Rashifal 4 September 2025: मिथुन और धनु वालों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद

'मैं और धोनी...' Irfan Pathan ने हुक्का विवाद पर फैंस को दिया जवाब, कह डाली ये बड़ी बात

'भगवान कृष्ण भी तो जेल में... ' नीले ड्रम वाली मुस्कान ने कोख में पल रहे बच्चे के लिए जताई ये इच्छा

बारिश के कारण राजधानी का बुरा हाल, पानी से लबालब हुई दिल्ली-नोएडा की सड़कें

कहानी बिहार की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार की जो दंगों के चलते गिर गई

टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

GST Council Meet: AC-फ्रिज, जूते-कपड़े से लेकर कार-बाइक तक... जानें कौन-कौन सी चीजें होने वाली हैं सस्ती

बेटी के जन्म पर लटके थे चेहरे, वही 3 बार UPSC पास कर बनी IAS अधिकारी, पिता चलाते थे किराना स्टोर

DF-5C परमाणु मिसाइल से CJ-1000 तक... चीन ने विक्ट्री डे परेड में पुतिन-किम जोंग को दिखाए ये महाविनाशक हथियार

Rashifal 4 September 2025: मिथुन और धनु वालों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और धनु वालों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

'मैं और धोनी...' Irfan Pathan ने हुक्का विवाद पर फैंस को दिया जवाब, कह डाली ये बड़ी बात

'मैं और धोनी...' Irfan Pathan ने हुक्का विवाद पर फैंस को दिया जवाब, कह डाली ये बड़ी बात

'भगवान कृष्ण भी तो जेल में... ' नीले ड्रम वाली मुस्कान ने कोख में पल रहे बच्चे के लिए जताई ये इच्छा

'भगवान कृष्ण भी तो जेल में... ' नीले ड्रम वाली मुस्कान ने कोख में पल रहे बच्चे के लिए जताई ये इच्छा

Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद

Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद

टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

DF-5C परमाणु मिसाइल से CJ-1000 तक... चीन ने विक्ट्री डे परेड में पुतिन-किम जोंग को दिखाए ये महाविनाशक हथियार

DF-5C परमाणु मिसाइल से CJ-1000 तक... चीन ने विक्ट्री डे परेड में पुतिन-किम जोंग को दिखाए ये महाविनाशक हथियार

एंटरटेनमेंट

Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद

Punjab Flood: पंजाब में भारी बारिश से हाहाकार मचा है. कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित की है.

रईश खान | Sep 03, 2025, 09:38 PM IST

1.पंजाब के हालात देख पसीज जाए दिल

पंजाब के हालात देख पसीज जाए दिल
1

पंजाब के हालात इस समय ऐसे हैं कि तस्वीरें देख किसी का भी दिल पसीज जाए. इस बीच बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, आलिया भट्ट समेत कई बॉलीवुड सितारों ने दुख जताया है और बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की है.

2.शाहरुख बोले- प्यार और हिम्मत भेज रहा हूं

शाहरुख बोले- प्यार और हिम्मत भेज रहा हूं
2

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'पंजाब में बाढ़ से परेशान लोगों को देख मेरा दिल दुख रहा है. उनके लिए प्रार्थना और साहस भेज रहा हूं. पंजाब का जज्बा कभी नहीं टूटना चाहिए, खुदा उन सब पर अपनी रहमत बनाए रखे'

3.आलिया भट्ट ने क्या लिखा?

आलिया भट्ट ने क्या लिखा?
3

वहीं, एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "पंजाब में बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदना हैं. मैं प्रभावित सभी लोगों के लिए प्यार, शक्ति और प्रार्थनाएं भेज रही हूं, और जमीनी स्तर पर लोगों की मदद में जुटे लोगों का आभार व्यक्त करती हूं. ईश्वर करे कि हर परिवार को वह सहारा मिले, जिसकी उन्हें जरूरत है ताकि वे उबर सकें और फिर से खड़े हो सकें."

4.सेलेब्स ने किया मदद का अनुरोध

सेलेब्स ने किया मदद का अनुरोध
4

इनके अलावा अजय देवगन, रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विक्की कौशल और करण जौहर समेत कई सेलेब्स ने पंजाब और अन्य राज्यों में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना और संवेदनाएं व्यक्त कीं. साथ लोगों से जहां तक हो सके मदद करने का भी अनुरोध किया.

5.'हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा'

'हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा'
5

पंजाबी एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने भी एक पोस्ट में पंजाब के लोगों की मदद करने का आह्वान किया. सरगुन लिखा, "पंजाब को अब पहले से कहीं अधिक हमारी जरूरत है. एक दिन या एक महीने में भी सब ठीक नहीं हो जाएगा, इसमें समय लगेगा. लेकिन अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हों, तो हम अपनी जमीन और अपने लोगों को फिर से खड़ा होने में मदद कर सकते हैं."

6.एक छोटा सा योगदान भी ला सकता है बड़ा बदलाव

एक छोटा सा योगदान भी ला सकता है बड़ा बदलाव
6

एक्ट्रेस ने कहा कि योगदान छोटा हो, बहुत बड़ा बदलाव लाता है. अपनी इंस्टा स्टोरी में मैंने कुछ जानी-मानी संस्थाओं के बारे में बताया है, जो जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम कर रही हैं. आप से भी हो सके तो हर संभव मदद करने की कोशिश करें. इस मदद से हम लोगों की जिंदगी का पुननिर्माण कर सकते हैं.

