Ranveer Singh को अमेरिकी नंबर से आई धमकी, की 10 करोड़ की मांग; क्या रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग से जुड़ा है कनेक्शन?

लाउडस्पीकर को लेकर मंदिर के सामने हुआ पथराव, इलाके में तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात

रेलवे में निकलीं असिस्टेंट लोको पायलट की बंपर भर्तियां, जानें कब एक्टिव होगा एप्लीकेशन लिंक

Pushpa Impossible में एंट्री लेने वाली 24 साल की ये एक्ट्रेस कौन है? 7 PHOTO के साथ जानिए अभिनेत्री के बारे में

इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद

T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, एक ने 19 साल की उम्र में शतक जड़कर रचा है इतिहास

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Pushpa Impossible में एंट्री लेने वाली 24 साल की ये एक्ट्रेस कौन है? 7 PHOTO के साथ जानिए अभिनेत्री के बारे में

लोकप्रिय शो 'पुष्पा इम्पॉसिबल' में 'अनुपमा' फेम एक एक्ट्रेस की धमाकेदार एंट्री होने वाली है. एक रईस लड़की के किरदार में उनकी एंट्री शो की कहानी में बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगी.

Pragya Bharti | Feb 20, 2026, 11:11 AM IST

1.Pushpa Impossible New Actress Entry

Pushpa Impossible New Actress Entry
1

सोनी सब के चर्चित शो 'पुष्पा इम्पॉसिबल' के दर्शकों के लिए एक रोमांचक खबर है. करुणा पांडे स्टारर इस शो में अब एक नया चेहरा नजर आने वाला है, जो कहानी की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है. यह नया चेहरा कोई और नहीं, बल्कि टीवी की चहेती एक्ट्रेस हैं, जिन्हें आप सब जानते होंगे. चलिए हम आपको उनके बारे में बताते हैं. 

2.प्रोमो ने बढ़ाई उत्सुकता

प्रोमो ने बढ़ाई उत्सुकता
2

शो के हालिया प्रीकैप ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. प्रोमो में मुस्कान को एक तेज रफ्तार लग्जरी कार से उतरते देखा गया है. लाल लिबास में उनका अंदाज काफी रसूखदार नजर आ रहा है. प्रोमो का सबसे चर्चित हिस्सा वह है, जहां वे अपनी कार पर लगे खून के धब्बों को साफ करती हैं और अमीरी व गरीबी के अंतर पर एक तीखा डायलॉग बोलती हैं. उनके इस तेवर से साफ है कि वे शो में किसी अमीर और प्रभावशाली लड़की की भूमिका निभाने वाली हैं.

3.कौन हैं ये एक्ट्रेस?

कौन हैं ये एक्ट्रेस?
3

दरअसल, हम बात कर रहे हैं- मुस्कान बामने की. यह टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. मूल रूप से मध्य प्रदेश के इटारसी की रहने वाली 24 वर्षीय मुस्कान ने 'अनुपमा' सीरियल में 'पाखी शाह' का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी. उन्होंने 'बकुला बुआ का भूत' और 'गुस्ताख दिल' जैसे शोज में काम किया है. मुस्कान श्रद्धा कपूर स्टारर 'हसीना पारकर' और काजोल की फिल्म 'हेलीकॉप्टर ईला' में भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखा चुकी हैं.
 

4.Pushpa Impossible में क्या होगा नया ट्विस्ट?

Pushpa Impossible में क्या होगा नया ट्विस्ट?
4

मुस्कान का किरदार पुष्पा की जिंदगी में क्या चुनौतियां लेकर आएगा, यह फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी रईसी और पुष्पा की सादगी के बीच एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. 

5.सोशल मीडिया पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स

सोशल मीडिया पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स
5

सोशल मीडिया पर 1.1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली मुस्कान के फैंस उन्हें इस नए और ग्रे-शेड वाले अवतार में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुस्कान का यह नया किरदार पुष्पा के परिवार के लिए मददगार साबित होगा या उनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा.

