Pankaj Dheer ही नहीं, कैंसर से ये एक्टर्स भी दुनिया को कह चुके हैं अलविदा

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Oct 15, 2025, 03:09 PM IST
1.Actors die due to cancer
बॉलीवुड ने कई चमकते सितारों को समय से पहले ही खो दिया है. इन अभिनेताओं की मौत का सबसे बड़ा कारण कैंसर बना. आज अभिनेता ऋषि कपूर की डेथ एनिवर्सरी है, जिन्होंने ब्लड कैंसर के कारण 5 साल पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था. यह जानलेवा कैंसर कई पसंदीदा सितारों को हमसे छीन चुका है. आज हम आपको उन नामचीन सितारों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने कैंसर से लंबी जंग लड़ी, लेकिन अंततः उसे मात नहीं दे सके.
2.Rishi Kapoor die due to cancer
इरफान खान के ठीक एक दिन बाद, 30 अप्रैल 2020 को, ऋषि कपूर का निधन भी कैंसर के चलते हुआ. उन्होंने ब्लड कैंसर (ल्यूकेमिया) से जूझते हुए लंबा इलाज करवाया और मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली थी. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच गहरा शोक छा गया. 'बॉबी', 'कर्ज' और 'अग्निपथ' जैसी फिल्मों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.
3.Feroz Khan die due to cancer
अभिनेता फिरोज खान का नाम फिल्म इंडस्ट्री के डैशिंग और सफल अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार है. कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले फिरोज खान को फेफड़ों का कैंसर था, जिसकी वजह से उन्होंने 27 अप्रैल 2009 को 69 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी.
4.pankaj dheer die at 68.
मनोरंजन जगत से आज सुबह एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. बीआर चोपड़ा के ऐतिहासिक धारावाहिक ‘महाभारत’ में कर्ण का यादगार किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 14 अक्टूबर की देर रात उन्होंने 68 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली
5.Vinod Khanna die due to cancer
कैंसर से जंग हारने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में विनोद खन्ना का भी नाम शामिल है. उन्हें ब्लड कैंसर था. खन्ना ने इस बीमारी से लंबी जंग लड़ी, लेकिन 27 अप्रैल 2017 को वह 70 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए. भारतीय फिल्मों के 'अंग्रेज' अभिनेता टॉम ऑल्टर को भी स्किन कैंसर था, जिसकी वजह से उनकी मौत 2017 में हो गई थी. बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को ब्लैडर कैंसर था, और अभिनेता ने 18 जुलाई 2012 में 69 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली थी.
6.Rajesh khanna die due to cancer
राजेश खन्ना को कैंसर था, जो 2011 में पता चला और 18 जुलाई 2012 को इस बीमारी के कारण उनका निधन हो गया. उनके निधन से पहले, वह लिवर इंफेक्शन से भी जूझ रहे थे, जो संभवतः कैंसर से जुड़ी हुई एक जटिलता थी.
7.irfan Khan die due to cancer
29 अप्रैल 2020 को दुनिया ने इरफान खान जैसे होनहार एक्टर को खो दिया. उन्होंने न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया. वह लंदन में अपना इलाज करवा रहे थे, जहाँ कीमोथेरेपी के चार राउंड पूरे भी हो चुके थे, फिर भी उनकी जान नहीं बच सकी. उनकी लास्ट फिल्म 'अंग्रेज़ी मीडियम' में भी उन्होंने शानदार अभिनय किया और दर्शकों का दिल जीत लिया.
8.Nargis Dutt die due to cancer
अभिनेत्री नरगिस दत्त का निधन भी कैंसर की वजह से हुआ था. उन्हें अग्नाशय (पैंक्रियाटिक) का कैंसर था, जिस वजह से उन्होंने साल 1981 में अंतिम सांस ली थी. कैंसर की चपेट में आकर दुनिया को अलविदा कहने वाले सितारों की लिस्ट में कई नाम शामिल हैं.
9.Rajkumar die due to cancer
अभिनेता राजकुमार का निधन 3 जुलाई 1996 को मुंबई में हुआ था, और उनकी मौत गले के कैंसर की वजह से हुई थी. उस वक्त उनकी उम्र 69 साल थी. राजकुमार ने अपनी मौत तक जानलेवा बीमारी को दुनिया से छुपाए रखा था.
