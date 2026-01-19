OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग

1 . OTT Trending Film in 2026

1

भारतीय सिनेमा में अक्सर ऐसी फिल्में आती हैं जो बड़े पर्दे पर अपनी चमक नहीं बिखेर पातीं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते ही वे 'कल्ट' बन जाती हैं. शिवाजी और बिंदू मधावी स्टारर फिल्म इसका ताजा उदाहरण है. दरअसल, साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर शांत रही फिल्म ने साल 2026 की शुरुआत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया है. यहां इस फिल्म की सफलता और इससे जुड़ी दिलचस्प जानकारी दी गई है.