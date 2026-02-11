FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश कर रहे, यूपी- योगी सरकार का 10वां बजट पेश, यूपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, हमारी सरकार में प्रदेश का विकास, यूपी वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया, कृषि उत्पादन में यूपी पहले नंबर पर, यूपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, यूपी में डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा-सुरेश खन्ना

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में अहम बदलाव, व्हाइट हाउस ने हटाया 'दालों' का जिक्र, फैक्ट शीट में भी किया संशोधन

अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में अहम बदलाव, व्हाइट हाउस ने हटाया 'दालों' का जिक्र, फैक्ट शीट में भी किया संशोधन

Vande Matram: सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले बजेगा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्', सरकार ने जारी किया आदेश

सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले बजेगा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्', सरकार ने जारी किया आदेश

300 करोड़ की लागत, भव्य मीनारें और बाबरी जैसी झलक; बंगाल में आज से शुरू होगा आलीशान मस्जिद का निर्माण

300 करोड़ की लागत, भव्य मीनारें और बाबरी जैसी झलक; बंगाल में आज से शुरू होगा आलीशान मस्जिद का निर्माण

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें

आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी 

इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

OTT Trending Movie: संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की 2022 की मास्टरपीस इन दिनों नेटफ्लिक्स पर फिर से ट्रेंड कर रही है. 'वध 2' की रिलीज ने इस क्राइम थ्रिलर की लोकप्रियता को दोबारा बढ़ा दी है. चलिए इस फिल्म के बारे में जान लेते हैं.

Pragya Bharti | Feb 11, 2026, 10:48 AM IST

1.OTT Trending Film

OTT Trending Film
1

ओटीटी की दुनिया में अक्सर बड़े सितारों की फिल्में चर्चा बटोरती हैं, लेकिन कभी-कभी बिना किसी शोर-शराबे के कोई छोटी फिल्म अपनी कहानी से सबको चौंका देती है. कुछ ऐसा ही हो रहा है संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म के साथ. साल 2022 में रिलीज हुई यह फिल्म इन दिनों नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग मूवीज की लिस्ट में शामिल है. ये क्राइम थ्रिलर मूवी ऐसी है कि इसे देखते ही रूह कांप जाएंगी. 

Advertisement

2.एक 'परफेक्ट मर्डर' की खौफनाक दास्तान

एक 'परफेक्ट मर्डर' की खौफनाक दास्तान
2

109 मिनट की यह फिल्म एक मिडिल क्लास बुजुर्ग दंपति (संजय मिश्रा और नीना गुप्ता) की कहानी है. अपने इकलौते बेटे की अमेरिका में पढ़ाई के लिए वे एक स्थानीय साहूकार से कर्ज लेते हैं. समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है. अपमान की इंतहा होने पर यह सीधा-साधा जोड़ा कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो जाता है.
 

3.सस्पेंस जो आपको अंत तक बांधे रखेगा

सस्पेंस जो आपको अंत तक बांधे रखेगा
3

फिल्म की खूबसूरती इसकी सादगी और अचानक आने वाले ट्विस्ट में है. मर्डर करने के बाद एक आम इंसान उस अपराध को कैसे छुपाता है और पुलिस की आंखों में धूल झोंकता है, यही इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है. संजय मिश्रा ने एक लाचार पिता और एक शातिर अपराधी के बीच के द्वंद्व को बखूबी पर्दे पर उतारा है.
 

4.क्या है फिल्म का नाम?

क्या है फिल्म का नाम?
4

दरअसल, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है- वध, जिसकी लोकप्रियता का प्रमाण इसकी 7.2/10 की IMDb रेटिंग है. बिना किसी भारी-भरकम एक्शन या वीएफएक्स के, यह फिल्म केवल अपने स्क्रीनप्ले और अदाकारी के दम पर बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म 'वध' को क्रिटिक्स के साथ-साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है. 

TRENDING NOW

5.'वध 2' की रिलीज ने बढ़ाई इस फिल्म की डिमांड

'वध 2' की रिलीज ने बढ़ाई इस फिल्म की डिमांड
5

अचानक इस पुरानी फिल्म के ट्रेंड होने की एक बड़ी वजह इसका सीक्वल है. 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में 'वध 2' रिलीज हो चुकी है. सीक्वल की चर्चाओं ने दर्शकों को मजबूर कर दिया कि वे पहले पार्ट को दोबारा देखें या जिन्होंने नहीं देखा है, वे इसकी कहानी को समझ सकें.

6.नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की कमाल जुगलबंदी

नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की कमाल जुगलबंदी
6

नीना गुप्ता ने एक ममतामयी मां और मजबूत पत्नी का किरदार निभाया है, जो हर मुश्किल में अपने पति के साथ खड़ी रहती है. इन दोनों अनुभवी कलाकारों की जुगलबंदी ने 109 मिनट की इस फिल्म को एक 'मस्ट वॉच' मूवी बना दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें
आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी 
इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी
OTT Trending: 2 घंटे 8 मिनट की वो सबसे डरावनी फिल्म, जिसके एक-एक सीन देख थर-थर लगेंगे कांपने; आप में है इसे देखने की हिम्मत?
OTT Trending: 2 घंटे 8 मिनट की वो सबसे डरावनी फिल्म, जिसके एक-एक सीन देख थर-थर लगेंगे कांपने; आप में है इसे देखने की हिम्मत?
Illicit Relationships: कौन से ग्रह पति-पत्नी को अवैध संबंध बनाने के लिए उकसाते हैं? कुंडली में बैठे ये ग्रह खोल देंगे पूरी पोल
कौन से ग्रह पति-पत्नी को अवैध संबंध बनाने के लिए उकसाते हैं? कुंडली में बैठे ये ग्रह खोल देंगे पूरी पोल
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Mahashivratri: भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
Grahan in February: फरवरी में 15 दिनों के अंतराल पर लगेंगे 2 ग्रहण, एक महीने में सूर्य-चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?
फरवरी में 15 दिनों के अंतराल पर लगेंगे 2 ग्रहण, एक महीने में सूर्य-चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?
Vijaya Ekadashi: 13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय 
13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
MORE
Advertisement