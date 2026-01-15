The Raja Saab BO Collection Day 6: 'द राजा साब' ने क्या तोड़ दिया धुरंधर का रिकॉर्ड, जानिए 6 वें दिन कितने रुपये कमाए

5 . Sacnilk की मुताबिक

Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक, छठे दिन बुधवार को शाम 7 बजे तक फिल्म ने करीब 3.9 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इसके साथ ही फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 123.3 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.