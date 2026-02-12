Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 12, 2026, 02:12 PM IST
1.Bollywood Actors Financial Struggles
बॉलीवुड में स्टारडम का मतलब हमेशा आर्थिक मजबूती नहीं होता. राजपाल यादव का 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में जेल जाना इस बात का ताजा उदाहरण है. इतिहास गवाह है कि कई नामचीन सितारों ने अपनी संपत्ति और साख को दांव पर लगते देखा है. इनमें अमिताभ बच्चन से लेकर राज कपूर तक के नाम शामिल हैं. चलिए हम आपको इन नामी चेहरों के बारे में बताते हैं.
2.Amitabh Bachchan
90 के दशक के अंत में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL भारी घाटे में चली गई थी. उन पर लगभग 90 करोड़ रुपये का कर्ज था. धीरूभाई अंबानी ने मदद की पेशकश की, लेकिन बिग बी ने उसे ठुकरा दिया. उन्होंने यश चोपड़ा से काम मांगा, 'मोहब्बतें' मिली और फिर 'कौन बनेगा करोड़पति' ने उनकी तकदीर बदल दी.
3.Raj Kapoor
बॉलीवुड के 'शोमैन' राज कपूर ने अपनी ड्रीम फिल्म 'मेरा नाम जोकर' (1970) के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था. फिल्म फ्लॉप हुई और उन पर इतना कर्ज बढ़ा कि उन्हें अपना घर और आर.के. स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ा. हालांकि, 1973 में 'बॉबी' की जबरदस्त सफलता ने उन्हें फिर से पैरों पर खड़ा किया.
4.AK Hungle
200 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले दिग्गज अभिनेता ए.के. हंगल का बुढ़ापा अत्यंत गरीबी में बीता. 2011-12 के दौरान उनके पास अपने इलाज तक के पैसे नहीं थे. उनकी इस हालत की खबर जब मीडिया में आई, तो अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे सितारों ने उनके इलाज का खर्च उठाया.
5.Jackie Shroff
साल 2003 में जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने फिल्म 'बूम' प्रोड्यूस की थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी और जैकी भारी कर्ज में डूब गए. हालात इतने खराब थे कि उन्हें अपने घर का सामान और फर्नीचर तक बेचना पड़ा था. सलमान खान ने उस मुश्किल दौर में उनकी काफी मदद की थी.
6.Gurucharan Singh Sodhi
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम गुरुचरण सिंह ने हाल ही में खुलासा किया कि उन पर 1.2 से 1.5 करोड़ रुपये का कर्ज है. बिजनेस में घाटे और भारी-भरकम ईएमआई (EMI) के कारण उनकी सारी जमा-पूंजी खत्म हो गई और वे मानसिक तनाव के दौर से गुजरे.
