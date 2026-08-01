कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस; जानें किसने निभाया कौन सा किरदार

1 . Ramayan Film Hidden Characters

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नितेश तिवारी की पौराणिक और मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण' का 30 जुलाई को ही आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो गया है. उसी दिन से रणबीर कपूर की ये फिल्म सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है. लगभग चार मिनट की लंबी इस ट्रेलर ने मूवी लवर के बीच एक्साइटमेंट भर दी है. ट्रेलर में कई किरदारों की पहली झलक तो मिल गई, लेकिन भारी-भरकम मेकअप के कारण कुछ किरदार को पहचानना मुश्किल हो गया था. ये किरदार पलक झपकते ही निकल गए. इस वजह से बहुत से कलाकार पहली नजर में पहचान में नहीं आ सके. चलिए हम आपको बताते हैं कि 4000 करोड़ बजट वाली इस सिनेमैटिक मास्टरपीस में किस अभिनेता- अभिनेत्री ने कौन-सा किरदार पर्दे पर जीवंत किया है.

