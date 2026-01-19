OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 19, 2026, 01:06 PM IST
1.OTT Trending Film in 2026
भारतीय सिनेमा में अक्सर ऐसी फिल्में आती हैं जो बड़े पर्दे पर अपनी चमक नहीं बिखेर पातीं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते ही वे 'कल्ट' बन जाती हैं. शिवाजी और बिंदू मधावी स्टारर फिल्म इसका ताजा उदाहरण है. दरअसल, साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर शांत रही फिल्म ने साल 2026 की शुरुआत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया है. यहां इस फिल्म की सफलता और इससे जुड़ी दिलचस्प जानकारी दी गई है.
2.बॉक्स ऑफिस पर रहा था ठंडा रिस्पॉन्स
दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जब 'दंदोरा' सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो इसे दर्शकों का साथ नहीं मिला. बड़ी फिल्मों के क्लैश और कम प्रमोशन के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 'डिजास्टर' साबित हुई थी. ट्रेड एनालिस्ट्स ने इसे साल की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक माना था.
3.ओटीटी पर रातों-रात बदली किस्मत
जनवरी 2026 में जैसे ही यह फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई, कहानी पूरी तरह पलट गई. महज कुछ ही दिनों में 'दंदोरा' इंडिया के टॉप-10 ट्रेंडिंग चार्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. फिल्म के सस्पेंस और ग्रिपिंग स्क्रीनप्ले ने दर्शकों को हैरान कर दिया है.
4.IMDb पर मिली ऐतिहासिक रेटिंग
फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी रेटिंग है. इसे IMDb पर 10 में से 9.1 की शानदार रेटिंग मिली है. इतनी हाई रेटिंग आमतौर पर 'दृश्यम' या 'कांतारा' जैसी मास्टरपीस फिल्मों को ही दी जाती है. 9+ की रेटिंग ने अब उन लोगों को भी फिल्म देखने पर मजबूर कर दिया है जिन्होंने इसे थिएटर में मिस कर दिया था.
5.क्या है 'दंदोरा' की खासियत?
मुरलीकांत देवसोथ के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक इंटेंस एक्शन-थ्रिलर है.
कहानी: फिल्म एक रहस्यमयी घटना और उसके पीछे छिपे गहरे सच को उजागर करती है.
अभिनय: अभिनेता शिवाजी की दमदार वापसी और बिंदू मधावी के सशक्त अभिनय की हर जगह तारीफ हो रही है.
समय: 2 घंटे 15 मिनट की यह फिल्म बिना किसी फालतू ड्रामे के सीधे मुद्दे पर बात करती है.
6.क्यों देखनी चाहिए यह फिल्म?
अगर आप सस्पेंस-थ्रिलर जॉनर के शौकीन हैं और ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जिनमें हर मोड़ पर नया मोड़ हो, तो 'दंदोरा' आपके लिए मस्ट-वॉच है. सोशल मीडिया पर लोग इसके 'माइंड-ब्लोइंग' क्लाइमेक्स की चर्चा कर रहे हैं, जिसने इसे 2026 की शुरुआती सबसे सफल ओटीटी फिल्म बना दिया है. बॉक्स ऑफिस पर 'दम तोड़ने' वाली यह फिल्म अब घर-घर में देखी जा रही है.
