यूपी- अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR दर्ज, शिष्य मुकुंदानंद पर भी FIR दर्ज की गई, प्रयागराज के झूंसी थाने में FIR दर्ज की गई, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज, यौन शोषण के मामले में FIR दर्ज की गई. | अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया .100 विधायक लाओ और CM बन जाओ. BJP वाले पहली रोटी खुद खाते, गाय को नहीं खिलाते. ये गाय को पॉलिथिन खिलवा रहे हैं. | ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की आशंका, अगले 24 घंटे में हल्की बारिश का अलर्ट जारी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट, उत्तरकाशी और केदारनाथ में बर्फबारी का अलर्ट, उत्तराखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट | पोरबंदर में कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई. पोरबंदर से नेवी ने विदेशी नाव को पकड़ा गया. नाव से ईरान के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया. नाव से विदेशी ब्रांड की सिगरेट बरामद की, नाव के निचले हिस्से में छिपाए सिगरेट कार्टून, सिगरेट की कीमत करीब 2.5 से 5 करोड़ रुपये

IND vs SA: टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को दिया खास जिम्मा, अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा

दिल्ली की तरह दहलाने की साजिश, कोलकाता-तमिलनाडु से पकडे गए 8 संदिग्ध, ISI से जुड़े हैं तार

'भारतीय मूल के खिलाड़ी अपने-अपने देशों...' T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच PM Modi ने प्लेयर्स पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें

OTT Trending: नेटफ्लिक्स पर मलयालम फिल्म 'छठा पचा' (Chatha Pacha) नंबर-2 पर ट्रेंड कर रही है. 2 घंटे 11 मिनट की यह फिल्म दोस्ती, एक्शन और WWE स्टाइल कुश्ती के रोमांचक तड़के से भरपूर है.

Pragya Bharti | Feb 22, 2026, 04:47 PM IST

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हर वीकेंड कुछ नया और धमाकेदार देखने को मिलता है, लेकिन इस बार साउथ सिनेमा की एक नई फिल्म ने आते ही तहलका मचा दिया है. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी यह मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही दर्शकों की पहली पसंद बन गई है और फिलहाल दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. एक्शन और कॉमेडी का यह अनूठा संगम दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल रहा है.

इस फिल्म की कहानी तीन ऐसे दोस्तों के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिनका रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़कर है. बचपन के एक हादसे के कारण इनका एक दोस्त शहर छोड़कर दूर चला जाता है, लेकिन 18 साल बाद जब वह लौटता है, तो परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी होती हैं. उसे पता चलता है कि उसका एक साथी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जबकि दूसरा जेल की सलाखों के पीछे है.

इन तीनों को जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी है- बचपन से उनका WWE (कुश्ती) के प्रति जुनून. फिल्म का असली रोमांच तब शुरू होता है जब वे अपने इस शौक को एक बिजनेस मॉडल में बदलते हैं और यहीं से उनकी दोस्ती में दरार और सस्पेंस का दौर शुरू होता है.
 

फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अर्जुन अशोकन, रोशन मैथ्यू और ईशान शौकत जैसे कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से जान फूंक दी है. फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी मलयालम सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार ममूटी का कैमियो है. वे 'वॉल्टर' नामक किरदार में नजर आते हैं, जो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लेकर आता है.

Netflix पर अबी जो साउथ फिल्म दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है, वह है- मलायलम सिनेमा की फिल्म छठा पचा (Chatha Pacha). ओटीटी पर आते ही यह मलयालम फिल्म अपने शानदार कहानी के बदौलत नंबर-2 पर ट्रेंड करने लगी.
 

2 घंटे 11 मिनट की इस फिल्म में शंकर-एहसान-लॉय का संगीत है, जो पहली बार मलयालम सिनेमा में अपना जादू बिखेर रहे हैं. फिल्म में प्रो-रेसलिंग स्टाइल के स्टंट्स और गुदगुदाने वाली कॉमेडी इसे एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर बनाती है. अगर आप इस वीकेंड कुछ नया और थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो 'छठा पचा' आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

