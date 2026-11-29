एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 29, 2026, 02:25 PM IST
1. पति राघव चड्ढा को लेकर क्या बोलीं परिणीति चोपड़ा?
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपने पति और राजनेता राघव चड्ढा के बारे में बताया, मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे इतना अच्छा परिवार और जीवनसाथी मिला है. राघव मेरे करियर में हमेशा साथ देते हैं'. (Image Credit: instagram/parineetichopra)
2. 'वो समझते हैं मुझे क्या पसंद है'
परिणीति कहती हैं, 'वह इस बात को समझते हैं कि मुझे क्या करना पसंद है और वह मेरे पसंदीदा कामों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं. यही सपोर्ट मुझे एक बेहतर मां बनने में भी मदद करता है. मेरा परिवार मेरी ताकत है. घर से मिलने वाला सपोर्ट मेरे लिए बेहद मायने रखता है'. (Image Credit: instagram/parineetichopra)
3. 'मॉम टॉक्स' के दूसरे सीजन में मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
आईएएनएस के अनुसार, परिणीति ने बताया, शो 'मॉम टॉक्स' का नया सीजन आने वाला है और इस बार शो पहले से ज्यादा खास और अलग होने वाला है. इस बार का सीजन सिर्फ टॉक शो नहीं बल्कि गेम शो होगा. इस सीजन में मेहमानों के साथ बातचीत के अलावा कई मजेदार एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगी. (Image Credit: instagram/parineetichopra)
4.अपने लुक का रखती हैं खास ध्यान
परिणीति पहले स्टाइलिंग और फैशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी. हेयर, मेकअप और स्टाइलिंग पर ध्यान कम ही रहता था लेकिन अब अपना लुक को खास रखने के लिए अपनी स्टाइलिस्ट के साथ हमेशा बात करती हैं. (Image Credit: instagram/parineetichopra)
5.पूरी टीम का है योगदान
परिणीति ने आगे बताया, 'आजकल उनकी पूरी टीम उनकी स्टाइलिंग को खास बनाने के लिए मेहनत करती हैं. अब जब भी मैं बाहर जाती हूं, तो लोग मेरी तारीफ करते हैं. आजकल मैं अपने लुक पर काफी ध्यान देने लगी हूं'. (Image Credit: instagram/parineetichopra)