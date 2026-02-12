दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 12, 2026, 01:27 PM IST
1.Rajpal Yadav Love Story
अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले राजपाल यादव इन दिनों कानूनी पेचीदगियों के चलते तिहाड़ जेल में हैं. उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर माया नगरी में अपनी पहचान बनाने वाले राजपाल की कहानी एकदम फिल्मी है. पहली पत्नी के निधन के बाद एक्टर टूटकर बिखर गए थे. फिर सालों बाद, उनकी मुलाकात कनाडा गर्ल से होती है. वो कैसे राजपाल यादव की दूसरी बीवी बन गईं? चलिए हम आपको उनकी लवस्टोरी के बारे में बताते हैं.
2.पहली पत्नी का दुखद निधन
राजपाल जब मात्र 20 साल के थे, तब उनकी शादी करुणा से हुई थी. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. उनकी पहली बेटी ज्योति के जन्म के तुरंत बाद करुणा का निधन हो गया. पत्नी के जाने से राजपाल बुरी तरह टूट गए थे और उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की.
3.ऐसे हुई थी कनाडा की राधा से पहली मुलाकात
सालों बाद 2003 में कनाडा में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो उनसे उम्र में 9 साल छोटी थी. फिर भी, दोनों में फ्रेंडशिप हुई और इसी तरह बातचीत आगे बढ़ी.
4.कनाडा छोड़ भारत चली आईं राधा
राधा को राजपाल इतने पसंद आए कि वे उनके लिए कनाडा छोड़ भारत चली आईं. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और फिर दोनों ने शादी का फैसला लिया.
5.राजपाल ने दिया राधा को सरप्राइज
राजपाल ने राधा को खास महसूस कराने के लिए अपने मुंबई वाले घर का इंटीरियर ठीक वैसा ही करवाया था, जैसा कनाडा के उस होटल का था जहां वे पहली बार मिले थे.
6.तीन बेटियां हैं उनकी ताकत
राजपाल की तीन बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी हैं. वे उन्हें प्यार से मोनी, हनी और रेहू बुलाते हैं. बड़ी बेटी ज्योति की शादी वे इटावा के संदीप यादव से कर चुके हैं. आज जब राजपाल आर्थिक तंगी और कानूनी संकट से जूझ रहे हैं, तो उनका परिवार ही उनकी सबसे बड़ी हिम्मत बना हुआ है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से