शिल्पा-प्रियंका से बिपाशा तक, जब सांवले रंग के ताने सुन रो पड़ी थीं ये 5मशहूर अभिनेत्रियां; बॉलीवुड में काम करना भी था मुश्किल

1 . Bollywood Actresses Faced Rejection Over Their Dusky Skin

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बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक, रंग-रूप और गोरेपन के प्रति आकर्षण का मुद्दा अक्सर चर्चा में रहता है. ग्लैमर की इस दुनिया में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर भले ही मुकाम हासिल किया हो, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें अपने सांवले (डस्की) रंग की वजह से काफी भेदभाव और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. शिल्पा शेट्ची-प्रियंका चोपड़ा से लेकर बिपाशा बसु तक, कई बड़ी अभिनेत्रियां इस दर्द का खुलकर इजहार कर चुकी हैं.

