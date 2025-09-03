Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद

3 . आलिया भट्ट ने क्या लिखा?

वहीं, एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "पंजाब में बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदना हैं. मैं प्रभावित सभी लोगों के लिए प्यार, शक्ति और प्रार्थनाएं भेज रही हूं, और जमीनी स्तर पर लोगों की मदद में जुटे लोगों का आभार व्यक्त करती हूं. ईश्वर करे कि हर परिवार को वह सहारा मिले, जिसकी उन्हें जरूरत है ताकि वे उबर सकें और फिर से खड़े हो सकें."