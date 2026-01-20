OTT Trending: 2025 की वो अंडररेटेड फिल्म, जिसे IMDb पर मिली 8 रेटिंग; आपने देखी 2 घंटे 15 मिनट में रूह कंपाने वाली सच्ची घटना?

मवेशी चोरी के शक में 5 लोगों पर हमला, 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर घायल हुए, गो चोरी के मामले में पीट-पीटकर हत्या, असम के कोकराझार में 2 युवकों की हत्या, गो चोरी के शक में पीट-पीटकर हत्या | असम के कोकराझार में दो गुटों में पथराव, नेशनल हाईवे पर दो गुटों में पथराव हुआ, कोकराझार- भीड़ ने गाड़ी को आग लगाई | BJP के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन, नितिन नबीन निर्विरोध BJP के अध्यक्ष चुने गए | PM के मूल मंत्र से पूरा जनमानस जुड़ा- नबीन, 'कोरोना में BJP कार्यकर्ता लोगों की सेवा में जुटे थे', राजनीति 100 मीटर नहीं पूरा मैराथन है- नबीन, 'कार्यकर्ताओं की वजह से BJP इस मुकाम पर', BJP में कार्यकर्ता आधारित राजनीति- नबीन, 'बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की थी'
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 20, 2026, 12:36 PM IST
1.OTT Trending Film IMDb 8.1 Rating
अक्षय कुमार, आर. माधवन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म साल 2025 की सबसे सफल ऐतिहासिक फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. 18 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, इस फिल्म ने जियो हॉटस्टार पर अपना डिजिटल सफर शुरू किया और वहां सफलता के नए आयाम स्थापित किए.
2.किस फिल्म को मिला ओटीटी पर 'नंबर 1' का खिताब?
लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, 'केसरी चैप्टर 2' जियो हॉटस्टार पर 18.1 मिलियन (1.8 करोड़) से अधिक व्यूज हासिल कर साल 2025 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली 'नॉन-नेटफ्लिक्स' फिल्म बन गई है. फिल्म ने महज 4 हफ्तों के भीतर यह मुकाम हासिल किया, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड है.
3.जलियांवाला बाग की अनसुनी सच्चाई
यह फिल्म 2019 में आई 'केसरी' का आध्यात्मिक सीक्वल है, लेकिन इसकी कहानी पूरी तरह अलग है. फिल्म 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद की कानूनी लड़ाई को दिखाती है.
4.मुख्य कलाकार
अक्षय कुमार ने महान वकील सी. शंकरन नायर की भूमिका निभाई है, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को अदालत में चुनौती दी थी. आर. माधवन ने ब्रिटिश वकील 'नेविल मैकिनले' के रूप में अक्षय को कड़ी टक्कर दी है, जबकि अनन्या पांडे ने एक दृढ़ निश्चयी लॉ स्टूडेंट का किरदार निभाया है.
5.बॉक्स ऑफिस और ओटीटी राइट्स
सिनेमाघरों में फिल्म ने दुनिया भर में लगभग ₹144 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया. इसके डिजिटल राइट्स जियो हॉटस्टार ने करीब ₹105 करोड़ की भारी-भरकम राशि में खरीदे थे. 13 जून 2025 से ओटीटी पर स्ट्रीम होने के बाद फिल्म को युवाओं और परिवारों का भरपूर साथ मिला.
6.फिल्म की खासियत
डायरेक्टर करण सिंह त्यागी की इस फिल्म की सराहना इसके सटीक ऐतिहासिक तथ्यों और पावरफुल डायलॉग्स के लिए की गई. फिल्म का क्लाइमेक्स, जिसमें अक्षय कुमार का 20 मिनट का मोनोलॉग है, दर्शकों को भावुक करने के साथ-साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला है.
7.रेटिंग्स और रिस्पॉन्स
फिल्म को IMDb पर 8.2/10 की शानदार रेटिंग मिली है. क्रिटिक्स का मानना है कि 'स्काई फोर्स' के बाद अक्षय कुमार के करियर के लिए यह फिल्म एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई है.
