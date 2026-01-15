FacebookTwitterYoutubeInstagram
CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

U19 World Cup 2026 में इतिहास रचने के करीब हैं Vaibhav Suryavanshi, ऐसा करने वाले बनेंगे नंबर-1 बल्लेबाज

I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED के ममता बनर्जी पर कई आरोप, SC ने कहा 'हम जांच जरूर करेंगे'

भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार

बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां

एंटरटेनमेंट

The Raja Saab BO Collection Day 6: 'द राजा साब' ने क्या तोड़ दिया धुरंधर का रिकॉर्ड, जानिए 6 वें दिन कितने रुपये कमाए

प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म छठे दिन भी अच्छी कमाई करते हुए अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. लेकिन अभी ये फिल्म धुरंधर से काफी पीछे चल रही हैं. आइए जानते है कि फिल्म ने 6 दिन कितनी कमाई की है.

सुमित तिवारी | Jan 15, 2026, 12:25 PM IST

1.6 वें दिन भी पकड़ जारी

6 वें दिन भी पकड़ जारी
1

हॉरर-कॉमेडी जॉनर में बनी ये फिल्म कमाई के मामले में लगातार झंडे गाढ़ रही है. रिलीज के 6वें दिन भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बनी हुई है.

2.पहले दिन 60 करोड़

पहले दिन 60 करोड़
2

इस फिल्म ने पहले दिन 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सभी को चौंका दिया था. पहले दिन की कमाई के मामले में इस फिल्म धुरंधर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था.

3.मारुति के निर्देशन में बनी फिल्म

मारुति के निर्देशन में बनी फिल्म
3

मारुति के निर्देशन में बनी इस बिग-बजट फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की है.

4.ये कलाकार आएंगे नजर

ये कलाकार आएंगे नजर
4

फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब जैसे कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

5.Sacnilk की मुताबिक

Sacnilk की मुताबिक
5

Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक, छठे दिन बुधवार को शाम 7 बजे तक फिल्म ने करीब 3.9 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इसके साथ ही फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 123.3 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

Read More
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार
बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां
Weight Loss Roti Flour: वजन बढ़ने से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये रोटियां, जल्द हो जाएंगे स्लिम ट्रिम
The Raja Saab BO Collection Day 6: 'द राजा साब' ने क्या तोड़ दिया धुरंधर का रिकॉर्ड, जानिए 6 वें दिन कितने रुपये कमाए
