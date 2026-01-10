प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 10, 2026, 09:12 AM IST
1.प्रजेंटेशन और होस्टिंग का पुराना अनुभव
प्रियंका चोपड़ा के लिए अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड शो का हिस्सा बनना कोई नई बात नहीं है. वे पहले भी ऑस्कर (Academy Awards) और एमी अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर रह चुकी हैं. साल 2013 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी होस्ट किए थे. उनकी सहजता और मंच पर उनकी उपस्थिति हमेशा प्रभावशाली रहती है.
2.Priyanka Chopra
दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुकीं भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं. 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के लिए प्रेजेंटर्स की आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा का नाम प्रमुखता से शामिल है. यह खबर उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है.
3.बड़े सितारों के साथ मंच साझा करेंगी प्रियंका
गोल्डन ग्लोब के आधिकारिक 'X' अकाउंट पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों जैसे जूलिया रॉबर्ट्स, जॉर्ज क्लूनी और मिला कुनिस के साथ प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब ट्रॉफी प्रदान करती नजर आएंगी. प्रेजेंटर्स की इस लिस्ट में माइली साइरस, स्नूप डॉग, डकोटा फैनिंग और क्रिस पाइन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं.
4.कब और कहां आयोजित होगा समारोह?
यह समारोह रविवार, 11 जनवरी 2026 की शाम को अमेरिका में आयोजित होगा. लॉस एंजिल्स का बेवर्ली हिल्टन होटल इस सितारों से भरी शाम का गवाह बनेगा. इस साल की होस्टिंग मशहूर कॉमेडियन निक्की ग्लेजर करेंगी, जिन्हें पिछले साल भी काफी सराहा गया था.
5.भारत में कब और कैसे देखें लाइव?
भारतीय प्रशंसकों के लिए समय के अंतर के कारण यह शो सोमवार, 12 जनवरी 2026 की सुबह प्रसारित होगा.
समय: भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे.
कहां देखें- अमेरिका में यह सीबीएस (CBS) चैनल पर लाइव होगा, जबकि भारत में इसकी स्ट्रीमिंग लायंसगेट प्ले या अन्य प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होने की उम्मीद है.
6.आगामी प्रोजेक्ट्स पर नजर
अवॉर्ड्स के अलावा, प्रियंका अपनी आगामी हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' और वेब सीरीज 'सिटाडेल सीजन 2' को लेकर भी काफी चर्चा में हैं. 2026 में उनकी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिन पर 5300 करोड़ रुपये से अधिक का दांव लगा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
7.फिल्म और टीवी जगत का महाकुंभ
गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स को ऑस्कर के बाद दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो माना जाता है. इसमें फिल्म और टेलीविजन दोनों क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है. प्रियंका का इस मंच पर होना यह दर्शाता है कि वे अब केवल एक भारतीय अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक सच्ची ग्लोबल सुपरस्टार बन चुकी हैं.