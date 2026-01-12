OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग

1 . OTT Trending Movie

ओटीटी की दुनिया में मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों का एक अलग ही क्रेज है. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुई है, जिसने इस जोनर के शौकीनों के बीच हलचल पैदा कर दी है. महज 2 घंटे 5 मिनट की यह फिल्म अपनी जबरदस्त पटकथा और सस्पेंस की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है. चलिए बिना इंतजार कराए हम आपको आगे की स्लाइड में इस फिल्म के बारे में बताते हैं.