Priyanka Chopra अपने बैग में क्या-क्या रखती हैं? पर्स में होगी यह 1 चीज आपने भी नहीं सोचा होगा

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Pragya Bharti | May 02, 2026, 02:18 PM IST
1.What Does Priyanka Chopra Keep in her Bag?
Priyanka Chopra Bag: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा अपनी बेबाकी और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने अपने बैग के उन राजों से पर्दा उठाया है, जो साबित करते हैं कि वे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, भारतीय परंपराएं हमेशा उनके साथ रहती हैं. तो चलिए जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा अपने पर्स में क्या-क्या रखती हैं.
2.बैग में क्या-क्या रखती हैं प्रियंका चोपड़ा?
देसी गर्ल अपने बैग में पति निक जोनास के साथ वाली साल 2018 की एक पुरानी तस्वीर हमेशा रखती हैं. प्रियंका ने बताया कि यह तस्वीर उनके दिल के बेहद करीब है और वे इसे कभी खुद से अलग नहीं करती हैं. इसके अलावा, एक व्यावहारिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि वे अपने पोर्टेबल चार्जर पर हमेशा लेबल लगाकर रखती हैं, ताकि वह कहीं गुम न हो जाए या कोई उसे अपना समझकर न ले ले. इतना ही नहीं, अभिनेत्री अपने साथ टाइड पेन यानी दाग हटाने वाला पेन भी हमेशा रखती हैं.
3.इस साल रखना शुरू की एक और अहम चीज
प्रियंका ने बताया कि इस साल एलर्जी होने के कारण उन्होंने अपने बैग में एपिपेन भी शामिल कर लिया है. उन्होंने आगे कहा, "मैं आपको यह नहीं बता सकती कि मुझे किस चीज से एलर्जी है, क्योंकि तब हर कोई जान जाएगा कि मुझे कैसे मारना है! मैं ऐसा नहीं चाहती. मेरे पास इनहेलर भी है, क्योंकि मुझे अस्थमा है."
4.निगेटिव एनर्टी से बचने के लिए रखती हैं ये चीज
प्रियंका चोपड़ा अपने पास एक काला धागा भी रखती हैं. एक्ट्रेस ने इसके पीछे एक दिलचस्प और चौंकाने वाली वजह बताई. उन्होंने कहा कि वे अपनी सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए इसे हमेशा साथ रखती हैं. वे एक ऐसा धागा भी पहनती हैं जो बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से उनकी रक्षा करता है.
5.इस 1 चीज के बारे में जानकर आप भी हो जाएंगी दंग
वोग इंडिया को दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि उनके महंगे और ब्रांडेड बैग में हमेशा 1 हनुमान चालीसा रहती है. अभिनेत्री का मानना है कि ये चालीसा हर वक्त पॉजीटिव एनर्जी देती है और इसका उनके बैग में होना बहुत जरूरी है.
6.प्रियंका चोपड़ा के आगामी प्रोजेक्ट्स
प्रियंका चोपड़ा का वर्क फ्रंट इन दिनों काफी चर्चा में है. साल 2025 में वे फिल्म 'हेड्स ऑफ स्टेट' में नजर आईं. आने वाले समय में फैंस उन्हें 'जजमेंट डे' और दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में देखेंगे. 'वाराणसी' साल 2027 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक मानी जा रही है.
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