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Sara, Rakul या Wamiqa: 'पति पत्नी और वो दो' की अभिनेत्रियों में कौन है सबसे अमीर? 1 की राजसी ठाट उड़ा देंगे होश

Pati Patni Aur Woh Do Actresses Networth: आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' में सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी मुख्य भूमिकाओं में हैं. नेटवर्थ के मामले में कौन सबसे अमीर अभिनेत्री है, चलिए हम आपको यहां बताते हैं.

Pragya Bharti | May 03, 2026, 11:48 AM IST

1.Pati Patni Aur Woh Do Actresses Networth

Pati Patni Aur Woh Do Actresses Networth
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आयुष्मान खुराना की बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. इस फिल्म में आयुष्मान के साथ रोमांस करने के लिए एक नहीं, बल्कि तीन-तीन खूबसूरत अभिनेत्रियां- सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी मैदान में हैं. फिल्म की कहानी और ट्रेलर को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों अभिनेत्रियों में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है?

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2.सारा अली खान नेटवर्थ

सारा अली खान नेटवर्थ
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'स्काई फोर्स' के बाद सारा अली खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार हैं. साल 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, सारा अली खान इन तीनों में सबसे अमीर हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 55 करोड़ से 82 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है. सारा एक फिल्म के लिए लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी करोड़ों की कमाई करती हैं.

3.रकुल प्रीत सिंह नेटवर्थ

रकुल प्रीत सिंह नेटवर्थ
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रकुल प्रीत सिंह ने बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों जगह अपनी पहचान बनाई है. उनकी कुल संपत्ति लगभग 49 करोड़ रुपये है. रकुल न केवल फिल्मों से, बल्कि अपने बिजनेस और विज्ञापनों से भी मोटी कमाई करती हैं. एक फिल्म के लिए वे 3 से 4 करोड़ रुपये फीस लेती हैं और उन्हें महंगी गाड़ियों का भी बेहद शौक है.

4.वामिका गब्बी नेटवर्थ

वामिका गब्बी नेटवर्थ
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'भूत बंगला' में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकीं वामिका गब्बी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. वर्तमान में उनकी नेटवर्थ 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है. हिंदी, पंजाबी और मलयालम फिल्मों में सक्रिय वामिका धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा रही हैं.
 

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अगर आंकड़ों की तुलना करें, तो यह साफ है कि रकुल प्रीत और वामिका के मुकाबले सारा अली खान सबसे ज्यादा दौलतमंद हैं. सारा का राजसी बैकग्राउंड और उनकी लगातार हिट फिल्में उन्हें इस लिस्ट में शीर्ष पर रखती हैं.

6.फिल्म के बारे में जानें

फिल्म के बारे में जानें
6

मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वामिका आयुष्मान की 'पत्नी' के किरदार में हैं, जबकि सारा और रकुल उनकी 'वो' (गर्लफ्रेंड्स) के रूप में कंफ्यूजन पैदा करेंगी. यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. 'पति पत्नी और वो दो' न केवल अपनी स्टार कास्ट की वजह से बल्कि अभिनेत्रियों की लग्जरी लाइफ और सफलता की वजह से भी चर्चा में है. देखना होगा कि पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री दर्शकों को कितना हंसा पाती है.

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