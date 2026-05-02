Priyanka Chopra अपने बैग में क्या-क्या रखती हैं? पर्स में होगी यह 1 चीज आपने भी नहीं सोचा होगा

2 . बैग में क्या-क्या रखती हैं प्रियंका चोपड़ा?

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देसी गर्ल अपने बैग में पति निक जोनास के साथ वाली साल 2018 की एक पुरानी तस्वीर हमेशा रखती हैं. प्रियंका ने बताया कि यह तस्वीर उनके दिल के बेहद करीब है और वे इसे कभी खुद से अलग नहीं करती हैं. इसके अलावा, एक व्यावहारिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि वे अपने पोर्टेबल चार्जर पर हमेशा लेबल लगाकर रखती हैं, ताकि वह कहीं गुम न हो जाए या कोई उसे अपना समझकर न ले ले. इतना ही नहीं, अभिनेत्री अपने साथ टाइड पेन यानी दाग हटाने वाला पेन भी हमेशा रखती हैं.

