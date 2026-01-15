The Raja Saab BO Collection Day 6: 'द राजा साब' ने क्या तोड़ दिया धुरंधर का रिकॉर्ड, जानिए 6 वें दिन कितने रुपये कमाए

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Jan 15, 2026, 12:25 PM IST
1.6 वें दिन भी पकड़ जारी
हॉरर-कॉमेडी जॉनर में बनी ये फिल्म कमाई के मामले में लगातार झंडे गाढ़ रही है. रिलीज के 6वें दिन भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बनी हुई है.
2.पहले दिन 60 करोड़
इस फिल्म ने पहले दिन 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सभी को चौंका दिया था. पहले दिन की कमाई के मामले में इस फिल्म धुरंधर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था.
3.मारुति के निर्देशन में बनी फिल्म
मारुति के निर्देशन में बनी इस बिग-बजट फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की है.
4.ये कलाकार आएंगे नजर
फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब जैसे कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.
5.Sacnilk की मुताबिक
Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक, छठे दिन बुधवार को शाम 7 बजे तक फिल्म ने करीब 3.9 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इसके साथ ही फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 123.3 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.