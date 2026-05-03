Sara, Rakul या Wamiqa: 'पति पत्नी और वो दो' की अभिनेत्रियों में कौन है सबसे अमीर? 1 की राजसी ठाट उड़ा देंगे होश

6 . फिल्म के बारे में जानें

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मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वामिका आयुष्मान की 'पत्नी' के किरदार में हैं, जबकि सारा और रकुल उनकी 'वो' (गर्लफ्रेंड्स) के रूप में कंफ्यूजन पैदा करेंगी. यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. 'पति पत्नी और वो दो' न केवल अपनी स्टार कास्ट की वजह से बल्कि अभिनेत्रियों की लग्जरी लाइफ और सफलता की वजह से भी चर्चा में है. देखना होगा कि पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री दर्शकों को कितना हंसा पाती है.

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