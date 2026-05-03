Raja Shivaji के हैं फैन? तो OTT पर निपटा लें ये 5 ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में; रोंगटे खड़े कर देगी शहादत और शौर्य की ये कहानी 

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | May 03, 2026, 08:51 AM IST
1.5 Historical Film like Raja Shivaji on OTT
मनोरंजन डेस्क: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को पर्दे पर देख दर्शक भावुक और गर्व महसूस कर रहे हैं. अगर आपको भी ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में पसंद हैं और आप 'राजा शिवाजी' देखने का मन बना रहे हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसी फिल्मों की लिस्ट, जो आपको इतिहास के गौरवशाली पन्नों की सैर कराएंगी.
2.तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर (Tanhaji)
अजय देवगन और सैफ अली खान स्टारर यह फिल्म एक ऐसे मराठा योद्धा की कहानी है जिसने 'कोंढाणा किले' को जीतने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी. शानदार विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन से भरपूर यह फिल्म डिज्नी+ हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
3.मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika)
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस की मिसाल पेश करती यह फिल्म दर्शकों में देशभक्ति का जज्बा भर देती है. कंगना रनौत के निर्देशन और अभिनय वाली इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले दम पर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
4.छावा
साल 2025 में रिलीज हुई विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. यह फिल्म शिवाजी महाराज के निडर बेटे, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और उनके बलिदान पर आधारित है. विक्की कौशल के दमदार अभिनय और रश्मिका मंदाना की मौजूदगी वाली इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
5.द लीजेंड ऑफ भगत सिंह (The Legend of Bhagat Singh)
शहीद-ए-आजम भगत सिंह के जीवन पर आधारित यह फिल्म आज भी एक मास्टरपीस मानी जाती है. अजय देवगन के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक यह मूवी दिखाती है कि कैसे युवा क्रांतिकारियों ने आजादी की लौ जलाई थी. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
6.मंगल पांडे: द राइजिंग (Mangal Pandey: The Rising)
1857 के विद्रोह की चिंगारी सुलगाने वाले वीर सैनिक मंगल पांडे की कहानी को इस फिल्म में बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है. आमिर खान के जबरदस्त मेकओवर और अभिनय से सजी यह फिल्म इतिहास के शौकीनों के लिए एक तोहफा है. इसे भी आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से