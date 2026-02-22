OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें

6 . एक्शन और कॉमेडी का डबल डोज

6

2 घंटे 11 मिनट की इस फिल्म में शंकर-एहसान-लॉय का संगीत है, जो पहली बार मलयालम सिनेमा में अपना जादू बिखेर रहे हैं. फिल्म में प्रो-रेसलिंग स्टाइल के स्टंट्स और गुदगुदाने वाली कॉमेडी इसे एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर बनाती है. अगर आप इस वीकेंड कुछ नया और थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो 'छठा पचा' आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

