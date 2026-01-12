OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 12, 2026, 01:17 PM IST
1.OTT Trending Movie
ओटीटी की दुनिया में मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों का एक अलग ही क्रेज है. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुई है, जिसने इस जोनर के शौकीनों के बीच हलचल पैदा कर दी है. महज 2 घंटे 5 मिनट की यह फिल्म अपनी जबरदस्त पटकथा और सस्पेंस की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है. चलिए बिना इंतजार कराए हम आपको आगे की स्लाइड में इस फिल्म के बारे में बताते हैं.
2.IMDb रेटिंग में बनाया नया रिकॉर्ड
किसी भी फिल्म की गुणवत्ता का अंदाजा उसकी रेटिंग से लगाया जाता है. इस फिल्म को 10 में से 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है, जो इसे इस साल की बेहतरीन मिस्ट्री फिल्मों की श्रेणी में खड़ा करती है. इतनी उच्च रेटिंग दर्शाती है कि दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने इसे हाथों-हाथ लिया है.
3.5 करोड़ वाली इस फिल्म का नाम क्या है?
दरअसल, हम बात कर रहे हैं- 'एको' की, जिसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है. खास बात यह है कि इसने तुरंत ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना ली. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. दर्शकों का कहना है कि यह फिल्म शुरू से लेकर अंत तक आपको अपनी सीट से हिलने का मौका नहीं देती है.
4.लापता बिजनेसमैन की तलाश और अनसुलझे रहस्य
फिल्म की कहानी एक हाई-प्रोफाइल लापता बिजनेसमैन की तलाश के इर्द-गिर्द बुनी गई है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई डार्क और गहरे रहस्य सामने आने लगते हैं. फिल्म का मुख्य आकर्षण इसकी कहानी कहने का तरीका है, जो हर मोड़ पर दर्शकों को कुछ नया और अप्रत्याशित देने का वादा करता है.
5.125 मिनट का नॉन-स्टॉप रोमांच
'एको' की कुल अवधि 2 घंटे 5 मिनट (125 मिनट) है. फिल्म की पेसिंग इतनी चुस्त है कि दर्शक एक पल के लिए भी बोरियत महसूस नहीं करते. निर्देशक ने सस्पेंस को इस तरह से बरकरार रखा है कि क्लाइमैक्स तक फिल्म का अंत प्रेडिक्ट करना नामुमकिन हो जाता है.
6.कलाकारों का दमदार अभिनय
फिल्म की सफलता में इसके कलाकारों के अभिनय का बहुत बड़ा हाथ है. मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले सितारों ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है. हर किरदार के पीछे एक छिपी हुई कहानी है, जो फिल्म को और अधिक गहरा और जटिल बनाती है.
7.क्यों देखें यह मिस्ट्री थ्रिलर?
अगर आप 'सस्पेंस' और 'माइंड-गेम' वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो 'एको' आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. यह फिल्म न केवल एक मनोरंजन है, बल्कि एक पहेली की तरह है जिसे सुलझाने में दर्शक भी फिल्म के किरदारों के साथ शामिल हो जाते हैं.
8.वीकेंड बिंज-वॉच के लिए है बेहतरीन
नेटफ्लिक्स पर मौजूद यह फिल्म वीकेंड के लिए एक परफेक्ट चुनाव है. 8.2 की रेटिंग और बेहतरीन विजुअल्स के साथ 'एको' ओटीटी की दुनिया में मिस्ट्री थ्रिलर का एक नया मानक स्थापित कर रही है. अगर आपने अभी तक इसे मिस किया है, तो सस्पेंस के इस सफर का आनंद जरूर लें.
