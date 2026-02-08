FacebookTwitterYoutubeInstagram
12 दिनों में 50 मिलियन व्यूज पार कर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, आपने देखी 7 एपिसोड वाली ये भारतीय वेब सीरीज?

इमरान हाशमी की सीरीज ने नेटफ्लिक्स पर 5 करोड़ (50 मिलियन) व्यूज पार कर वैश्विक स्तर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर इतिहास रच दिया है. यह सीरीज कस्टम विभाग और अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग सिंडिकेट की रोमांचक जंग दिखाती है.

Pragya Bharti | Feb 08, 2026, 11:42 AM IST

1

बॉलीवुड के 'हिट मशीन' कहे जाने वाले इमरान हाशमी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ओटीटी की दुनिया में उनका जादू बरकरार है. उनकी एक हालिया रिलीज वेब सीरीज ने महज कुछ ही हफ्तों में 5.70 अरब (5.70 Billion) व्यूज की चर्चाओं के बीच नेटफ्लिक्स पर 50 मिलियन (5 करोड़) से अधिक व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. यह सीरीज न केवल भारत, बल्कि ग्लोबल चार्ट्स पर भी नंबर वन के पायदान पर काबिज है.

2

'स्पेशल 26' और 'स्पेशल ऑप्स' फेम निर्देशक नीरज पांडे ने इस सीरीज के जरिए दर्शकों को अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग की अंधेरी गलियों की सैर कराई है. 7 एपिसोड की इस सीरीज में मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम विभाग और 'बड़ा चौधरी' (शरद केलकर) के खतरनाक सिंडिकेट के बीच की लुका-छिपी को बेहद बारीकी से दिखाया गया है.

3

सीरीज की सबसे बड़ी जान इमरान हाशमी का अभिनय है. उन्होंने सुपरिटेंडेंट अर्जुन मीणा की भूमिका निभाई है, जो एक सस्पेंडेड लेकिन बेहद ईमानदार और तेजतर्रार अफसर है. इमरान ने अपनी पुरानी 'किसर बॉय' वाली छवि को पूरी तरह छोड़कर एक मैच्योर और शांत ऑफिसर के किरदार में जान फूंक दी है, जिसकी सराहना वैश्विक स्तर पर हो रही है.

4

आमतौर पर फिल्मों में स्मगलिंग को सिर्फ सोने या ड्रग्स तक सीमित दिखाया जाता है, लेकिन इस सीरीज में 'पोपट' (कैरियर्स), कोडेड रूट्स और एयरपोर्ट के भीतर चलने वाले भ्रष्टाचार के तंत्र को गहराई से उजागर किया गया है. सीरीज दिखाती है कि कैसे कस्टम अधिकारी सीमित संसाधनों के बावजूद करोड़ों के काले कारोबार पर लगाम लगाते हैं.

5

दरअसल, हम जि सीरीज की बात कर रहे हैं वो है इमरान हाशमी की 'तस्करी', जिसने सभी का दिल जीत लिया है. सीरीज दिखाती है कि कैसे कस्टम अधिकारी सीमित संसाधनों के बावजूद करोड़ों के काले कारोबार पर लगाम लगाते हैं.

6

सीरीज की कहानी चौथे एपिसोड के बाद गियर बदलती है और क्लाइमैक्स तक आते-आते दर्शकों को एक ऐसे धोखे का सामना करना पड़ता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. प्रकाश कुमार (अनुराग सिन्हा) के किरदार में आया ट्विस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

7

यह सीरीज पहली ऐसी भारतीय ओरिजिनल सीरीज बन गई है जिसने नेटफ्लिक्स की ग्लोबल नॉन-इंग्लिश टेलीविजन लिस्ट में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है. श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया और यूएई सहित 12 से अधिक देशों में यह टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है.
इमरान हाशमी के अलावा, शरद केलकर ने विलेन के रूप में अपनी कड़क आवाज और अंदाज से डराया है. वहीं अमृता खानविलकर (मिताली), नंदीश संधू (रवि) और ज़ोया अफरोज़ (प्रिया) ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है.
