को दिए गए दो वचनों का स्मरण कराते हुए राम के लिए वनवास और भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन मांगा था.
4.सनी देओल- हनुमान का रोल
रणबीर कपूरी रामायण में सनी देओल हनुमान के रोल में हैं, लेकिन ट्रेलर में उनकी झलक नहीं दिखाई गई है. दरअसल, रामायण फिल्म 2 पार्ट में बनी है और अभी पार्ट 1 रिलीज होने को तैयार है, जो कि सीता हरण वाले हिस्से पर खत्म हो जाएगी. जबकि कहानी में हनुमान की एंट्री सीता के अपहरण के बाद ही होती है. इसलिए ट्रेलर में सनी देओल के किरदार की झलक नही दिखी.
5.आदिनाथ कोठारे – भरत की भूमिका
प्रतिभाशाली अभिनेता आदिनाथ एम. कोठारे ने प्रभु श्रीराम के परम भक्त और आदर्श भाई भरत का चरित्र निभाया है. ट्रेलर में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में नतमस्तक होते तथा उनके वनवास गमन के पश्चात सिंहासन पर राम जी की पवित्र खड़ाऊं रखकर राजपाट संभालते हुए दिखाया गया है.
6.रकुल प्रीत सिंह – शूर्पणखा
एंटरटेनमेंट जगत की मशहूर अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह इस महाकाव्य में लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा के किरदार में हैं. कथा के अनुसार, शूर्पणखा अयोध्या के इन दोनों राजकुमारों पर आकर्षित होकर विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे अस्वीकार किया जाता है. लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं.
7.विवेक ओबेरॉय – विद्युज्जिह्व की भूमिका
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विवेक ओबेरॉय भी इस भव्य रामायण का हिस्सा हैं. उन्होंने कथा के अनुसार शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्व की भूमिका को पूरी शिद्दत के साथ निभाया है.
8.शीबा चड्ढा – मंथरा की भूमिका में
अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए पहचानी जाने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शीबा चड्ढा इस फिल्म में कुटिल मंथरा के किरदार में नजर आने वाली हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, मंथरा महारानी कैकेयी के साथ विवाह के बाद अयोध्या आई थी और उसी ने रानी के मन में जहर घोलकर प्रभु श्रीराम के लिए चौदह वर्ष का वनवास और भरत के राज्याभिषेक की मांग करने का विचार डाला था. ट्रेलर के कुछ ही पलों में उनकी एक झलक लारा दत्ता के साथ दिखती है, जिन्हें पहचानना काफी मुश्किल है.
9.सौरभ सचदेवा – मारीच का किरदार
अभिनय की दुनिया के मंजे हुए कलाकार सौरभ सचदेवा इस प्रोजेक्ट में मारीच के रूप में दिखाई देंगे. मारीच वही मायावी राक्षस था जिसने छलपूर्वक एक अद्भुत सुनहरे मृग का रूप धारण किया था, जिसके लालच में श्रीराम और लक्ष्मण अपनी पर्णकुटी से दूर चले गए थे. इसी बीच माता सीता को अपहरण करके रावण ले गया था.