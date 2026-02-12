FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
खेल और संस्कृति का संगम, 'Sanatan Premier League' को मिल रहा जबरदस्त प्यार, देश के इन 8 शहरों में हो रहे ट्रायल्स

खेल और संस्कृति का संगम, 'Sanatan Premier League' को मिल रहा जबरदस्त प्यार, देश के इन 8 शहरों में हो रहे ट्रायल्स

'घूसखोर पंडत' पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, समुदाय विशेष को बदनाम करने पर जताई सख्ती; रिलीज पर अहम अपडेट

'घूसखोर पंडत' पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, समुदाय विशेष को बदनाम करने पर जताई सख्ती; रिलीज पर अहम अपडेट

बांग्लादेश चुनाव में भारत के लिए भी काफी कुछ दांव पर, शेख हसीना की गैरमौजूदगी में किसकी ओर देख रहा भारत?

बांग्लादेश चुनाव में भारत के लिए भी काफी कुछ दांव पर, शेख हसीना की गैरमौजूदगी में किसकी ओर देख रहा भारत?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 

Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

Rajpal Yadav Love Story: आर्थिक तंगी और चेक बाउंस केस के कारण जेल पहुंचे राजपाल यादव का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. पहली पत्नी के खोने के बाद टूट गए थे और वो अकेले ही अपनी बेटी ज्योति की देखरेख कर रहे थे. फिर उनकी मुलाकात एक दिन कनाडा की राधा से होती है...

Pragya Bharti | Feb 12, 2026, 01:27 PM IST

1.Rajpal Yadav Love Story

Rajpal Yadav Love Story
1

अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले राजपाल यादव इन दिनों कानूनी पेचीदगियों के चलते तिहाड़ जेल में हैं. उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर माया नगरी में अपनी पहचान बनाने वाले राजपाल की कहानी एकदम फिल्मी है. पहली पत्नी के निधन के बाद एक्टर टूटकर बिखर गए थे. फिर सालों बाद, उनकी मुलाकात कनाडा गर्ल से होती है. वो कैसे राजपाल यादव की दूसरी बीवी बन गईं? चलिए हम आपको उनकी लवस्टोरी के बारे में बताते हैं. 

Advertisement

2.पहली पत्नी का दुखद निधन

पहली पत्नी का दुखद निधन
2

राजपाल जब मात्र 20 साल के थे, तब उनकी शादी करुणा से हुई थी. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. उनकी पहली बेटी ज्योति के जन्म के तुरंत बाद करुणा का निधन हो गया. पत्नी के जाने से राजपाल बुरी तरह टूट गए थे और उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की.

3.ऐसे हुई थी कनाडा की राधा से पहली मुलाकात

ऐसे हुई थी कनाडा की राधा से पहली मुलाकात
3

सालों बाद 2003 में कनाडा में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो उनसे उम्र में 9 साल छोटी थी. फिर भी, दोनों में फ्रेंडशिप हुई और इसी तरह बातचीत आगे बढ़ी. 

4.कनाडा छोड़ भारत चली आईं राधा

कनाडा छोड़ भारत चली आईं राधा
4

राधा को राजपाल इतने पसंद आए कि वे उनके लिए कनाडा छोड़ भारत चली आईं. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और फिर दोनों ने शादी का फैसला लिया. 
 

TRENDING NOW

5.राजपाल ने दिया राधा को सरप्राइज

राजपाल ने दिया राधा को सरप्राइज
5

राजपाल ने राधा को खास महसूस कराने के लिए अपने मुंबई वाले घर का इंटीरियर ठीक वैसा ही करवाया था, जैसा कनाडा के उस होटल का था जहां वे पहली बार मिले थे. 
 

6.तीन बेटियां हैं उनकी ताकत

तीन बेटियां हैं उनकी ताकत
6

राजपाल की तीन बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी हैं. वे उन्हें प्यार से मोनी, हनी और रेहू बुलाते हैं. बड़ी बेटी ज्योति की शादी वे इटावा के संदीप यादव से कर चुके हैं. आज जब राजपाल आर्थिक तंगी और कानूनी संकट से जूझ रहे हैं, तो उनका परिवार ही उनकी सबसे बड़ी हिम्मत बना हुआ है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर
दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता
दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी क्या करती हैं, हाइट के साथ-साथ उम्र में भी 9 साल बड़ी हैं राधा?
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी क्या करती हैं, हाइट के साथ-साथ उम्र में भी 9 साल बड़ी हैं राधा?
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 11 February: आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?
Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
Mahashivratri Kab Hai: 15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
MORE
Advertisement