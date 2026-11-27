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Ritika | Nov 27, 2026, 11:45 AM IST
1.पाकिस्तानी सीरीज पर विवाद
पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' भारत में रिलीज को लेकर विवादों से घिरी हुई है. बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी इसका विरोध किया है. उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों पर सवाल खड़े किए हैं.
2.पाकिस्तानी सीरीज पर क्यों भड़कीं पूनम पांडे?
पूनम पांडे ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, 'पाकिस्तानी कंटेंट को उनके देश में ही दिखाया जाना चाहिए. पाकिस्तान में भी बहुत से कलाकार हैं. अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वॉर के वक्त ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट ने भारत के बारे में बहुत सारी चीजें बोली थीं'.
3.पाकिस्तानी कलाकार वॉर के समय बुरा-भला बोलते हैं
पूनम आगे कहती हैं, 'जब वॉर चलता है, तब पाकिस्तानी कलाकार सभी के सामने हमारे बारे में इतना बुरा-भला बोलते हैं और जब उन्हें हमारी जरूरत होती है, तो मोहब्बत जाग जाती है. मुझे तो इनकी बातें समझ नहीं आती हैं, वे अपने स्टेटमेंट पर खड़े क्यों नहीं रह पा रहे हैं. अगर पाकिस्तानियों को भारत से नफरत है, तो अब भारत पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? आज हमारे नेटफ्लिक्स की जरूरत क्यों हो गई आपको?'.
4.यूजर ने लिखा- 'पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती'
पूनम पांडे के बयान और पाकिस्तानी सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर भी यूजर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती. एक ऐसा भिखारी देश जो भारत से रोटी के टुकड़े मांग रहा है.' कुछ लोगों का मानना है पुराने विवादों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
5.पाकिस्तानी सीरीज को भारत में रोकने की मांग
पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' यह पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है. इसमें फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर समेत कई जाने-माने पाकिस्तानी कलाकार नजर आने वाले हैं. इसका ग्लोबल प्रीमियर 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होना है. सीरीज के पोस्टर और ट्रेलर सामने आने के बाद भारत में इसकी रोक की मांग उठी. भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को 8 मई 2025 की एडवाइजरी का पालन करते हुए पाकिस्तान में बने किसी भी कंटेंट को भारत में स्ट्रीम न करने का निर्देश दिया है.