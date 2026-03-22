Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग

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Pragya Bharti | Mar 22, 2026, 11:19 AM IST
1.Sugriva Cast Entry in Ranbir Kapoor Ramayana film
भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर हर दिन नए और दिलचस्प अपडेट्स सामने आ रहे हैं. रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म का बजट लगभग 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. जहां रणबीर 'भगवान राम', साई पल्लवी 'माता सीता' और यश 'रावण' के रूप में नजर आएंगे, वहीं अब फिल्म के एक और महत्वपूर्ण पात्र 'सुग्रीव' के नाम पर भी मुहर लग गई है.
2.कब रिलीज होगी रामायण?
निर्देशक नीतेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा इस प्रोजेक्ट को विश्व स्तरीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होने की संभावना है. जहाँ सनी देओल 'हनुमान' और फैसल मलिक 'कुंभकरण' के रूप में सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं सुहैल नायर की एंट्री ने फिल्म की कास्टिंग को और भी मजबूत बना दिया है.
3.कौन निभाएगा सुग्रीव का किरदार?
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतिभाशाली अभिनेता सुहैल नायर को 'रामायण' में सुग्रीव की भूमिका के लिए चुना गया है. सुहैल ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है. रामायण की कथा में सुग्रीव का किरदार अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बाली के वध के बाद किष्किंधा का राजकाज संभाला और भगवान राम की वानर सेना का नेतृत्व कर रावण के विरुद्ध युद्ध में साथ दिया.
4.ऋषि कपूर और रणबीर से खास कनेक्शन
सुहैल नायर का कपूर खानदान से एक अनोखा रिश्ता है. उन्होंने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म 'शर्माजी नमकीन' में उनके बड़े बेटे 'संदीप शर्मा' की भूमिका निभाई थी. अब असल जिंदगी में ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर के साथ 'रामायण' में सुहैल की जोड़ी (राम और सुग्रीव के रूप में) देखना दर्शकों के लिए काफी भावुक और यादगार होने वाला है.
5.सुहैल नायर का फिल्मी सफर
सुहैल ने साल 2016 में फिल्म 'उड़ता पंजाब' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने 'जी करदा', 'मर्डर मुबारक' और हाल ही में चर्चित वेब सीरीज 'सिंगल पापा' में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है. उनकी बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए मेकर्स ने उन्हें सुग्रीव जैसे जटिल और शक्तिशाली किरदार के लिए फाइनल किया है.
6.सुहैल नायर जैसे मंझे हुए कलाकार का चलेगा जादू
'रामायण' की टीम दिन-रात पोस्ट-प्रोडक्शन और वीएफएक्स पर काम कर रही है. सुहैल नायर जैसे मंझे हुए कलाकार का जुड़ने के बाद आप मान सकते हैं कि मेकर्स को हर छोटे-बड़े किरदार के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को चुना गया है.
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