ब्रेकिंग न्यूज़
पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा लोन फ्रॉड, ₹2,434 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, बैंकिंग सेक्टर में मचा हड़कंप

कुलदीप सेंगर की जमानत पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?

Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!

भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा

Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ऐसी हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर राज किया. उनके साथ हर डायरेक्टर ने फिल्म बनाने की चाहत रखी. उनकी फीस भी सबसे ज्यादा होती थी. लेकिन 2025 वह पर्दें से गायब रहीं. इनमें कैटरीना कैप, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसी टॉप एक्ट्रेसेस शामिल हैं.

रईश खान | Dec 27, 2025, 12:29 AM IST

Katrina Kaif ने क्यों फिल्मों से बनाई दूरी?
1

Katrina Kaif की आखिरी फिल्म साल 2024 के अंत में 'मैरी क्रिसमस' में आई थी. एक्ट्रेस ने उसके बाद किसी फिल्म में काम नहीं किया. वे अपने मदरहुड को एंज्वॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने 7 नवंबर को बेबी बॉय को जन्म दिया था.

2026 में इस फिल्म में नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा
2

कैटरीना के अलावा हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की भी इस साल कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन वे अगले साल 2026 में एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित और महेश बाबू अभिनीत मेगा बजट फिल्म 'वाराणसी' में दिखने वाली हैं.

आलिया भट्ट भी नहीं आई नजर
3

साल 2025 आलिया भट्ट के लिए भी सूखा साबित हुआ. साल 2024 में उनकी फिल्म 'जिगरा' रिलीज हुई थी, जो विवादों के बाद पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई. हालांकि, साल 2026 में वे दो फिल्मों में नजर आ सकती हैं. उनकी आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' और 'अल्फा' साल 2026 में रिलीज होने वाली हैं.

2898 एडी के लिए चर्चा में रहीं दीपिका
4

वहीं, दीपिका पादुकोण की भी कोई फिल्म इस साल रिलीज नहीं हुई. ये साल दीपिका के लिए कल्कि 2898 एडी के सीक्वल को लेकर विवादों में रहा. उनके 8 घंटे काम करने वाले बयान को लेकर उन्हें आलोचना और सपोर्ट दोनों मिला. उन्हें आखिरी बार फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था, लेकिन आने वाला साल उनके लिए लाजवाब होने वाला है. दीपिका शाहरुख खान के साथ 'किंग', 'ब्रह्मास्त्र पार्ट-2', 'पठान-2', और 'एए22xए6' में दिखने वाली हैं, जबकि 'टाइगर वर्सेज पठान' में एक्ट्रेस के नाम को लेकर चर्चा हो रही है.

करीना कपूर की आखिरी फिल्म
5

करीना कपूर खान भी इस साल पर्दे से दूर रहीं. उन्हें आखिरी बार पर्दे पर 2024 में 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था. इस साल अभिनेत्री की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वे 'थ्री इडियट्स 2' में नजर आ सकती हैं. फिल्म की लेखनी का काम पूरा हो चुका है.

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्में
6

इसके अलावा, श्रद्धा कपूर की 2025 में कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई और वह पूरी तरह से बड़े पर्दे से दूर रहीं. हालांकि, खबरों के मुताबिक, वह 2026 में जोरदार वापसी करेंगी. उनकी आगामी फिल्म 'ईथा' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. एक्ट्रेस को आखिरी बार साल 2024 में फिल्म 'स्त्री-2' में देखा गया था और उन्होंने 'थामा' में खास अपीरियंस दी थी.

