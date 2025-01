2 . Raj Kapoor had second thoughts about Kushboo Sundar

विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल को दिए एक लेटेस्ट इंटरव्यू में खुशबू सुंदर ने बताया कि राज कपूर की राम तैरी गंगा मैली के लिए मंदाकिनी नहीं बल्कि मेकर्स की पहली पसंद वो थीं. हालांकि बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि फिल्म की शूटिंग के समय खुशबू की उम्र 14 साल से भी कम थी और राज कपूर को उन्हें मां के किरदार में दिखाना सही नहीं लगा.