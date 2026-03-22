Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग

1 . Sugriva Cast Entry in Ranbir Kapoor Ramayana film

1

भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर हर दिन नए और दिलचस्प अपडेट्स सामने आ रहे हैं. रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म का बजट लगभग 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. जहां रणबीर 'भगवान राम', साई पल्लवी 'माता सीता' और यश 'रावण' के रूप में नजर आएंगे, वहीं अब फिल्म के एक और महत्वपूर्ण पात्र 'सुग्रीव' के नाम पर भी मुहर लग गई है.

