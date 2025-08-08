Twitter
Myopia In Children: बच्चों को अपना शिकार बना रही आंखों से जुड़ी ये खतरनाक बीमारी, जानें कैसे करें बचाव

Raksha Bandhan 2025: बॉलीवुड फिल्मों की आइकॉनिक ऑनस्क्रीन भाई-बहन जोड़ियां, जिन्हें रक्षाबंधन पर जरूर देखें

Cholesterol Signs In Eyes: आंखें खोल देंगी शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल बढ़ने का राज, ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सावधान

Aishwarya Rai Net Worth: दुबई में विला से लेकर करोड़ों की घड़ियों तक… जानें ऐश्वर्या राय की कितनी है टोटल नेटवर्थ

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

Bihar Assembly Election 2025: ​बिहार के पूर्णिया की कसबा विधानसभी सीट पर तेज हुई सियासी जंग, किसका होगा राजतिलक?

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया नया आरोप, वेबसाइट बंद कर सबूत मिटा रहा EC, शपथ पत्र को लेके EC पर कसा तंज

एंटरटेनमेंट

Raksha Bandhan 2025: बॉलीवुड फिल्मों की आइकॉनिक ऑनस्क्रीन भाई-बहन जोड़ियां, जिन्हें रक्षाबंधन पर जरूर देखें

रक्षाबंधन पर अगर आप कुछ खास देखना चाहते हैं, तो क्यों न बॉलीवुड की उन फिल्मों को दोबारा देखा जाए, जिनमें भाई-बहन का रिश्ता बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है.

राजा राम | Aug 08, 2025, 08:06 PM IST

1.रक्षाबंधन वॉचलिस्ट के लिए परफेक्ट

रक्षाबंधन वॉचलिस्ट के लिए परफेक्ट
1

यहां हम आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनमें पर्दे पर कलाकारों ने भाई-बहन के किरदार को निभाकर यादगार बना दिया. यह आपकी रक्षाबंधन वॉचलिस्ट के लिए परफेक्ट है.
 

2.जिगरा

जिगरा
2

आलिया भट्ट और वेदांग रैना, इन दोनों की जोड़ी फिल्म 'जिगरा' में दिखाई दी थी. इसमें सत्या (आलिया) और अंकुर (वेदांग) की कहानी है. फिल्म में भाई-बहन का अटूट रिश्ता दिल को छू जाता है. फिल्म में आलिया अपने भाई के लिए विदेश जाकर दुश्मनों से भिड़ जाती है.
 

3.दिल धड़कने दो

दिल धड़कने दो
3

प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह, ये दोनों ऑनस्क्रीन बहन आयशा (प्रियंका) और भाई कबीर (रणवीर) का रोल फिल्म 'दिल धड़कने दो' में निभा चुके हैं. इसमें दोनों का रिश्ता दिखाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने सपोर्टिव हैं. इसमें वो दोनों एक दूसरे को उनके पैरेंट्स से ज्यादा अच्छे से समझते हैं.
 

4.भाग मिल्खा भाग

भाग मिल्खा भाग
4

फरहान अख्तर और दिव्या दत्ता, फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' में मिल्खा सिंह (फरहान) और उनकी बहन इसरी कौर (दिव्या) का रिश्ता गहरी संवेदनाओं से भरा था, जिसमें बहन का अटूट साथ साफ दिखाई देता है. फरहान भी एक जिम्मेदार भाई की भूमिका में बेहतर नजर आए.
 

5.सरबजीत

सरबजीत
5

रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय बच्चन, फिल्म 'सरबजीत' में सरबजीत (रणदीप) और उनकी बहन दलबीर (ऐश्वर्या राय) की कहानी संघर्ष, हिम्मत और निस्वार्थ प्रेम को दिखाती है. अपने भाई के लिए ये बहन पाकिस्तान और भारत दोनों की सरकारों से लड़ जाती है.
 

6.माई ब्रदर निखिल

माई ब्रदर निखिल
6

जूही चावला और संजय सूरी, 'माई ब्रदर निखिल' में अनामिका (जूही) अपने एचआईवी-पॉजिटिव भाई निखिल (संजय) के साथ समाज की चुनौतियों का प्यार और साहस से सामना करती दिखाई देती हैं. बहन और भाई के रिश्ते को ये अच्छे से परिभाषित करती है.
 

7.जोश

जोश
7

शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, फिल्म 'जोश' के मैक्स (शाहरुख) और शर्ली (ऐश्वर्या) की कहानी एक प्रोटेक्टिव भाई और सशक्त बहन के रिश्ते को दर्शाती है. दोनों एक-दूसरे के साथ मस्ती तो करते हैं, लेकिन साथ में बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं.

8.इकबाल

इकबाल
8

श्रेयस तलपड़े और श्वेता बासु, फिल्म 'इकबाल' में इन दोनों ने भाई-बहन का रोल प्ले किया था. फिल्म में छोटी बहन अपने भाई को प्रेरित करती है कि वह अपनी कमियों को भूल अपने टैलेंट पर फोकस करे. इसके लिए वो उसे खूब सपोर्ट करती हैं.

