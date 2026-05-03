Raja Shivaji के हैं फैन? तो OTT पर निपटा लें ये 5 ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में; रोंगटे खड़े कर देगी शहादत और शौर्य की ये कहानी 

1 . 5 Historical Film like Raja Shivaji on OTT

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मनोरंजन डेस्क: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को पर्दे पर देख दर्शक भावुक और गर्व महसूस कर रहे हैं. अगर आपको भी ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में पसंद हैं और आप 'राजा शिवाजी' देखने का मन बना रहे हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसी फिल्मों की लिस्ट, जो आपको इतिहास के गौरवशाली पन्नों की सैर कराएंगी.

