12 दिनों में 50 मिलियन व्यूज पार कर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, आपने देखी 7 एपिसोड वाली ये भारतीय वेब सीरीज?

7 . ग्लोबल नेटफ्लिक्स रैंकिंग में नंबर 1

7

यह सीरीज पहली ऐसी भारतीय ओरिजिनल सीरीज बन गई है जिसने नेटफ्लिक्स की ग्लोबल नॉन-इंग्लिश टेलीविजन लिस्ट में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है. श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया और यूएई सहित 12 से अधिक देशों में यह टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है.

इमरान हाशमी के अलावा, शरद केलकर ने विलेन के रूप में अपनी कड़क आवाज और अंदाज से डराया है. वहीं अमृता खानविलकर (मिताली), नंदीश संधू (रवि) और ज़ोया अफरोज़ (प्रिया) ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से