'द राजा साब' से पहले कैसी रही प्रभास की बॉक्स ऑफिस जंग.. पिछली 5 फिल्मों में कितनी हिट और कितनी फ्लॉप?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 06, 2026, 03:50 PM IST
1.Prabhas
साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभास की पिछली पांच फिल्मों का बॉक्स ऑफिस गणित काफी दिलचस्प रहा है? 'बाहुबली' के बाद उनके करियर में जहां बड़ी सफलताएं आईं, वहीं कुछ फिल्मों ने दर्शकों को काफी निराश भी किया. आइए डालते हैं उनकी पिछली 5 फिल्मों के हिट और फ्लॉप के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं...
2.Kalki 2898 AD Movie (2024)
अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन के साथ आई इस साइंस-फिक्शन फिल्म ने प्रभास के करियर में नया इतिहास रच दिया. फिल्म ने वैश्विक स्तर पर ₹1000 करोड़ से अधिक की कमाई की और साबित किया कि प्रभास का जलवा आज भी बरकरार है.
3.Salaar Part 1 Movie (2023)
'आदिपुरुष' की असफलता के बाद प्रभास ने इस फिल्म से जोरदार वापसी की. प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा ने दर्शकों को प्रभास का वो अवतार दिखाया जिसका उन्हें इंतजार था. फिल्म ने ₹600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया.
4.Aadipurush Movie (2023)
करीब ₹500 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया. कमजोर VFX और संवादों के कारण इसकी काफी किरकिरी हुई. फिल्म ₹400 करोड़ का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से पार कर सकी और मेकर्स को भारी नुकसान हुआ.
5.Radhe Shyam Movie(2022)
पूजा हेगड़े के साथ आई यह रोमांटिक ड्रामा प्रभास के करियर की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक साबित हुई. ₹200 करोड़ के बजट वाली यह फिल्म केवल ₹150 करोड़ ही कमा सकी. निगेटिव रिव्यूज और सुस्त कहानी ने इसे बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा दिया.
6.Prabhash Saaho movie (2019)
'बाहुबली 2' के बाद आई इस फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं. ₹350 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने दुनिया भर में ₹400 करोड़ कमाए. हालाँकि दक्षिण भारत में इसे ठंडा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन हिंदी बेल्ट में इसके कलेक्शन ने इसे बचा लिया.
7.Prabhas in Rajasaab Movie
प्रभास अब 'द राजा साब' में एक अलग अंदाज (हॉरर-कॉमेडी) में नजर आने वाले हैं. उनके साथ संजय दत्त और जरीना वहाब जैसे दिग्गज कलाकार हैं. 'कल्कि' और 'सलार' की बैक-टू-बैक सफलता के बाद फैंस को उम्मीद है कि प्रभास अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करेंगे.
