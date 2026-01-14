OTT Trending: 12 साल पुरानी 1 घंटे 53 मिनट की ये फिल्म NETFLIX पर आज भी कर रही ट्रेंड, आपने नहीं देखी?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 14, 2026, 04:14 PM IST
1.OTT Trending Movie on netflix
भारतीय सिनेमा में महिला प्रधान फिल्मों की जब भी बात होती है, तो सबसे ऊपर नाम इसी क्राइम-थ्रिलर मूवी का आता है. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला है, जो साल 2014 में रिलीज हुई थी. खास बात यह है कि ये फिल्म अपनी रिलीज के लगभग 12 साल बाद एक बार फिर Netflix की टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गई है.
2.सितारों का जमावड़ा
रानी मुखर्जी के अलावा, फिल्म में विलेन के रूप में ताहिर राज भासिन ने अपनी शुरुआत की थी और रातों-रात चर्चा में आ गए थे. उनके अलावा जिस्सू सेनगुप्ता और अवनीत कौर ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं.
3.IMDb पर शानदार रेटिंग और हिट रिकॉर्ड
रिलीज के समय भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था. आज भी IMDb पर इसकी रेटिंग 7.3/10 है, जो इसके शानदार कंटेंट और डायरेक्शन का प्रमाण है. प्रदीप सरकार के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी यथार्थवादी कहानी के लिए जानी जाती है.
4.रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स
फिल्म का अंत किसी भी दर्शक को अंदर तक झकझोर सकता है. शिवानी जिस तरह से अपराधियों के गढ़ में घुसकर लड़कियों को बचाती है और कानून के दायरे में रहकर अपराधियों को सजा दिलाती है, वह दृश्य आज भी प्रेरणादायक लगता है.
5.नेटफ्लिक्स पर अचानक ट्रेंड होने लगी ये फिल्म
दरअसल, हम बात कर रहे हैं- रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी की. 'मर्दानी' की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है. यह फिल्म दिल्ली के एक खतरनाक मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करती है. जब शिवानी की मुंहबोली बेटी 'प्यारी' लापता हो जाती है, तो जांच में एक ऐसे गिरोह का नाम सामने आता है जो छोटी लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में धकेलता है. फिल्म का खलनायक 'करण रस्तोगी' अपनी क्रूरता से दर्शकों को डराने में सफल रहता है.
6.नेटफ्लिक्स पर दोबारा चर्चा में आने की वजह
फिल्म के दोबारा चर्चा में आने की मुख्य वजह 'मर्दानी 3' का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर है. हाल ही में 'मर्दानी 3' की झलक पेश की गई है, जिसके बाद दर्शकों में पहले के दो पार्ट्स को देखने की होड़ मच गई है. लोग एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय के निडर अंदाज को पर्दे पर देख रहे हैं.
7.शिवानी शिवाजी रॉय: एक निडर पुलिस अफसर
फिल्म की कहानी क्राइम ब्रांच की तेजतर्रार पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के इर्द-गिर्द घूमती है. शिवानी एक ऐसी अफसर हैं जो न केवल अपराधियों से भिड़ती हैं, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाइयों का भी सामना करती हैं. फिल्म में रानी मुखर्जी का अभिनय इतना दमदार था कि इसे उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है.
फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मेकर्स अब इसका तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं, जो 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगा. 'मर्दानी 2' की सफलता के बाद अब दर्शकों को उम्मीद है कि तीसरा भाग भी उतना ही प्रभावशाली होगा.
