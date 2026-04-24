AAP छोड़ने वाले Raghav Chaddha से पहले, इन 6 लोगों को दिल दे चुकी थी परिणीति; 1 शख्स तो बना देता रानी मुखर्जी की देवरानी

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Pragya Bharti | Apr 24, 2026, 05:18 PM IST
1.Parineeti Chopra Affairs Before Raghav Chaddha
परिणीति चोपड़ा के अतीत के रूमर्ड रिश्तों की चर्चा आए दिन होती रहती हैं. पिछले साल आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद से वे अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. आपको बता दें कि राघव चड्ढा से पहले परिणीति का नाम 6 मशहूर हस्तियों के साथ जुड़ चुका था. चलिए इनके बारे में जान लेते हैं.
2.अर्जुन कपूर संग 'इश्कजादे' वाली केमिस्ट्री
अपनी पहली ही फिल्म 'इशकजादे' में अर्जुन कपूर के साथ परिणीति की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि पर्दे के बाहर भी उनके इश्क के चर्चे होने लगे. फैंस को यह जोड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को सिर्फ एक गहरी दोस्ती का नाम दिया.
3.चरित देसाई के साथ लंबा जुड़ाव
परिणीति का सबसे चर्चा में रहने वाला रिश्ता असिस्टेंट डायरेक्टर चरित देसाई के साथ माना जाता है. खबरों की मानें तो दोनों ने काफी समय तक एक-दूसरे को डेट किया था. चरित को प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी में भी देखा गया था, जिससे इन अफवाहों को और बल मिला था, लेकिन परिणीति ने इस पर कभी चुप्पी नहीं तोड़ी.
4.सुशांत सिंह राजपूक संग जुड़ा नाम
फिल्म 'शुद्ध देसी रोमांस' के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के साथ अभिनेत्री का नाम जुड़ा था. हालांकि, परिणीति अक्सर इन खबरों को महज अफवाह बताकर टालती रही हैं.
5.आदित्य रॉय कपूर के साथ लिंक-अप
फिल्म 'दावत-ए-इश्क' के समय आदित्य रॉय कपूर के साथ भी परिणीति का नाम जोड़ा गया. लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते को स्वीकर नहीं किया. आज भी दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने हुए हैं.
6.मनीष शर्मा संग था रिश्ता
इसके अलावा, उनके मेंटर और निर्देशक मनीष शर्मा के साथ भी उनके रिश्ते की खबरें आती रहीं. डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ परिणीति ने कई बार काम किया है.
7.रानी मुखर्जी की देवरानी बनने वाली थीं परिणीति?
परिणीति चोपड़ा के शुरुआती करियर के दौरान उनका नाम यशराज फिल्म्स के उदय चोपड़ा के साथ काफी मजबूती से जुड़ा था. उदय चोपड़ा, जो रानी मुखर्जी के देवर हैं, उनके साथ परिणीति के अफेयर की खबरें इतनी तेज थीं कि लोग उन्हें चोपड़ा खानदान की होने वाली बहू मानने लगे थे. हालांकि, परिणीति ने हमेशा उदय को एक अच्छा दोस्त और मेंटर ही बताया.
8.राघव चड्ढा संग लिए सात फेरे
तमाम अफवाहों और रूमर्ड रिश्तों के बाद परिणीति को अपना सच्चा जीवनसाथी राघव चड्ढा के रूप में मिला. लंदन में पढ़ाई के दौरान के पुराने दोस्त राघव और परिणीति ने 24 सितंबर 2023 को उदयपुर में शाही अंदाज में शादी की. आज वे अपनी राजनीतिक और फिल्मी दुनिया के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाकर एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं. जन्मदिन के इस खास मौके पर फैंस उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं.
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