OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

2 . एक 'परफेक्ट मर्डर' की खौफनाक दास्तान

109 मिनट की यह फिल्म एक मिडिल क्लास बुजुर्ग दंपति (संजय मिश्रा और नीना गुप्ता) की कहानी है. अपने इकलौते बेटे की अमेरिका में पढ़ाई के लिए वे एक स्थानीय साहूकार से कर्ज लेते हैं. समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है. अपमान की इंतहा होने पर यह सीधा-साधा जोड़ा कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो जाता है.

