AAP छोड़ने वाले Raghav Chaddha से पहले, इन 6 लोगों को दिल दे चुकी थी परिणीति; 1 शख्स तो बना देता रानी मुखर्जी की देवरानी

8 . राघव चड्ढा संग लिए सात फेरे

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तमाम अफवाहों और रूमर्ड रिश्तों के बाद परिणीति को अपना सच्चा जीवनसाथी राघव चड्ढा के रूप में मिला. लंदन में पढ़ाई के दौरान के पुराने दोस्त राघव और परिणीति ने 24 सितंबर 2023 को उदयपुर में शाही अंदाज में शादी की. आज वे अपनी राजनीतिक और फिल्मी दुनिया के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाकर एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं. जन्मदिन के इस खास मौके पर फैंस उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं.

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