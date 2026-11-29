3 . 'मॉम टॉक्स' के दूसरे सीजन में मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज

3

आईएएनएस के अनुसार, परिणीति ने बताया, शो 'मॉम टॉक्स' का नया सीजन आने वाला है और इस बार शो पहले से ज्यादा खास और अलग होने वाला है. इस बार का सीजन सिर्फ टॉक शो नहीं बल्कि गेम शो होगा. इस सीजन में मेहमानों के साथ बातचीत के अलावा कई मजेदार एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगी. (Image Credit: instagram/parineetichopra)