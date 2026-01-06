'द राजा साब' से पहले कैसी रही प्रभास की बॉक्स ऑफिस जंग.. पिछली 5 फिल्मों में कितनी हिट और कितनी फ्लॉप?

1 . Prabhas

साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभास की पिछली पांच फिल्मों का बॉक्स ऑफिस गणित काफी दिलचस्प रहा है? 'बाहुबली' के बाद उनके करियर में जहां बड़ी सफलताएं आईं, वहीं कुछ फिल्मों ने दर्शकों को काफी निराश भी किया. आइए डालते हैं उनकी पिछली 5 फिल्मों के हिट और फ्लॉप के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं...