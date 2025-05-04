Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?

4 . 2898 एडी के लिए चर्चा में रहीं दीपिका

वहीं, दीपिका पादुकोण की भी कोई फिल्म इस साल रिलीज नहीं हुई. ये साल दीपिका के लिए कल्कि 2898 एडी के सीक्वल को लेकर विवादों में रहा. उनके 8 घंटे काम करने वाले बयान को लेकर उन्हें आलोचना और सपोर्ट दोनों मिला. उन्हें आखिरी बार फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था, लेकिन आने वाला साल उनके लिए लाजवाब होने वाला है. दीपिका शाहरुख खान के साथ 'किंग', 'ब्रह्मास्त्र पार्ट-2', 'पठान-2', और 'एए22xए6' में दिखने वाली हैं, जबकि 'टाइगर वर्सेज पठान' में एक्ट्रेस के नाम को लेकर चर्चा हो रही है.