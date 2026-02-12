दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

1 . Rajpal Yadav Love Story

1

अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले राजपाल यादव इन दिनों कानूनी पेचीदगियों के चलते तिहाड़ जेल में हैं. उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर माया नगरी में अपनी पहचान बनाने वाले राजपाल की कहानी एकदम फिल्मी है. पहली पत्नी के निधन के बाद एक्टर टूटकर बिखर गए थे. फिर सालों बाद, उनकी मुलाकात कनाडा गर्ल से होती है. वो कैसे राजपाल यादव की दूसरी बीवी बन गईं? चलिए हम आपको उनकी लवस्टोरी के बारे में बताते हैं.