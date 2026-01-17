OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 17, 2026, 03:02 PM IST
1.OTT Trending Movie on Zee5
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई देशभक्ति और सामाजिक मुद्दे वाली फिल्में दी हैं. इसी तरह, एक फिल्म का स्थान भी बेहद खास है. साल 2016 में रिलीज हुई यह फिल्म ने 10 साल के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर धूम मचा रही है. अगर आप सस्पेंस और कोर्टरूम ड्रामा के शौकीन हैं, तो इस फिल्म को आप मस्ट-वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
2.अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म ओटीटी पर कर रही ट्रेंड?
'रुस्तम' की कहानी 1959 के मशहूर के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य केस पर आधारित है. फिल्म में अक्षय कुमार ने नेवी ऑफिसर रुस्तम पावरी का किरदार निभाया है, जो अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर देता है. यह केस भारतीय कानूनी इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद भारत में 'ज्यूरी सिस्टम' को खत्म कर दिया गया था.
3.अक्षय कुमार का नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉरमेंस
इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को उनके करियर का पहला 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (National Film Award) मिला था. एक अनुशासित नौसेना अधिकारी के रूप में उनकी सादगी, गंभीरता और संवाद अदायगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था.
4.प्यार, धोखा और हत्या का सस्पेंस
फिल्म की कहानी केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि यह प्यार और विश्वासघात के इर्द-गिर्द घूमती है. इलियाना डिक्रूज ने रुस्तम की पत्नी 'सिंथिया' का किरदार निभाया है, जिसके एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर की वजह से पूरी कहानी में मोड़ आता है. फिल्म का सस्पेंस आपको अंत तक बांधे रखता है.
5.फिल्म की शानदार स्टार कास्ट
अक्षय कुमार के अलावा फिल्म में ईशा गुप्ता ने विलेन के रूप में सशक्त भूमिका निभाई है. वहीं, सचिन खेडेकर ने सरकारी वकील और पवन मल्होत्रा ने पुलिस ऑफिसर के रूप में बेहतरीन काम किया है. अर्जन बाजवा का किरदार फिल्म की धुरी है, जिसकी हत्या के इर्द-गिर्द पूरी जांच चलती है.
6.रोंगटे खड़े कर देने वाला कोर्टरूम ड्रामा
फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह से अदालत की कार्यवाही पर आधारित है. जिस तरह से रुस्तम अपना केस खुद लड़ता है और ज्यूरी के सामने अपनी दलीलें पेश करता है, वह बेहद दिलचस्प है. फिल्म के डायलॉग्स और जिरह के दृश्य दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं.
7.सुरीला संगीत और बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर
अंकित तिवारी और मनोज मुंतशिर द्वारा तैयार किया गया फिल्म का संगीत काफी लोकप्रिय रहा था. 'तेरे संग यारा' और 'रुस्तम वही' जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसके थ्रिलर और सस्पेंस वाले माहौल को और भी गहरा बनाता है.
8.ZEE5 पर क्यों देखें दोबारा?
अगर आपने यह फिल्म सिनेमाघरों में मिस कर दी थी, तो ZEE5 पर इसे देखने का यह सही समय है. यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि 1950 के दशक के भारत और उस समय की न्याय व्यवस्था की एक झलक भी दिखाती है. फिल्म का निर्देशन टीनू सुरेश देसाई ने बहुत ही बारीकी से किया है.
