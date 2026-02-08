12 दिनों में 50 मिलियन व्यूज पार कर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, आपने देखी 7 एपिसोड वाली ये भारतीय वेब सीरीज?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 08, 2026, 11:42 AM IST
1.OTT Trending Web Series
बॉलीवुड के 'हिट मशीन' कहे जाने वाले इमरान हाशमी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ओटीटी की दुनिया में उनका जादू बरकरार है. उनकी एक हालिया रिलीज वेब सीरीज ने महज कुछ ही हफ्तों में 5.70 अरब (5.70 Billion) व्यूज की चर्चाओं के बीच नेटफ्लिक्स पर 50 मिलियन (5 करोड़) से अधिक व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. यह सीरीज न केवल भारत, बल्कि ग्लोबल चार्ट्स पर भी नंबर वन के पायदान पर काबिज है.
2.नीरज पांडे का मास्टरक्लास निर्देशन
'स्पेशल 26' और 'स्पेशल ऑप्स' फेम निर्देशक नीरज पांडे ने इस सीरीज के जरिए दर्शकों को अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग की अंधेरी गलियों की सैर कराई है. 7 एपिसोड की इस सीरीज में मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम विभाग और 'बड़ा चौधरी' (शरद केलकर) के खतरनाक सिंडिकेट के बीच की लुका-छिपी को बेहद बारीकी से दिखाया गया है.
3.इमरान हाशमी का 'अर्जुन मीणा' अवतार
सीरीज की सबसे बड़ी जान इमरान हाशमी का अभिनय है. उन्होंने सुपरिटेंडेंट अर्जुन मीणा की भूमिका निभाई है, जो एक सस्पेंडेड लेकिन बेहद ईमानदार और तेजतर्रार अफसर है. इमरान ने अपनी पुरानी 'किसर बॉय' वाली छवि को पूरी तरह छोड़कर एक मैच्योर और शांत ऑफिसर के किरदार में जान फूंक दी है, जिसकी सराहना वैश्विक स्तर पर हो रही है.
4.स्मगलिंग की दुनिया की अनकही परतें
आमतौर पर फिल्मों में स्मगलिंग को सिर्फ सोने या ड्रग्स तक सीमित दिखाया जाता है, लेकिन इस सीरीज में 'पोपट' (कैरियर्स), कोडेड रूट्स और एयरपोर्ट के भीतर चलने वाले भ्रष्टाचार के तंत्र को गहराई से उजागर किया गया है. सीरीज दिखाती है कि कैसे कस्टम अधिकारी सीमित संसाधनों के बावजूद करोड़ों के काले कारोबार पर लगाम लगाते हैं.
5.7 एपिसोड वाली ये सीरीज कौन सी है?
दरअसल, हम जि सीरीज की बात कर रहे हैं वो है इमरान हाशमी की 'तस्करी', जिसने सभी का दिल जीत लिया है. सीरीज दिखाती है कि कैसे कस्टम अधिकारी सीमित संसाधनों के बावजूद करोड़ों के काले कारोबार पर लगाम लगाते हैं.
6.क्लाइमैक्स और चौंकाने वाले ट्विस्ट
सीरीज की कहानी चौथे एपिसोड के बाद गियर बदलती है और क्लाइमैक्स तक आते-आते दर्शकों को एक ऐसे धोखे का सामना करना पड़ता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. प्रकाश कुमार (अनुराग सिन्हा) के किरदार में आया ट्विस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
7.ग्लोबल नेटफ्लिक्स रैंकिंग में नंबर 1
यह सीरीज पहली ऐसी भारतीय ओरिजिनल सीरीज बन गई है जिसने नेटफ्लिक्स की ग्लोबल नॉन-इंग्लिश टेलीविजन लिस्ट में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है. श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया और यूएई सहित 12 से अधिक देशों में यह टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है.
इमरान हाशमी के अलावा, शरद केलकर ने विलेन के रूप में अपनी कड़क आवाज और अंदाज से डराया है. वहीं अमृता खानविलकर (मिताली), नंदीश संधू (रवि) और ज़ोया अफरोज़ (प्रिया) ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है.
