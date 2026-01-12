FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sikkim Travel Restrictions: बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग

OTT Trending Movie: नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक सीरीज ने 8.2 IMDb रेटिंग के साथ तहलका मचा दिया है. 2 घंटे 5 मिनट की यह मिस्ट्री थ्रिलर दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

Pragya Bharti | Jan 12, 2026, 01:17 PM IST

1.OTT Trending Movie

OTT Trending Movie
1

ओटीटी की दुनिया में मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों का एक अलग ही क्रेज है. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुई है, जिसने इस जोनर के शौकीनों के बीच हलचल पैदा कर दी है. महज 2 घंटे 5 मिनट की यह फिल्म अपनी जबरदस्त पटकथा और सस्पेंस की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है. चलिए बिना इंतजार कराए हम आपको आगे की स्लाइड में इस फिल्म के बारे में बताते हैं. 

Advertisement

2.IMDb रेटिंग में बनाया नया रिकॉर्ड

IMDb रेटिंग में बनाया नया रिकॉर्ड
2

किसी भी फिल्म की गुणवत्ता का अंदाजा उसकी रेटिंग से लगाया जाता है. इस फिल्म को 10 में से 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है, जो इसे इस साल की बेहतरीन मिस्ट्री फिल्मों की श्रेणी में खड़ा करती है. इतनी उच्च रेटिंग दर्शाती है कि दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने इसे हाथों-हाथ लिया है.

 

3.5 करोड़ वाली इस फिल्म का नाम क्या है?

5 करोड़ वाली इस फिल्म का नाम क्या है?
3

दरअसल, हम बात कर रहे हैं- 'एको' की, जिसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है. खास बात यह है कि इसने तुरंत ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना ली. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. दर्शकों का कहना है कि यह फिल्म शुरू से लेकर अंत तक आपको अपनी सीट से हिलने का मौका नहीं देती है.

4.लापता बिजनेसमैन की तलाश और अनसुलझे रहस्य

लापता बिजनेसमैन की तलाश और अनसुलझे रहस्य
4

फिल्म की कहानी एक हाई-प्रोफाइल लापता बिजनेसमैन की तलाश के इर्द-गिर्द बुनी गई है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई डार्क और गहरे रहस्य सामने आने लगते हैं. फिल्म का मुख्य आकर्षण इसकी कहानी कहने का तरीका है, जो हर मोड़ पर दर्शकों को कुछ नया और अप्रत्याशित देने का वादा करता है.

TRENDING NOW

5.125 मिनट का नॉन-स्टॉप रोमांच

125 मिनट का नॉन-स्टॉप रोमांच
5

'एको' की कुल अवधि 2 घंटे 5 मिनट (125 मिनट) है. फिल्म की पेसिंग इतनी चुस्त है कि दर्शक एक पल के लिए भी बोरियत महसूस नहीं करते. निर्देशक ने सस्पेंस को इस तरह से बरकरार रखा है कि क्लाइमैक्स तक फिल्म का अंत प्रेडिक्ट करना नामुमकिन हो जाता है.

6.कलाकारों का दमदार अभिनय

कलाकारों का दमदार अभिनय
6

फिल्म की सफलता में इसके कलाकारों के अभिनय का बहुत बड़ा हाथ है. मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले सितारों ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है. हर किरदार के पीछे एक छिपी हुई कहानी है, जो फिल्म को और अधिक गहरा और जटिल बनाती है.

7.क्यों देखें यह मिस्ट्री थ्रिलर?

क्यों देखें यह मिस्ट्री थ्रिलर?
7

अगर आप 'सस्पेंस' और 'माइंड-गेम' वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो 'एको' आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. यह फिल्म न केवल एक मनोरंजन है, बल्कि एक पहेली की तरह है जिसे सुलझाने में दर्शक भी फिल्म के किरदारों के साथ शामिल हो जाते हैं.

8.वीकेंड बिंज-वॉच के लिए है बेहतरीन

वीकेंड बिंज-वॉच के लिए है बेहतरीन
8

नेटफ्लिक्स पर मौजूद यह फिल्म वीकेंड के लिए एक परफेक्ट चुनाव है. 8.2 की रेटिंग और बेहतरीन विजुअल्स के साथ 'एको' ओटीटी की दुनिया में मिस्ट्री थ्रिलर का एक नया मानक स्थापित कर रही है. अगर आपने अभी तक इसे मिस किया है, तो सस्पेंस के इस सफर का आनंद जरूर लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग
OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग
Importance Of Number 108: जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
MORE
Advertisement
धर्म
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?
Rashifal 11 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह 
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह
MORE
Advertisement