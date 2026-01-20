OTT Trending: 2025 की वो अंडररेटेड फिल्म, जिसे IMDb पर मिली 8 रेटिंग; आपने देखी 2 घंटे 15 मिनट में रूह कंपाने वाली सच्ची घटना?

2 . किस फिल्म को मिला ओटीटी पर 'नंबर 1' का खिताब?

लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, 'केसरी चैप्टर 2' जियो हॉटस्टार पर 18.1 मिलियन (1.8 करोड़) से अधिक व्यूज हासिल कर साल 2025 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली 'नॉन-नेटफ्लिक्स' फिल्म बन गई है. फिल्म ने महज 4 हफ्तों के भीतर यह मुकाम हासिल किया, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड है.

