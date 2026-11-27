5 . पाकिस्तानी सीरीज को भारत में रोकने की मांग

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पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' यह पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है. इसमें फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर समेत कई जाने-माने पाकिस्तानी कलाकार नजर आने वाले हैं. इसका ग्लोबल प्रीमियर 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होना है. सीरीज के पोस्टर और ट्रेलर सामने आने के बाद भारत में इसकी रोक की मांग उठी. भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को 8 मई 2025 की एडवाइजरी का पालन करते हुए पाकिस्तान में बने किसी भी कंटेंट को भारत में स्ट्रीम न करने का निर्देश दिया है.