Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

1 . Bollywood Actors Financial Struggles

1

बॉलीवुड में स्टारडम का मतलब हमेशा आर्थिक मजबूती नहीं होता. राजपाल यादव का 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में जेल जाना इस बात का ताजा उदाहरण है. इतिहास गवाह है कि कई नामचीन सितारों ने अपनी संपत्ति और साख को दांव पर लगते देखा है. इनमें अमिताभ बच्चन से लेकर राज कपूर तक के नाम शामिल हैं. चलिए हम आपको इन नामी चेहरों के बारे में बताते हैं.

