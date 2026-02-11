FacebookTwitterYoutubeInstagram
बंगाल के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण, दोपहर 12:30 बजे से बाबरी मस्जिद का निर्माण, बेलडांगा में सुबह 10:30 बजे से कुरान पढ़ी जाएगी, बेलडांगा में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा, विधायक हुमायूं कबीर बनवा रहे नई बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तस्वीर जारी की, 2 साल में बनकर तैयार होगी बाबरी मस्जिद- हुमायूं

OTT Trending: 2 घंटे 8 मिनट की वो सबसे डरावनी फिल्म, जिसके एक-एक सीन देख थर-थर लगेंगे कांपने; आप में है इसे देखने की हिम्मत?

OTT Trending Horror Film: नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही 2 घंटे 8 मिनट की एक हॉरर फिल्म, जो अपनी खौफनाक सच्ची घटना और रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्यों के कारण चर्चा में है. इस मूवी के एक-एक सीन को देख आपके रूह कांप जाएंगे.

Pragya Bharti | Feb 11, 2026, 08:21 AM IST

1.Horror Film on OTT Netflix

Horror Film on OTT Netflix
1

अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, तो ये खबर आपके लिए ही बनी है. इस लेख में हम आपको सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में बताने वाले हैं, जो साल 2026 की शुरुआत में ही रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कब्जा जमा लिया है. 2 घंटे 8 मिनट की यह फिल्म सस्पेंस और दहशत का ऐसा कॉम्बिनिशन है कि कमजोर दिल वाले थर-थर कांपने लगेंगे.

2.1972 की एक भयानक सच्ची घटना

1972 की एक भयानक सच्ची घटना
2

फिल्म की सबसे डरावनी बात यह है कि इसकी कहानी काल्पनिक नहीं, बल्कि हकीकत से प्रेरित है. जहां इसके पहले दो भाग उपन्यास पर आधारित थे, वहीं यह तीसरा पार्ट साल 1972 में कंचनबुरी प्रांत में घटित एक वास्तविक और रहस्यमयी घटना पर आधारित है. फिल्म की पटकथा आपको 1970 के दशक के उस माहौल में ले जाती है, जहाँ अंधविश्वास और शैतानी ताकतों का बोलबाला था.

3. क्या है फिल्म की कहानी?

क्या है फिल्म की कहानी?
3

फिल्म का मुख्य पात्र याक (किरदार: नाडेच कुगिमिया) है. कहानी तब मोड़ लेती है जब याक की सबसे छोटी बहन यी को एक खतरनाक और रहस्यमयी कल्ट द्वारा किडनैप कर लिया जाता है. अपनी बहन को बचाने के लिए याक एक ऐसे गांव में पहुंचता है जो दशकों पुराने शाप की चपेट में है. अपनी इस यात्रा में उसे केवल इंसानों से नहीं, बल्कि कई खौफनाक रूहों और शैतानी शक्तियों से मुकाबला करना पड़ता है.

4.अभिनय और निर्देशन

अभिनय और निर्देशन
4

फिल्म में नाडेच कुगिमिया ने 'याक' के रूप में जबरदस्त परफॉरमेंस दी है. उनकी बहन के रूप में नचा नीना जेसिका पैडोवन ने अपने डर को इतनी बखूबी पर्दे पर उतारा है कि दर्शक खुद को उस खौफ के बीच महसूस करने लगते हैं. फिल्म का निर्देशन और बैकग्राउंड स्कोर हर सीन में तनाव पैदा करने का काम करता है.

5.इस हॉरर फिल्म का नाम क्या है?

इस हॉरर फिल्म का नाम क्या है?
5

दरअसल, हम जिस हॉरर फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम- डेथ व्हिस्परर 3 है. इस फिल्म के एक-एक सीन इतना जबरदस्त और डरावनी है कि कमजोर दिल वालों की रुह कांप जाएगी. 
 

6.किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं आप?

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं आप?
6

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 4 फरवरी 2026 से उपलब्ध.
लंबाई: 2 घंटे 8 मिनट.
IMDb रेटिंग: 5.2/10 (हॉरर जॉनर के हिसाब से यह एक संतुलित रेटिंग मानी जा रही है).
बॉक्स ऑफिस: ओटीटी पर आने से पहले इस फिल्म ने थिएटर्स में भी शानदार कमाई की थी.

7.क्यों देखें यह फिल्म?

क्यों देखें यह फिल्म?
7

अगर आपको 'कंज्यूरिंग' या 'इंसिडियस' जैसी फिल्में पसंद हैं, तो 'डेथ व्हिस्परर 3' आपको निराश नहीं करेगी. फिल्म के 'जंप स्केयर्स' (अचानक डराने वाले दृश्य) इतने सटीक हैं कि आप कुर्सी से उछल सकते हैं.

