OTT Trending: 12 साल पुरानी 1 घंटे 53 मिनट की ये फिल्म NETFLIX पर आज भी कर रही ट्रेंड, आपने नहीं देखी?

7 . शिवानी शिवाजी रॉय: एक निडर पुलिस अफसर

7

फिल्म की कहानी क्राइम ब्रांच की तेजतर्रार पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के इर्द-गिर्द घूमती है. शिवानी एक ऐसी अफसर हैं जो न केवल अपराधियों से भिड़ती हैं, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाइयों का भी सामना करती हैं. फिल्म में रानी मुखर्जी का अभिनय इतना दमदार था कि इसे उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है.

फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मेकर्स अब इसका तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं, जो 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगा. 'मर्दानी 2' की सफलता के बाद अब दर्शकों को उम्मीद है कि तीसरा भाग भी उतना ही प्रभावशाली होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से