FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Ganga Expressway से विकास की उड़ान भरेगा West UP? प्रोफेसर संजय सिन्हा से जानिए हाईवे कितना लाभदायक

Ganga Expressway से विकास की उड़ान भरेगा West UP? प्रोफेसर संजय सिन्हा से जानिए हाईवे कितना लाभदायक

लखनऊ अग्निकांड के बाद बदली राहत की तस्वीर: जोधपुर के युवा ने दिखाया कैसे ‘सही सोच’ सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है

लखनऊ अग्निकांड के बाद बदली राहत की तस्वीर: जोधपुर के युवा ने दिखाया कैसे ‘सही सोच’ सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है

Sita Navami 2026: इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस

IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस

'लेजा लेजा रे' फेम वो एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड से रातों-रात हो गई थीं गायब; ग्लैमर छोड़ आज हैं करोड़ों की कंपनी की CEO

'लेजा लेजा रे' फेम वो एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड से रातों-रात हो गई थीं गायब; ग्लैमर छोड़ आज हैं करोड़ों की कंपनी की CEO

क्या है दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास? जानें यूरोपियन साइंटिस्ट का भारत से कनेक्शन

क्या है दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास? जानें यूरोपियन साइंटिस्ट का भारत से कनेक्शन

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

AAP छोड़ने वाले Raghav Chaddha से पहले, इन 6 लोगों को दिल दे चुकी थी परिणीति; 1 शख्स तो बना देता रानी मुखर्जी की देवरानी

Parineeti Chopra Affairs: आप छोड़ने वाले राघव चड्ढा की पत्नी, बॉलीवुड की चुलबुली अभिनेत्रियों में से एक हैं. इश्कजादे से अपने करियर की शुरुआत करने वाली परिणीति आज 'मिसेज राघव चड्ढा' के रूप में अपनी खुशहाल जिंदगी का आनंद ले रही हैं, लेकिन एक समय था जब उनके लिंक-अप की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

Pragya Bharti | Apr 24, 2026, 05:18 PM IST

1.Parineeti Chopra Affairs Before Raghav Chaddha

Parineeti Chopra Affairs Before Raghav Chaddha
1

परिणीति चोपड़ा के अतीत के रूमर्ड रिश्तों की चर्चा आए दिन होती रहती हैं. पिछले साल आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद से वे अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. आपको बता दें कि राघव चड्ढा से पहले परिणीति का नाम 6 मशहूर हस्तियों के साथ जुड़ चुका था. चलिए इनके बारे में जान लेते हैं. 

Advertisement

2.अर्जुन कपूर संग 'इश्कजादे' वाली केमिस्ट्री

अर्जुन कपूर संग 'इश्कजादे' वाली केमिस्ट्री
2

अपनी पहली ही फिल्म 'इशकजादे' में अर्जुन कपूर के साथ परिणीति की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि पर्दे के बाहर भी उनके इश्क के चर्चे होने लगे. फैंस को यह जोड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को सिर्फ एक गहरी दोस्ती का नाम दिया.

3.चरित देसाई के साथ लंबा जुड़ाव

चरित देसाई के साथ लंबा जुड़ाव
3

परिणीति का सबसे चर्चा में रहने वाला रिश्ता असिस्टेंट डायरेक्टर चरित देसाई के साथ माना जाता है. खबरों की मानें तो दोनों ने काफी समय तक एक-दूसरे को डेट किया था. चरित को प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी में भी देखा गया था, जिससे इन अफवाहों को और बल मिला था, लेकिन परिणीति ने इस पर कभी चुप्पी नहीं तोड़ी.

4.सुशांत सिंह राजपूक संग जुड़ा नाम

सुशांत सिंह राजपूक संग जुड़ा नाम
4

फिल्म 'शुद्ध देसी रोमांस' के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के साथ अभिनेत्री का नाम जुड़ा था. हालांकि, परिणीति अक्सर इन खबरों को महज अफवाह बताकर टालती रही हैं.

