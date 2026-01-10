प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?

3 . बड़े सितारों के साथ मंच साझा करेंगी प्रियंका

गोल्डन ग्लोब के आधिकारिक 'X' अकाउंट पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों जैसे जूलिया रॉबर्ट्स, जॉर्ज क्लूनी और मिला कुनिस के साथ प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब ट्रॉफी प्रदान करती नजर आएंगी. प्रेजेंटर्स की इस लिस्ट में माइली साइरस, स्नूप डॉग, डकोटा फैनिंग और क्रिस पाइन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं.