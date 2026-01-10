FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

NSA अजित डोवल का बड़ा बयान, 'इतिहास का प्रतिशोध लेने के लिए तैयार रहना चाहिए', हमें खुदको शक्तिशाली बनाना है- डोवल, हमने इतिहास से सबक सीखा, हमें खुदको शक्तिशाली बनाना है- अजित डोवल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बॉलीवुड पर चढ़ा भोजपुरी का खुमार! कार्तिक आर्यन के बाद पवन सिंह के 'लॉलीपॉप लागेलू' पर थिरकीं कृति सेनन, नूपुर के संगीत का VIDEO VIRAL

बॉलीवुड पर चढ़ा भोजपुरी का रंग! कार्तिक आर्यन के बाद पवन सिंह के 'लॉलीपॉप लागेलू' पर थिरकीं कृति सेनन, नूपुर के संगीत का VIDEO VIRAL

खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

Weather Update: भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर

भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति 

पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति

प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?

प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?

जब छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों का था जलवा, तब मात्र 50 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाएं 120 करोड़, क्या आपने देखी?

जब छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों का था जलवा, तब मात्र 50 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाएं 120 करोड़, क्या आपने देखी?

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?

Golden Globe Awards 2026: भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में बतौर प्रेजेंटर नजर आएंगी. भारत में यह भव्य समारोह 12 जनवरी को सुबह 6:30 बजे लाइव देखा जा सकेगा.

Pragya Bharti | Jan 10, 2026, 09:12 AM IST

1.प्रजेंटेशन और होस्टिंग का पुराना अनुभव

प्रजेंटेशन और होस्टिंग का पुराना अनुभव
1

प्रियंका चोपड़ा के लिए अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड शो का हिस्सा बनना कोई नई बात नहीं है. वे पहले भी ऑस्कर (Academy Awards) और एमी अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर रह चुकी हैं. साल 2013 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी होस्ट किए थे. उनकी सहजता और मंच पर उनकी उपस्थिति हमेशा प्रभावशाली रहती है.

Advertisement

2.Priyanka Chopra

Priyanka Chopra
2

दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुकीं भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं. 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के लिए प्रेजेंटर्स की आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा का नाम प्रमुखता से शामिल है. यह खबर उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है.

3.बड़े सितारों के साथ मंच साझा करेंगी प्रियंका

बड़े सितारों के साथ मंच साझा करेंगी प्रियंका
3

गोल्डन ग्लोब के आधिकारिक 'X' अकाउंट पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों जैसे जूलिया रॉबर्ट्स, जॉर्ज क्लूनी और मिला कुनिस के साथ प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब ट्रॉफी प्रदान करती नजर आएंगी. प्रेजेंटर्स की इस लिस्ट में माइली साइरस, स्नूप डॉग, डकोटा फैनिंग और क्रिस पाइन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं.

4.कब और कहां आयोजित होगा समारोह?

कब और कहां आयोजित होगा समारोह?
4

यह समारोह रविवार, 11 जनवरी 2026 की शाम को अमेरिका में आयोजित होगा. लॉस एंजिल्स का बेवर्ली हिल्टन होटल इस सितारों से भरी शाम का गवाह बनेगा. इस साल की होस्टिंग मशहूर कॉमेडियन निक्की ग्लेजर करेंगी, जिन्हें पिछले साल भी काफी सराहा गया था.

TRENDING NOW

5.भारत में कब और कैसे देखें लाइव?

भारत में कब और कैसे देखें लाइव?
5

भारतीय प्रशंसकों के लिए समय के अंतर के कारण यह शो सोमवार, 12 जनवरी 2026 की सुबह प्रसारित होगा.
समय: भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे.
कहां देखें- अमेरिका में यह सीबीएस (CBS) चैनल पर लाइव होगा, जबकि भारत में इसकी स्ट्रीमिंग लायंसगेट प्ले या अन्य प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होने की उम्मीद है.

6.आगामी प्रोजेक्ट्स पर नजर

आगामी प्रोजेक्ट्स पर नजर
6

अवॉर्ड्स के अलावा, प्रियंका अपनी आगामी हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' और वेब सीरीज 'सिटाडेल सीजन 2' को लेकर भी काफी चर्चा में हैं. 2026 में उनकी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिन पर 5300 करोड़ रुपये से अधिक का दांव लगा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

7.फिल्म और टीवी जगत का महाकुंभ

फिल्म और टीवी जगत का महाकुंभ
7

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स को ऑस्कर के बाद दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो माना जाता है. इसमें फिल्म और टेलीविजन दोनों क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है. प्रियंका का इस मंच पर होना यह दर्शाता है कि वे अब केवल एक भारतीय अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक सच्ची ग्लोबल सुपरस्टार बन चुकी हैं.

 

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति 
पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति
प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?
प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?
जब छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों का था जलवा, तब मात्र 50 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाएं 120 करोड़, क्या आपने देखी?
जब छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों का था जलवा, तब मात्र 50 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाएं 120 करोड़, क्या आपने देखी?
The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन
The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन
Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा 
इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
MORE
Advertisement