TRENDING NOW

5.आदित्य रॉय कपूर के साथ लिंक-अप

आदित्य रॉय कपूर के साथ लिंक-अप
5

फिल्म 'दावत-ए-इश्क' के समय आदित्य रॉय कपूर के साथ भी परिणीति का नाम जोड़ा गया. लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते को स्वीकर नहीं किया. आज भी दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने हुए हैं.

6.मनीष शर्मा संग था रिश्ता

मनीष शर्मा संग था रिश्ता
6

इसके अलावा, उनके मेंटर और निर्देशक मनीष शर्मा के साथ भी उनके रिश्ते की खबरें आती रहीं. डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ परिणीति ने कई बार काम किया है.

7.रानी मुखर्जी की देवरानी बनने वाली थीं परिणीति?

रानी मुखर्जी की देवरानी बनने वाली थीं परिणीति?
7

परिणीति चोपड़ा के शुरुआती करियर के दौरान उनका नाम यशराज फिल्म्स के उदय चोपड़ा के साथ काफी मजबूती से जुड़ा था. उदय चोपड़ा, जो रानी मुखर्जी के देवर हैं, उनके साथ परिणीति के अफेयर की खबरें इतनी तेज थीं कि लोग उन्हें चोपड़ा खानदान की होने वाली बहू मानने लगे थे. हालांकि, परिणीति ने हमेशा उदय को एक अच्छा दोस्त और मेंटर ही बताया.

8.राघव चड्ढा संग लिए सात फेरे

राघव चड्ढा संग लिए सात फेरे
8

तमाम अफवाहों और रूमर्ड रिश्तों के बाद परिणीति को अपना सच्चा जीवनसाथी राघव चड्ढा के रूप में मिला. लंदन में पढ़ाई के दौरान के पुराने दोस्त राघव और परिणीति ने 24 सितंबर 2023 को उदयपुर में शाही अंदाज में शादी की. आज वे अपनी राजनीतिक और फिल्मी दुनिया के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाकर एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं. जन्मदिन के इस खास मौके पर फैंस उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस
IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस
'लेजा लेजा रे' फेम वो एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड से रातों-रात हो गई थीं गायब; ग्लैमर छोड़ आज हैं करोड़ों की कंपनी की CEO
'लेजा लेजा रे' फेम वो एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड से रातों-रात हो गई थीं गायब; ग्लैमर छोड़ आज हैं करोड़ों की कंपनी की CEO
क्या है दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास? जानें यूरोपियन साइंटिस्ट का भारत से कनेक्शन
क्या है दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास? जानें यूरोपियन साइंटिस्ट का भारत से कनेक्शन
AAP छोड़ने वाले 7 सांसदों में सबसे अमीर राजिंदर गुप्ता, जानिए सबसे कम पैसे वाला कौन?
AAP छोड़ने वाले 7 सांसदों में सबसे अमीर राजिंदर गुप्ता, जानिए सबसे कम पैसे वाला कौन?
राघव चड्ढा से अशोक मित्तल तक, AAP छोड़ने वाले सांसदों में कौन है सबसे पढ़ा-लिखा? कोई लॉ ग्रेजुएट तो कोई है Ph.D होल्डर
राघव चड्ढा से लेकर अशोक मित्तल तक, AAP छोड़ने वाले सांसदों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? कोई लॉ ग्रेजुएट तो कोई है Ph.D होल्डर
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Saptami 2026: आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट
आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट
Ganga Saptami Ki Katha: आज गंगा सप्तमी पर जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, जीवन में आएगी सुख समृद्धि
आज गंगा सप्तमी पर जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, जीवन में आएगी सुख समृद्धि
Horoscope 23 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पढ़ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज
Numerology: मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पढ़ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज
Badrinath Temple: कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता
कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता
MORE
Advertisement