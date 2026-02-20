Pushpa Impossible में एंट्री लेने वाली 24 साल की ये एक्ट्रेस कौन है? 7 PHOTO के साथ जानिए अभिनेत्री के बारे में

2 . प्रोमो ने बढ़ाई उत्सुकता

शो के हालिया प्रीकैप ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. प्रोमो में मुस्कान को एक तेज रफ्तार लग्जरी कार से उतरते देखा गया है. लाल लिबास में उनका अंदाज काफी रसूखदार नजर आ रहा है. प्रोमो का सबसे चर्चित हिस्सा वह है, जहां वे अपनी कार पर लगे खून के धब्बों को साफ करती हैं और अमीरी व गरीबी के अंतर पर एक तीखा डायलॉग बोलती हैं. उनके इस तेवर से साफ है कि वे शो में किसी अमीर और प्रभावशाली लड़की की भूमिका निभाने वाली हैं.