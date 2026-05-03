FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दिल्ली में AC ब्लास्ट से भड़की आग, 9 लोगों की मौत, हादसे का दिल दहलाने वाला Video आया सामने

दिल्ली में AC ब्लास्ट से भड़की आग, 9 लोगों की मौत, हादसे का दिल दहलाने वाला Video आया सामने

अदन की खाड़ी में तेल टैंकर का अपहरण कर उसे सोमालिया की ओर मोड़ा गया, बचाने के प्रयास जारी

अदन की खाड़ी में तेल टैंकर का अपहरण कर उसे सोमालिया की ओर मोड़ा गया, बचाने के प्रयास जारी

Raja Shivaji Box Office: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर जादू, महज 2 दिन में पार किया इतने करोड़ का आंकड़ा

Raja Shivaji Box Office: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर जादू, महज 2 दिन में पार किया इतने करोड़ का आंकड़ा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हिंदू धर्म छोड़ बने मुस्लिम, तो कोई ईसाई से बना हिंदू; मजहब की दीवारें तोड़ इन 5 सितारों ने अपनाया दूसरा धर्म

हिंदू धर्म छोड़ बने मुस्लिम, तो कोई ईसाई से बना हिंदू; मजहब की दीवारें तोड़ इन 5 सितारों ने अपनाया दूसरा धर्म

Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मी लड़कियां बाहर से सख्त, अंदर से बेहद इमोशनल, ऐसा साथी मिलना ईश्वर का तोहफा माना जाता है

इन 4 तारीखों पर जन्मी लड़कियां बाहर से सख्त, अंदर से बेहद इमोशनल, ऐसा साथी मिलना ईश्वर का तोहफा माना जाता है

सिर्फ 200 रुपये का निवेश और रिटायरमेंट के बाद 6 लाख रु महीना पेंशन पाओ! जानिए पूरा फॉर्मूला

सिर्फ 200 रुपये का निवेश और रिटायरमेंट के बाद 6 लाख रु महीना पेंशन पाओ! जानिए पूरा फॉर्मूला

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Raja Shivaji के हैं फैन? तो OTT पर निपटा लें ये 5 ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में; रोंगटे खड़े कर देगी शहादत और शौर्य की ये कहानी 

'राजा शिवाजी' देखने से पहले ओटीटी पर विक्की कौशल की 'छावा' और अजय देवगन की 'तान्हाजी' जैसी शानदार ऐतिहासिक फिल्में जरूर देखें, जो वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरी हैं.

Pragya Bharti | May 03, 2026, 08:51 AM IST

1.5 Historical Film like Raja Shivaji on OTT

5 Historical Film like Raja Shivaji on OTT
1

मनोरंजन डेस्क: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को पर्दे पर देख दर्शक भावुक और गर्व महसूस कर रहे हैं. अगर आपको भी ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में पसंद हैं और आप 'राजा शिवाजी' देखने का मन बना रहे हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसी फिल्मों की लिस्ट, जो आपको इतिहास के गौरवशाली पन्नों की सैर कराएंगी.
 

Advertisement

2.तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर (Tanhaji)

तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर (Tanhaji)
2

अजय देवगन और सैफ अली खान स्टारर यह फिल्म एक ऐसे मराठा योद्धा की कहानी है जिसने 'कोंढाणा किले' को जीतने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी. शानदार विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन से भरपूर यह फिल्म डिज्नी+ हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
 

3.मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika)

मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika)
3

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस की मिसाल पेश करती यह फिल्म दर्शकों में देशभक्ति का जज्बा भर देती है. कंगना रनौत के निर्देशन और अभिनय वाली इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले दम पर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

4.छावा

छावा
4

साल 2025 में रिलीज हुई विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. यह फिल्म शिवाजी महाराज के निडर बेटे, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और उनके बलिदान पर आधारित है. विक्की कौशल के दमदार अभिनय और रश्मिका मंदाना की मौजूदगी वाली इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

TRENDING NOW

5.द लीजेंड ऑफ भगत सिंह (The Legend of Bhagat Singh)

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह (The Legend of Bhagat Singh)
5

शहीद-ए-आजम भगत सिंह के जीवन पर आधारित यह फिल्म आज भी एक मास्टरपीस मानी जाती है. अजय देवगन के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक यह मूवी दिखाती है कि कैसे युवा क्रांतिकारियों ने आजादी की लौ जलाई थी. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
 

6.मंगल पांडे: द राइजिंग (Mangal Pandey: The Rising)

मंगल पांडे: द राइजिंग (Mangal Pandey: The Rising)
6

1857 के विद्रोह की चिंगारी सुलगाने वाले वीर सैनिक मंगल पांडे की कहानी को इस फिल्म में बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है. आमिर खान के जबरदस्त मेकओवर और अभिनय से सजी यह फिल्म इतिहास के शौकीनों के लिए एक तोहफा है. इसे भी आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हिंदू धर्म छोड़ बने मुस्लिम, तो कोई ईसाई से बना हिंदू; मजहब की दीवारें तोड़ इन 5 सितारों ने अपनाया दूसरा धर्म
हिंदू धर्म छोड़ बने मुस्लिम, तो कोई ईसाई से बना हिंदू; मजहब की दीवारें तोड़ इन 5 सितारों ने अपनाया दूसरा धर्म
Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मी लड़कियां बाहर से सख्त, अंदर से बेहद इमोशनल, ऐसा साथी मिलना ईश्वर का तोहफा माना जाता है
इन 4 तारीखों पर जन्मी लड़कियां बाहर से सख्त, अंदर से बेहद इमोशनल, ऐसा साथी मिलना ईश्वर का तोहफा माना जाता है
सिर्फ 200 रुपये का निवेश और रिटायरमेंट के बाद 6 लाख रु महीना पेंशन पाओ! जानिए पूरा फॉर्मूला
सिर्फ 200 रुपये का निवेश और रिटायरमेंट के बाद 6 लाख रु महीना पेंशन पाओ! जानिए पूरा फॉर्मूला
बोट या क्रूज ट्रिप से पहले ये 7 सेफ्टी चेक मिस कभी मत करिएगा, वरना जबलपुर क्रूज-वृंदावन नाव जैसे हादसे होते ही रहेंगे 
बोट या क्रूज ट्रिप से पहले ये 7 सेफ्टी चेक मिस कभी मत करिएगा, वरना जबलपुर क्रूज-वृंदावन नाव जैसे हादसे होते ही रहेंगे
Raja Shivaji के हैं फैन? तो OTT पर निपटा लें ये 5 ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में; रोंगटे खड़े कर देगी शहादत और शौर्य की ये कहानी 
Raja Shivaji के हैं फैन? तो OTT पर निपटा लें ये 5 ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में; रोंगटे खड़े कर देगी शहादत और शौर्य की ये कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
May Rashifal:मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल 
मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
आज बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की इस विधि से करें पूजा, ये रात बदल सकती है मन की स्थिति और जीवन की दिशा
आज बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की इस विधि से करें पूजा, ये रात बदल सकती है मन की स्थिति और जीवन की दिशा
Jyeshtha Month 2026 Date: कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह, जानें इसकी शुरुआती तिथि और तारीख से लेकर ऐसे काम, मिलेगा बड़ा पुण्य
कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह, जानें इसकी शुरुआती तिथि और तारीख से लेकर ऐसे काम, मिलेगा बड़ा पुण्य
Numerology: आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता
आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता
MORE
Advertisement