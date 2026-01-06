FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
गोल्ड का कैरेट क्या होता है और यह कितने तरह का होता है? जानें कैसी मापी जाती है सोने की शुद्धता

गोल्ड का कैरेट क्या होता है और यह कितने तरह का होता है? जानें कैसी मापी जाती है सोने की शुद्धता

​​​​​​​SIR: जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं उनका क्या होगा, क्या नहीं कर पाएंगे वोट? जानें चुनाव आयोग की गाइडलाइंस

SIR: जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं उनका क्या होगा, क्या नहीं कर पाएंगे वोट? जानें चुनाव आयोग की गाइडलाइंस

MPESB Exam Calendar 2026: मध्य प्रदेश में कब होगी कौन सी सरकारी परीक्षा? MPESB ने जारी किया कैलेंडर

MPESB Exam Calendar 2026: मध्य प्रदेश में कब होगी कौन सी सरकारी परीक्षा? MPESB ने जारी किया कैलेंडर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का सबसे पुराना लिखित धर्मग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं से है इसका कनेक्शन

दुनिया का सबसे पुराना लिखित धर्मग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं से है इसका कनेक्शन

वेनेजुएला में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? जानिए कितनी है हिंदुओं की जनसंख्या

वेनेजुएला में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? जानिए कितनी है हिंदुओं की जनसंख्या

Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब

डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

'द राजा साब' से पहले कैसी रही प्रभास की बॉक्स ऑफिस जंग.. पिछली 5 फिल्मों में कितनी हिट और कितनी फ्लॉप?

हॉरर-कॉमेडी 'द राजा साब' की रिलीज से पहले प्रभास का ट्रैक रिकॉर्ड उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 'कल्कि 2898 AD' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अब उनके नए अवतार पर सबकी नजरें हैं.

Pragya Bharti | Jan 06, 2026, 03:50 PM IST

1.Prabhas

Prabhas
1

साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभास की पिछली पांच फिल्मों का बॉक्स ऑफिस गणित काफी दिलचस्प रहा है? 'बाहुबली' के बाद उनके करियर में जहां बड़ी सफलताएं आईं, वहीं कुछ फिल्मों ने दर्शकों को काफी निराश भी किया. आइए डालते हैं उनकी पिछली 5 फिल्मों के हिट और फ्लॉप के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं...

Advertisement

2.Kalki 2898 AD Movie (2024)

Kalki 2898 AD Movie (2024)
2

अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन के साथ आई इस साइंस-फिक्शन फिल्म ने प्रभास के करियर में नया इतिहास रच दिया. फिल्म ने वैश्विक स्तर पर ₹1000 करोड़ से अधिक की कमाई की और साबित किया कि प्रभास का जलवा आज भी बरकरार है.

3.Salaar Part 1 Movie (2023)

Salaar Part 1 Movie (2023)
3

'आदिपुरुष' की असफलता के बाद प्रभास ने इस फिल्म से जोरदार वापसी की. प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा ने दर्शकों को प्रभास का वो अवतार दिखाया जिसका उन्हें इंतजार था. फिल्म ने ₹600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया.

4.Aadipurush Movie (2023)

Aadipurush Movie (2023)
4

करीब ₹500 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया. कमजोर VFX और संवादों के कारण इसकी काफी किरकिरी हुई. फिल्म ₹400 करोड़ का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से पार कर सकी और मेकर्स को भारी नुकसान हुआ.

TRENDING NOW

5.Radhe Shyam Movie(2022)

Radhe Shyam Movie(2022)
5

पूजा हेगड़े के साथ आई यह रोमांटिक ड्रामा प्रभास के करियर की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक साबित हुई. ₹200 करोड़ के बजट वाली यह फिल्म केवल ₹150 करोड़ ही कमा सकी. निगेटिव रिव्यूज और सुस्त कहानी ने इसे बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा दिया.

6.Prabhash Saaho movie (2019)

Prabhash Saaho movie (2019)
6

'बाहुबली 2' के बाद आई इस फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं. ₹350 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने दुनिया भर में ₹400 करोड़ कमाए. हालाँकि दक्षिण भारत में इसे ठंडा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन हिंदी बेल्ट में इसके कलेक्शन ने इसे बचा लिया.

7.Prabhas in Rajasaab Movie

Prabhas in Rajasaab Movie
7

प्रभास अब 'द राजा साब' में एक अलग अंदाज (हॉरर-कॉमेडी) में नजर आने वाले हैं. उनके साथ संजय दत्त और जरीना वहाब जैसे दिग्गज कलाकार हैं. 'कल्कि' और 'सलार' की बैक-टू-बैक सफलता के बाद फैंस को उम्मीद है कि प्रभास अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का सबसे पुराना लिखित धर्मग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं से है इसका कनेक्शन
दुनिया का सबसे पुराना लिखित धर्मग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं से है इसका कनेक्शन
वेनेजुएला में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? जानिए कितनी है हिंदुओं की जनसंख्या
वेनेजुएला में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? जानिए कितनी है हिंदुओं की जनसंख्या
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
'द राजा साब' से पहले कैसी रही प्रभास की बॉक्स ऑफिस जंग.. पिछली 5 फिल्मों में कितनी हिट और कितनी फ्लॉप?
'द राजा साब' से पहले कैसी रही प्रभास की बॉक्स ऑफिस जंग.. पिछली 5 फिल्मों में कितनी हिट और कितनी फ्लॉप?
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा
MORE
Advertisement
धर्म
Sakat Chauth Katha: सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा 
सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा
Sakat Chauth 2026: कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
Vivah Muhurat: जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त  
जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त
Premanand Ji Maharaj: क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
Grahan 2026: 2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक
2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक
MORE
Advertisement