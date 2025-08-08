Raksha Bandhan 2025: बॉलीवुड फिल्मों की आइकॉनिक ऑनस्क्रीन भाई-बहन जोड़ियां, जिन्हें रक्षाबंधन पर जरूर देखें

3 . दिल धड़कने दो

प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह, ये दोनों ऑनस्क्रीन बहन आयशा (प्रियंका) और भाई कबीर (रणवीर) का रोल फिल्म 'दिल धड़कने दो' में निभा चुके हैं. इसमें दोनों का रिश्ता दिखाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने सपोर्टिव हैं. इसमें वो दोनों एक दूसरे को उनके पैरेंट्स से ज्यादा अच्छे से समझते हैं.

