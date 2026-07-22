FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CJP प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद, SC ने प्रोटेस्ट में पुलिस कार्रवाई पर दखल देने से किया इनकार

CJP प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद, SC ने प्रोटेस्ट में पुलिस कार्रवाई पर दखल देने से किया इनकार

धर्मेंद्र प्रधान के पास कितनी संपत्ति है? जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं शिक्षा मंत्री

धर्मेंद्र प्रधान के पास कितनी संपत्ति है? जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं शिक्षा मंत्री

एलियन की तलाश में वैज्ञानिकों को मिला नया फॉर्मूला, बताया किस साइज के ग्रह पर हो सकती है जिंदगी

एलियन की तलाश में वैज्ञानिकों को मिला नया फॉर्मूला, बताया किस साइज के ग्रह पर हो सकती है जिंदगी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?

Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?

Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें

Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें

हिंदी न्यूज़Photos

एंटरटेनमेंट

शिल्पा-प्रियंका से बिपाशा तक, जब सांवले रंग के ताने सुन रो पड़ी थीं ये 5मशहूर अभिनेत्रियां; बॉलीवुड में काम करना भी था मुश्किल

प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु और अन्य कई बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियां हैं, जिन्हें सांवले रंग और रूप के कारण करियर की शुरुआत में ही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. चलिए आज हम आपको ऐसी 5 एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं.

Pragya Bharti | Jul 22, 2026, 09:54 AM IST

1.Bollywood Actresses Faced Rejection Over Their Dusky Skin

Bollywood Actresses Faced Rejection Over Their Dusky Skin
1

बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक, रंग-रूप और गोरेपन के प्रति आकर्षण का मुद्दा अक्सर चर्चा में रहता है. ग्लैमर की इस दुनिया में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर भले ही मुकाम हासिल किया हो, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें अपने सांवले (डस्की) रंग की वजह से काफी भेदभाव और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. शिल्पा शेट्ची-प्रियंका चोपड़ा से लेकर बिपाशा बसु तक, कई बड़ी अभिनेत्रियां इस दर्द का खुलकर इजहार कर चुकी हैं.
 

Advertisement

2.समीरा रेड्डी का छलका था दर्द

समीरा रेड्डी का छलका था दर्द
2

अभिनेत्री समीरा रेड्डी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके शुरुआती दिनों में उनके सांवले रंग को लेकर उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था. उन्होंने बताया कि उनकी पहली फिल्म में उनके चेहरे और शरीर के रंग को एक जैसा दिखाने के लिए पूरे शरीर पर अलग से मेकअप करना पड़ता था, ताकि वे स्क्रीन पर थोड़ी गोरी नजर आ सकें.

(Image:Wikipedia)

3.शिल्पा शेट्टी का दर्द

शिल्पा शेट्टी का दर्द
3

शिल्पा शेट्टी भी अपने सांवले रंग के कारण शुरुआती दिनों में आलोचनाओं का शिकार हो चुकी हैं. साल 2007 में रियलिटी शो 'बिग ब्रदर' जीतने के दौरान भी उन्होंने भद्दे कमेंट्स और रंगभेद के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी थी. 


(Image:Wikipedia)

4.बिपाशा बसु

बिपाशा बसु
4

बॉलीवुड की 'बंगाली ब्यूटी' बिपाशा बसु ने कई बार यह बात साझा की है कि मॉडलिंग के दिनों से ही उन्हें अपने सांवले रंग के कारण ताने सुनने पड़े थे. 


(Image:Wikipedia)

TRENDING NOW

5.काजोल का अनुभव

काजोल का अनुभव
5

अपनी नेचुरल एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाली काजोल ने भी एक चैट शो में बताया था कि फिल्मी दुनिया में आने के बाद उन्हें उनके सांवलेपन, वजन और चश्मे को लेकर तरह-तरह के ताने दिए जाते थे. लोग उन्हें अक्सर 'काली' कहकर संबोधित करते थे.


(Image:Wikipedia)

6.प्रियंका चोपड़ा को भी झेलनी पड़ी थीं मुश्किलें

प्रियंका चोपड़ा को भी झेलनी पड़ी थीं मुश्किलें
6

ग्लोबल स्टार बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा को भी अपने करियर के शुरुआती चरण में डस्की स्किन टोन के कारण ताने सुनने पड़े थे. एक विदेशी पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि इंडस्ट्री में उन्हें एक 'डस्की एक्ट्रेस' के रूप में देखा जाता था, जिसकी वजह से उन्हें कई बार असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा.

(Image:Wikipedia)

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें
Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें
शिल्पा-प्रियंका से बिपाशा तक, जब सांवले रंग के ताने सुन रो पड़ी थीं ये 5मशहूर अभिनेत्रियां; बॉलीवुड में काम करना भी था मुश्किल
शिल्पा-प्रियंका से बिपाशा तक, जब सांवले रंग के ताने सुन रो पड़ी थीं ये 5मशहूर अभिनेत्रियां; बॉलीवुड में काम करना भी था मुश्किल
साल 2026 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीयों का भरमार
साल 2026 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीयों का भरमार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement